Wie funktioniert der Kamera-Blindtest bei nextpit?

Bevor's Ihr Euch in die Abstimmung stürzt, noch eine kurze Erklärung zu unserem Kamera-Blindtest. Die Grundlage dieses Vergleichs besteht darin, dass Ihr die besten Bilder bewertet – aber ohne zu wissen, welches Foto von welchem Smartphone stammt. Außerdem ist die Reihenfolge bei jedem Motiv anders. Das bedeutet: Bild 1A und Bild 2A sind nicht unbedingt mit dem gleichen Handy fotografiert. So wollen wir ausschließen, dass Euch Eure Lieblingsmarke bei der Abstimmung beeinflusst.

Soweit nicht anders vermerkt, haben wir außerdem alle Fotos mit den Standard-Einstellungen aufgenommen. Außerdem fotografieren wir mit jedem Handy alle Motive genau dreimal und wählen aus diesen drei Fotos jeweils händisch das beste aus, um zufällige Ausreißer zu vermeiden. Solltet Ihr hier dennoch über ein unscharfes Foto stolpern, dann gab es unter den drei aufgenommenen Bildern einfach kein besseres Motiv.

Zum Schluss noch einmal unsere vier Teilnehmer für den Smartphone-Kamera-Blindtest auf einen Blick:

Test-Foto 1: Portraitmodus, Hauptkamera 2x (Tageslicht)

Los geht's mit einem Motiv, das stets interessante Ergebnisse liefert. Denn einerseits sind Hauttöne herausfordernd abzubilden, und andererseits haben alle Smartphone-Hersteller etwas unterschiedliche Philosophien, wie ein gutes Porträt auszusehen hat. Welches Porträt-Foto gefällt Euch also am besten?

Bild 1A © nextpit Bild 1B © nextpit Bild 1C © nextpit Bild 1D © nextpit

Welches Foto gefällt Euch hier am besten? Bild 1A

Bild 1B

Bild 1C

Bild 1D (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Test-Foto 2: Ultraweitwinkel (Tageslicht)

Zugegeben, dieses Motiv ist nicht besonders herausfordernd. Bei Tageslicht liefern alle Ultraweitwinkel-Kameras in unseren vier Smartphones sehr ordentliche Ergebnisse mit nur leichten Unterschieden bei der Ausleuchtung und der Farbwiedergabe. Dieses Bild ist aber in jedem Fall beeindruckend, denn es macht in Verbindung mit den nachfolgenden Bildern deutlich, was aktuelle Top-Smartphones für irre Zoom-Fähigkeiten haben!

Bild 2A © nextpit Bild 2B © nextpit Bild 2C © nextpit Bild 2D © nextpit

Welches Foto gefällt Euch hier am besten? Bild 2A

Bild 2B

Bild 2C

Bild 2D (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Test-Foto 3: 3x-Zoom (Tageslicht)

Für den 3x-Zoom sagen die Datenblätter und die Theorie bereits deutlichere Unterschiede zwischen den Smartphones voraus. Auf dem Papier haben Samsung und Xiaomi nämlich einen Vorteil. Das Galaxy S24 Ultra und das Xiaomi 14 Ultra können bereits auf ein Kamera-Modul mit nativem, optischem 3x-Zoom umschalten. Das Pixel 9 Pro XL und das iPhone 16 Pro hingegen müssen hier noch mit der Hauptkamera fotografieren und ordentlich digital zoomen. Wie groß ist der Unterschied in der Praxis?

Bild 3A © nextpit Bild 3B © nextpit Bild 3C © nextpit Bild 3D © nextpit

Welches Foto gefällt Euch hier am besten? Bild 3A

Bild 3B

Bild 3C

Bild 3D (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Test-Foto 4: 5x-Zoom (Tageslicht)

Beim 5x-Zoom werden die Karten neu gemischt: Bei dieser Vergrößerung haben nämlich alle vier Smartphones in diesem Test wieder ein Kamera-Modul, das diese Zoomstufe optisch abdeckt. Kann sich hier also ein eventueller Nachteil für Google und Apple wieder ausgleichen?

