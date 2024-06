Bei MediaMarkt hat die Xiaomi Week begonnen und Ihr könnt Euch zahlreiche Deals auf verschiedene Produkte des chinesischen Herstellers sichern. Auch in der Tarifwelt bieten sich so einige spannende Angebote rund um das aktuelle Xiaomi 14 Ultra. Ihr könnt Euch hier nämlich nicht nur das Flaggschiff sichern, sondern erhaltet einen Tarif in einem der drei großen Netze und das Xiaomi Photography Kit gleich mit dazu. Was sich hier besonders lohnt, verrät Euch unser Tarif-Check.