Das Poco X6 ist ein leistungsfähiges 5G-Smartphone der chinesischen Marke mit einem Preis von unter 300 Euro, einem großen Display und viel Speicherplatz. Mal sehen, wie es im Nextpit-Test abschneidet und – was ebenso wichtig ist – wie es im Vergleich zu seinem Redmi-Note-Zwilling abschneidet, was die Kameraleistung und den Preis angeht.

Unter dem Display befindet sich der Fingerabdruckleser, der in unseren Tests gut abgeschnitten hat.

Wir haben festgestellt, dass die Ergonomie trotz des großen Bildschirms in Ordnung ist. Dazu tragen die bereits erwähnten dünneren Ränder und auch die Dicke des Telefons von 8 mm bei. Die Einschalttaste und die Lautstärkewippe befinden sich auf der rechten Seite, während die Oberseite den IR-Blaster, den Kopfhöreranschluss und einen der Lautsprecher beherbergt.

Das X6 besitzt eine glänzende Kunststoffrückseite, die bei unserem blauen Testgerät ein reiner Magnet für Fingerabdrücke war. Wir vermuten, dass die weiß strukturierte Variante in dieser Hinsicht besser abschneidet. Poco liefert eine einfache Schutzhülle mit, die dieses Problem behebt, wenn ihr kein Reinigungstuch mit euch herumtragen wollt. Apropos Schutz: Das Poco X6 ist nur IP54-zertifiziert und damit spritzwassergeschützt.

Da ein Vergleich mit dem Redmi Note 13 Pro 5G an dieser Stelle sinnlos wäre, da beide im Grunde die gleichen Displaykomponenten und Spezifikationen haben, werden wir einige der Verbesserungen des Poco X6 im Vergleich zu seinem Vorgänger X5 erwähnen. Zunächst einmal ist das X6 kompakter, dank der schlankeren Ränder um das Display und einem relativ geringen Gewicht von 181 Gramm.

Das 6,67-Zoll-OLED-Display ist an dieser Stelle eine bekannte Größe, ähnlich wie bei vielen anderen Xiaomi-Handys. Beim Poco X6 hat es eine Auflösung von 2712 x 1220 px und eine flüssige Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Bei den Materialien hat sich Poco für Gorilla Glass Victus entschieden, das das Display abdeckt, während der Rest der Oberfläche aus Kunststoff besteht.

Das Benutzererlebnis ist ebenso zwiespältig: redundante Apps (drei Browser), viele standardmäßige Benachrichtigungen und ein paar Werbeeinblendungen in Erstanbieter-Apps. Mehr dazu könnt ihr in unserem HyperOS-Testbericht von meinem Kollegen Antoine lesen.

Apropos Spiele: Das Poco X6 ist in der Lage, die meisten Android-Spiele auszuführen, wobei die anspruchsvollsten Spiele mit niedrigeren Detailstufen, niedrigerer Bildrate oder beidem wiedergegeben werden. Das oben erwähnte Genshin Impact zum Beispiel reduzierte die Texturdetails und lief unterhalb der nativen Auflösung des Displays, um eine spielbare Bildrate zu erhalten.

Natürlich war der Unterschied zu gering, um im echten Leben aufzufallen, aber wir haben festgestellt, dass das Poco X6 bei schwereren Aufgaben oder ein paar Minuten Genshin Impact wärmer wurde als die Redmi-Variante. Es ist erwähnenswert, dass wir das Note 13 Pro 5G mit MIUI+Android 13 getestet haben, während das Poco auf HyperOS+Android 14 upgedatet wurde. Es kann also sein, dass Xiaomi die Frequenz angepasst hat, um die CPU-Leistung zu priorisieren, was auf Kosten der thermischen Leistung bei Spielen geht.

Mit dem Snapdragon 7s Gen 2 an Bord bietet das Poco X6 eine zufriedenstellende Leistung für die Mittelklasse. Wie in dieser Kategorie zu erwarten, ist der Arbeitsspeicher etwas veraltet, aber für den Preis bietet er eine Menge GB.