Bild 4A © nextpit Bild 4B © nextpit Bild 4C © nextpit Bild 4D © nextpit

Welches Foto gefällt Euch hier am besten? Bild 4A

Bild 4B

Bild 4C

Bild 4D (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Test-Foto 5: 10x-Zoom (Tageslicht)

Der vorherige Trend dürfte sich bei diesen Vergleichsbildern noch einmal verschärfen – denn hier sind alle vier Smartphones gezwungen, digital in den 5x-Sensor hineinzuzoomen. Je mehr Bildqualität-Reserven dieser bietet, desto deutlicher werden hier die Unterschiede ausfallen. So oder so: Im Vergleich zum Ultraweitwinkel-Foto weiter oben ist es einfach krass, was für eine Flexibilität aktuelle Smartphones beim Zoomen inzwischen bieten, oder?

Bild 5A © nextpit Bild 5B © nextpit Bild 5C © nextpit Bild 5D © nextpit

Welches Foto gefällt Euch hier am besten? Bild 5A

Bild 5B

Bild 5C

Bild 5D (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Test-Foto 6: Hauptkamera 1x (Tageslicht)

Weiter geht's mit der Hauptkamera und einem an sich einfachen Motiv zur Mittagszeit. Allerdings versteckt sich die Sonne hinter dem Haus, was für einen starken Kontrast zwischen Gebäude und Himmel sorgt. Alle Smartphones drehen hier kräftig an der HDR-Schraube, allerdings leiden darunter teilweise die Farben. Welches Fotos sieht also am natürlichsten aus?

Bild 6A © nextpit Bild 6B © nextpit Bild 6C © nextpit Bild 6D © nextpit

Welches Foto gefällt Euch hier am besten? Bild 6A

Bild 6B

Bild 6C

Bild 6D (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Test-Foto 7: Hauptkamera 2x (Tageslicht)

Das siebte Motiv sieht auf den ersten Blick trivial aus, bietet aber viele kleine Herausforderungen für Galaxy S24 Ultra, Pixel 9 Pro, iPhone 16 Pro und Xiaomi 14 Ultra. Einmal ist das Gebäude gegenüber unserem Büro in Berlin aus Backstein und weist zusammen mit dem Geländer davor viele feine Details auf. Außerdem kommt die niedrigstehende Sonne von hinten und sorgt für starke Helligkeitsunterschiede.

Bild 7A © nextpit Bild 7B © nextpit Bild 7C © nextpit Bild 7D © nextpit

Welches Foto gefällt Euch hier am besten? Bild 7A

Bild 7B

Bild 7C

Bild 7D (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Test-Foto 8: Ultraweitwinkel (Tageslicht)

Dieses Motiv an der ehemaligen Grenze in Berlin zeigt deutlich, wie unterschiedlich bunt die Farbwiedergabe bei unseren vier Smartphones ausfällt. Welche Philosophie gefällt Euch am besten – und stammt diese wohl von Apple, Google, Samsung oder Xiaomi? Ich bin gespannt auf Eure Stimmen!

Bild 8A © nextpit Bild 8B © nextpit Bild 8C © nextpit Bild 8D © nextpit

Welches Foto gefällt Euch hier am besten? Bild 8A

Bild 8B

Bild 8C

Bild 8D (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Test-Foto 9: 5x-Zoom (Tageslicht)

Weil alle Smartphones mit einem eigenen 5x-Zoom-Objektiv am Start sind, wollen wir diese Brennweite noch in einem zweiten Motiv testen. Unmittelbar vor Sonnenuntergang müssen hier alle vier Hersteller noch einmal beweisen, ob sie auch bei nachlassenden Lichtverhältnissen und leichtem Gegenlicht noch eine gute Bildqualität liefern können.

