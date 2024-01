Jetzt vorbestellen: Samsung Galaxy S24, S24+ und S24 Ultra

Exakt 11 Monate nach der Veröffentlichung des Samsung Galaxy S23 hat der südkoreanische Hersteller heute, am 17. Januar 2024, die neue Flaggschiff-Reihe rund um das neue Samsung Galaxy S24 präsentiert. Gleichzeitig beginnt auch der Vorverkauf der Geräte, die ab 899 Euro erhältlich sind. In diesem Artikel verrät Euch nextpit, wo Ihr das Samsung Galaxy S24 kaufen könnt und ob Euch spannende Early-Bird-Angebote erwarten.

Mit großer Spannung hat die nextpit-Redaktion das heutige Unpacked-Event und die damit einhergehende Veröffentlichung der neuen Flaggschiff-Modelle von Samsung verfolgt. Nun ist es endlich so weit und wir können uns das Samsung Galaxy S24, S24+ und das S24 Ultra vorbestellen. Eine der wichtigsten Neuheiten in diesem Jahr ist nicht unbedingt nur der neue Snapdragon 8 Gen 3 in der Ultra-Variante des Smartphones, sondern Galaxy AI, das wir bereits für Euch testen konnten.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy S24 Hier findet Ihr die neuen Samsung-Modelle bei verschiedenen Anbietern.

Welche Farben hat das Samsung Galaxy S24?

Euch erwarten, je nach Shop, verschiedene Farb-Varianten der einzelnen Geräte. Das Samsung Galaxy S24 (+) bekommt Ihr in allen Shops in den Farben Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet und Amber Yellow. Samsung-Shop exklusiv hingegen sind Jade Green, Sandstone Orange und Sapphire Blue.

Das Samsung Galaxy S24 Ultra (zum ersten Test) hingegen gibt es in den Farben Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Violet und Titanium Yellow bei allen teilnehmenden Shops. Zusätzlich erwarten Euch die Sonderfarben der Standardvariante auch beim S24 Ultra nur im Samsung-Shop. Habt Ihr es außerdem auf die Variante mit 1 TB Speicherplatz abgesehen, müsst Ihr ebenfalls im eStore des Herstellers bestellen.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy S24 Ultra Hier findet Ihr die neuen Samsung-Galaxy-Ultra-Modelle bei verschiedenen Anbietern.

So viel kostet Euch das Samsung Galaxy S24

Die diesjährige UVP für die Standard- und Plus-Variante sinken im Vergleich zu 2023 um 50 Euro. Somit zahlt Ihr für die kleinste Variante des Samsung Galaxy S24 899 Euro, während das S24+ ab 1.149 Euro erhältlich ist. Dahingegen steigt der Startpreis für das Galaxy S24 Ultra um 50 Euro. Hier kostet Euch die Speichervariante mit 256 GB bereits 1.449 Euro. Allerdings sind die beiden größten Varianten noch einmal 10 Euro günstiger als im vergangenen Jahr.

Galaxy-S24-Modelle im Preisvergleich Gerät Speicher Preis Samsung Galaxy S24 128 GB 899,00 Euro Samsung Galaxy S24 256 GB 959,00 Euro Samsung Galaxy S24+ 256 GB 1.149,00 Euro Samsung Galaxy S24+ 512 GB 1.269,00 Euro Samsung Galaxy S24 Ultra 256 GB 1.449,00 Euro Samsung Galaxy S24 Ultra 512 GB 1.569,00 Euro Samsung Galaxy S24 Ultra 1 TB 1.809,00 Euro Samsung Galaxy S24(+) kaufen* / Samsung Galaxy S24 Ultra kaufen*

Um den hohen Kosten entgegenzukommen, sichert Ihr Euch auch in diesem Jahr den doppelten Speicherplatz gratis, wenn Ihr Euch für eines der Modelle im Vorverkauf entscheidet. Dadurch zahlt Ihr bis zum 30. Januar beispielsweise nur 899 Euro für das Samsung Galaxy S24 mit 256 GB Speicherplatz. Zusätzlich bieten die einzelnen Händler weitere Aktionen wie einen Trade-In-Bonus oder Cashback an. Die nachfolgenden Händler bieten das neue Samsung Galaxy S24 in allen Varianten ohne bindenden Mobilfunktarif an:

Das Samsung Galaxy S24 ohne Vertrag kaufen

Wer hätte es anders gedacht, natürlich gibt es die neuen S24-Modelle im Samsung-Shop zu kaufen. Hier könnt Ihr Euch entscheiden, ob Ihr die Geräte direkt bezahlen möchtet, einen Handyvertrag abschließt oder das Gerät über eine 0-Prozent-Finanzierung bestellt. Als Bonus gibt es das bereits erwähnte Speicherupgrade und zusätzlich erwartet Euch ein Trade-In-Bonus.

