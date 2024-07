LogiTel bietet gerade das Samsung Galaxy A55 mit Top-Tarif von Otelo zum guten Kurs an. Zusätzlich bekommt Ihr hier noch einen Amazon-Gutschein als Zugabe und könnt Euch zusätzlich 50 Euro sichern, wenn Ihr Eure alte Rufnummer mitbringt. Ob sich das Ganze lohnt, wie viel Ihr im Endeffekt zahlen müsst und was Ihr vom Galaxy A55 erwarten dürft, erfahrt Ihr in unserem Tarif-Check.