Bild 9A © nextpit Bild 9B © nextpit Bild 9C © nextpit Bild 9D © nextpit

Welches Foto gefällt Euch hier am besten? Bild 9A

Bild 9B

Bild 9C

Bild 9D (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Test-Foto 10: Hauptkamera 2x-Zoom (Kunstlicht)

Jetzt geht's nach drinnen – und in ein fieses Mischlicht-Szenario während der blauen Stunde. Von der rechten Seite fällt bei diesem Bild kaltes Abendlicht auf unser Motiv. Von links dagegen kommt warmes Glühlampenlicht. Die Kombination ist für jeden Weißabgleich eine große Herausforderung. Wer schlägt sich hier also am besten – S24 Ultra, iPhone 16 Pro, Xiaomi 14 Ultra oder Pixel 9 Pro XL? Stimmt ab!

Bild 10A © nextpit Bild 10B © nextpit Bild 10C © nextpit Bild 10D © nextpit

Welches Foto gefällt Euch hier am besten? Bild 10A

Bild 10B

Bild 10C

Bild 10D (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Test-Foto 11: Ultraweitwinkel (Kunstlicht)

Bahnhöfe sind nicht gerade bekannt für schmeichelhafte Beleuchtung – und da macht der Berliner Nordbahnhof keine Ausnahme. Die Unterschiede bei der Farbwiedergabe der vier Smartphones sind hier teilweise deutlich sichtbar, und auch bei der Detailwiedergabe gibt es bessere und schlechtere Fotos.

Bild 11A © nextpit Bild 11B © nextpit Bild 11C © nextpit Bild 11D © nextpit

Welches Foto gefällt Euch hier am besten? Bild 11A

Bild 11B

Bild 11C

Bild 11D (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Test-Foto 12: 15x-Zoom (Kunstlicht)

Mit unserer nächsten Vergleichsfoto-Serie legen wir die Messlatte noch ein Stückchen höher auf. Hier fotografieren wir mit allen Smartphones mit dem 15x-Zoom in den dunklen S-Bahn-Tunnel. Welches Foto findet Ihr hier am besten – und gibt es hier Eurer Meinung nach noch ein brauchbares Bild? Ich würde mich über Eure Meinung in den Kommentaren freuen!

Bild 12A © nextpit Bild 12B © nextpit Bild 12C © nextpit Bild 12D © nextpit

Welches Foto gefällt Euch hier am besten? Bild 12A

Bild 12B

Bild 12C

Bild 12D (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Test-Foto 13: Hauptkamera (Nacht)

Jetzt wird's wirklich dunkel. Die einzigen Lichtquellen auf diesem Foto sind Gartenlampen in mindestens 20 bis 30 Metern Entfernung. Entsprechend stockfinster sind die Fotos auch geraten. Alle Smartphones haben hier übrigens automatisch den Nachtmodus aktiviert – und alle Smartphones selbsttätig mit drei Sekunden belichtet. Wie bei allen Motiven haben wir auch hier freihändig fotografiert.

Bild 13A © nextpit Bild 13B © nextpit Bild 13C © nextpit Bild 13D © nextpit

Welches Foto gefällt Euch hier am besten? Bild 13A

Bild 13B

Bild 13C

Bild 13D (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Test-Foto 14: 5x-Zoom (Nacht)

Und noch ein letzter Härtetest für den 5x-Zoom. Hier haben wir auf dem gleichen, stockfinsteren Balkon eine Lampe fotografiert. Auch hier aktivieren alle vier Smartphones von Xiaomi, Samsung, Google und Apple den Nachtmodus – mit allerdings sehr unterschiedlichen Ergebnissen.

Bild 14A © nextpit Bild 14B © nextpit Bild 14C © nextpit Bild 14D © nextpit

Welches Foto gefällt Euch hier am besten? Bild 14A

Bild 14B

Bild 14C

Bild 14D (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Vielen Dank an dieser Stelle fürs fleißige Mitmachen – und vergesst nicht, bei nextpit vorbeizuschauen, um zu erfahren, wer am Ende gewonnen hat! Wer denkt Ihr, hat diesen Herbst im Kamera-Blindtest die Nase vorne? Und habt Ihr Euch bereits eines der vier Smartphones gekauft? Falls ja, würde mich interessieren: Was hat den Ausschlag gegeben?