Bei Selfies war beim Poco X6 der Beauty-Filter standardmäßig aktiviert. Es hat eine Weile gedauert, bis wir ihn bemerkt haben, denn er hat das Bild nicht grundlegend verändert: Die Hautstruktur blieb erhalten, aber die Gesichter wurden schlanker. Die Ergebnisse waren im Allgemeinen gut, nur im Porträtmodus gab es die üblichen Schwierigkeiten bei der Erkennung von Rändern an Haaren und T-Shirts.

Ultraweitwinkel-Bilder verlieren an Details und Schärfe, wie es von einem noch kleineren und niedriger auflösenden Sensor zu erwarten ist, und wirken in manchen Bildern "weich". Nachts hat die Ultraweitwinkel-Kamera große Probleme mit Bildrauschen und Detailverlusten, selbst wenn der Nachtmodus aktiviert ist. Bei Nacht funktioniert die Hauptkamera gut, um das Bild auf sozialen Medien zu teilen, aber bei genauerem Hinsehen sind einige Artefakte zu erkennen, die wahrscheinlich auf Abzügen zu sehen wären, und sie werden beim Heranzoomen erwartungsgemäß noch schlimmer.

Trotz der sehr unterschiedlichen Bedingungen, unter denen die beiden Handys getestet wurden, konnten wir einen Vorteil für die Kamera des Redmi Note 13 Pro im Vergleich zum Poco X6 feststellen. Nicht so sehr wegen des Unterschieds zwischen 200 und 64 Megapixeln, sondern wahrscheinlich wegen des größeren Sensors bei der Redmi-Variante.

Gewohnt schnelles Aufladen

Der Abschnitt über den Akku in diesem Poco-X6-Test ist fast identisch mit dem Abschnitt im Redmi Note 13 Pro 5G Test: Schnelles Laden für die Kategorie, durchschnittliche Akkulaufzeit. Die Kapazität von 5100 mAh reicht für einen ganzen Tag, aber nicht für viel mehr.

Gefällt

Schnelles Aufladen für die Preisklasse

Mitgeliefertes Ladegerät

Gefällt nicht

Durchschnittliche Akkulaufzeit

Das mitgelieferte 67-Watt-Netzteil lässt die meisten Konkurrenten mit Ladezeiten von weniger als einer Stunde in den Schatten. Zehn Minuten an der Steckdose reichten für eine 32-prozentige Ladung, und die halbe Kapazität war in weniger als 20 Minuten erreicht.

Poco X6 Redmi 13 Pro 5G Poco F5 Galaxy A55 Pixel 8a Redmi 12 Pro+ Redmi Note 13 Pro 4G 5 Minuten 18 % 20 % 21 % 9 % 8 % 9 % 16 % 10 Minuten 32 % 34 % 36 % 18 % 15 % 39 % 31 % 20 Minuten 54 % 56 % 61 % 36 % 29 % 69 % 53 % 30 Minuten 73 % 78 % 85 % 53 % 42 % 98 % 75 % 1 Stunde 85 % 75 % Volle Ladung 50 min 45 min 48 min 1h33 1h40 32 min 49 min PC Mark Batterietest 11h23

(12848 Punkte) 12h20

(13047) 15h33

(14335) 14h59

(13395) 13h44

(11698) 11h51

(11855) 11h53

(10688)

Im PCMark-Test, der die reale Nutzung simuliert, schaffte das Poco X6 zwischen 80 und 20 Prozent Ladung 11:23 Stunden und damit fast eine ganze Stunde weniger als sein Redmi-Zwilling. Nicht die beste Leistung für den von Qualcomm hergestellten Snapdragon 7s Gen 2 ...

Der duale nanoSIM-Einschub ist nicht mit microSD kompatibel, also wählt Eure Speichergröße mit Bedacht. / © nextpit

Stellt Ihr das Display auf eine Bildwiederholfrequenz von 60 Hz, erhöht sich die Laufzeit auf 15 Stunden und 47 Minuten, aber die geringere Laufruhe spiegelt sich in der niedrigeren Leistungsbewertung von 9515 Punkten wider. Vielleicht ist es das Opfer für eine fast 40 Prozent bessere Ausdauer wert.