Während Ihr im vergangenen Jahr noch auf den Zustand und das Modell Eures Smartphones achten musstet, ist das Ganze in diesem Jahr etwas anders. Denn es ist egal, welches Smartphone Ihr eintauscht, es gibt mindestens 100 Euro in Form einer Tauschprämie und zusätzlich 100 Euro für Euer Altgerät. Der Rabatt von 200 Euro wird Euch dann im Warenkorb abgezogen und reduziert die Kosten für Euer neues Galaxy S24 (+). Beim S24 Ultra werden es sogar 250 Euro.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy S24 Hier geht's zur Produktseite des neuen Samsung Galaxy S24 und S24 Plus!

Affiliate Angebot Samsung Galaxy S24 Ultra Hier geht's zur Produktseite des neuen Samsung Galaxy S24 Ultra!

Allerdings ist es möglich, noch einmal mehr zu sparen. Es gibt zwar eine feste Prämie von 200 Euro, allerdings könnt Ihr dies je nach Modell noch einmal bis zu 750 Euro steigern. Auf der Trade-In-Seite von Samsung* bekommt Ihr alle Infos zur Aktion und wie viel Euer Smartphone wert ist.

Hinweis: Da Samsung den Bonus von 200 Euro auf jedes Smartphone gewährt, könnt Ihr Euch ein günstiges Gerät im Netz bestellen oder im Einzelhandel besorgen und dieses einschicken. Es gibt häufig Geräte, die Euch gerade einmal 20 Euro kosten, wodurch Ihr effektiv 180 Euro Gewinn macht.

Ob dies über die gesamte Dauer bestehen bleibt oder Samsung etwas ändert, bleibt jedoch offen. Sollte sich hier etwas tun, bearbeiten wir den Artikel natürlich.

Amazon

Auch bei Amazon erhaltet Ihr das Samsung Galaxy S24 mit einem Vorbesteller-Bonus. Seit kurzer Zeit habt Ihr auch hier die Möglichkeit, direkt einen Mobilfunktarif abzuschließen. Als Bonus erwartet Euch hier ein ähnliches Angebot wie im Samsung-Shop und so könnt Ihr Euch zum einen den doppelten Speicher abgreifen, ohne mehr zahlen zu müssen und zum anderen eine zusätzliche Ankaufprämie abgreifen.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy S24 Hier geht's zur Produktseite des neuen Samsung Galaxy S24 und S24 Plus bei Amazon!

Affiliate Angebot Samsung Galaxy S24 Ultra Hier geht's zur Produktseite des neuen Samsung Galaxy S24 Ultra bei Amazon!

Die Prämie beläuft sich dabei auf maximal 150 Euro zusätzlich zum geschätzten Wert für Euer Altgerät. Eine sichere Auszahlung von 200 Euro, wie Ihr sie bei Samsung erhaltet, gibt es hier jedoch nicht. Bedenkt zudem, dass die Ankaufprämie für das S24 (+) zusätzlich 100 Euro beträgt und nicht 150 Euro, wie beim S24 Ultra.

Die beiden größten Elektronikfachmärkte Deutschlands machen seit geraumer Zeit gemeinsame Sache und so ähneln sich die Vorbesteller-Angebote zur neuen S24-Serie. Ihr erhaltet hier ebenfalls den doppelten Speicher gratis, wodurch Ihr etwa das Samsung Galaxy S24 Ultra mit 512 GB Speicher, statt 256 GB internem Gerätespeicher erhaltet ohne mehr zu zahlen.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy S24 Hier findet Ihr die Vorbesteller-Aktion von MediaMarkt!

Zusätzlich gibt es mindestens 100 Euro Ankaufprämie für Euer Altgerät zusätzlich zum regulären Wert für Euer in die Jahre gekommenes Smartphone. Möchtet Ihr Euer Samsung-Ökosystem aufbessern könnt Ihr Euch darüber hinaus eine Samsung Galaxy Watch 6 (Test) mit 40-mm-Gehäusedurchmesser und Bluetooth-Funktion in den Warenkorb legen und erhaltet diese für gerade einmal 100 Euro mehr.

Die neue Samsung-Galaxy-S24-Serie mit Vertrag kaufen

Sind Euch die unverbindlichen Preisempfehlungen doch etwas zu hoch oder möchtet Ihr Euch direkt mit einem passenden Mobilfunktarif eindecken, findet Ihr die aktuellen Angebote in unseren Tarifübersichten, die wir Euch nachfolgend verlinken:

Dort findet Ihr nicht nur einige spannende Angebote zu den neuen Flaggschiffen des Herstellers, sondern auch zahlreiche weitere Tarif-Angebote. Seid Ihr Euch unsicher, welcher Provider zu Euch passt, schaut am besten bei allen Übersichten vorbei und vergleicht hier die Preise.

Wie sieht es bei Euch aus? Legt Ihr Euch eines der neuen Galaxy-S24-Modelle zu? Was haltet Ihr von Samsungs Preispolitik in diesem Jahr? Lasst es uns wissen!