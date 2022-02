Stromfresser Display: Vier Tricks für längere Laufzeiten

Schaut Ihr in die Batterieverbrauchsanzeige, steht das Display in der Regel ganz oben! Und auch wenn Displays in den letzten Jahren effizienter geworden sind, haben sie einen starken Einfluss auf die Laufzeit Eures Handys. In unserer neuesten Kaffeepause verraten wir Euch einige Displayeinstellungen, mit denen Euer Handy am Tag länger durchhält.

Obwohl die Akkulaufzeit eine der wichtigsten Eigenschaften eines Handy ist, scheinen Handyhersteller hier keine großen Sprünge zu machen. Auch Smartphones mit riesigen Batterien, die 5.000 Milliamperestunden bieten, halten meist nur einen oder zwei Tage durch. Ist Euer Handy schon älter, gibt es verschiedene Möglichkeiten, den Smartphone-Akku zu schonen.

Allerdings vergessen viele Anleitungen dabei die Basics. Natürlich verbraucht ein Handy im Flugmodus weniger Akku – allerdings könnt Ihr dabei auch nicht mehr im Internet surfen oder Telefonate annehmen. Da es beim Display einige Nuancen gibt, die sich auf die Laufzeit Eures Handys auswirken, habe ich Euch einige Display-Akkuspartipps zusammengefasst.

Begrenzt die Bildschirmhelligkeit- und Laufzeit

Die erste Tatsache, die Ihr bedenken solltet, ist folgende: Der Bildschirm ist die Komponente, die bei einem Smartphone am meisten Strom verbraucht. Je mehr Ihr also die Nutzung des Bildschirms einschränkt, desto mehr Akku könnt Ihr bis zum nächsten Aufladen sparen. Die Verringerung der Bildschirmhelligkeit ist für die Energieeinsparung von entscheidender Bedeutung, aber auch die Begrenzung des Display-Timeouts hat einen erheblichen Einfluss auf die Lebensdauer Ihres Akkus.

So ändert Ihr das Display-Timeout auf Eurem Handy

Das Display-Timeout ist ganz simpel die Zeitspanne, die das Display Eures Smartphones aktiv bleibt, nachdem Ihr es nicht mehr benutzt. Standardmäßig ist dieser Zeitraum zu lang eingestellt, und viele Menschen würden nie auf die Idee kommen, eine solche Funktion neu zu konfigurieren.

Ich persönlich halte es gerne zwischen einer und zwei Minuten, aber das ist meist nur für meine Arbeit nötig. Privat hätte ich mit einem Display-Timeout von 15 bis 30 Sekunden keine Probleme. Wenn Ihr also nach dem Benutzen nicht noch lange auf das Display starrt, könnt Ihr diese Einstellung ganz einfach ändern. Geht dazu zu Einstellungen > Anzeige > Display-Timeout.

Ein Bildschirm-Timeout von mehr als 1 Minute kann für die Akkulaufzeit Eures Telefons einen entscheidenden Unterschied ausmachen. / © NextPit

Wenn Ihr die Option " Bildschirmaufmerksamkeit" aktiviert, müsst Ihr Euch zudem keine Sorgen machen, dass sich das Display ausschaltet, während Ihr darauf schaut. Ich empfehle, diese Funktion einzuschalten.

Wenn Ihr ein iPhone habt, könnt Ihr dieselbe Einstellung vornehmen, indem Ihr auf Folgendes zurückgreift: Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Automatische Sperre. Standardmäßig erkennt iOS bereits, wenn Ihr auf den Bildschirm schaut, so dass das iPhone den Bildschirm nicht dimmt, während Ihr darauf schaut.

Auch unter iOS ist das Feature verfügbar. / © NextPit

Verringert die Bildschirmhelligkeit

Wenn Ihr in dunklen Umgebungen die Bildschirmhelligkeit Eures Smartphones über die Kurzbefehle verringert, könnt Ihr die Batterie Eures Smartphones weiter optimieren.

Vergewissert Euch zunächst darüber, dass die adaptive Helligkeit deaktiviert ist. Denn alles, was mit der Einstellung der Helligkeit zu tun hat, verbraucht Strom. Außerdem könnt Ihr diese Funktion bei Bedarf jederzeit manuell nutzen. Wenn die Option nicht in den Schnellzugriffen verfügbar ist, findet Ihr sie unter Android bei Einstellungen > Anzeige > Helligkeit.

Es ist ganz einfach, Energie zu sparen und die ganze Nacht lang zu surfen. / © NextPit

Wenn Ihr ein iPhone verwendet, könnt Ihr dasselbe direkt über das Kontrollzentrum oder über Einstellungen > Anzeige und Helligkeit > Helligkeit tun. Ich empfehle hier auch, True Tone zu deaktivieren.

Über die Anzeigeeinstellungen können Sie die Helligkeit des Bildschirms auf Ihrem iPhone ganz einfach verringern / © NextPit

Verringert die Auflösung Eures Displays

In den Einstellungen vieler teurere Android-Smartphones lässt sich auch die Auflösung des Displays verändern. Das ist insofern sinnvoll, als dass Ihr bei den kleinen Displays ohnehin kaum einen Unterschied zwischen 4K, QHD und FHD+ erkennen könnt. Ist Euch das Display nach dem Wechsel tatsächlich nicht mehr scharf genug, könnt Ihr die Einstellung auch jeder Zeit wieder rückgängig machen.

Die Auflösung Eures Handys hat große Auswirkungen auf die Akkulaufzeit. / © NextPit

Die Einstellung zur Displayauflösung befindet sich in der Regel unter "Einstellungen" -> "Display" -> Bildschirmauflösung. In anderen Fällen erreicht Ihr das Feature direkt, wenn Ihr die Einstellungen Eures Displays aufruft.

Verringert die Bildwiederholrate Eures Displays

Unter Android hat sich in den letzten Jahren durchgesetzt, dass Bildschirme immer höhere Bildwiederholraten bieten. Ihr erkennt das an der Hertz-Zahl, mit der die Hersteller bei der Vorstellung neuer Smartphones prahlen. Moderne Handydisplays wiederholen ihre Anzeige dabei zwischen 90 und 144 mal in der Sekunde – also mit 90, 120 oder 144 Hertz. Je mehr Hertz, desto mehr Energie wird verbraucht.

So ändert Ihr die Auflösung / © NextPit

In den Displayeinstellungen findet Ihr bei den meisten Handys mit hoher Bildwiederholrate einen Ein- und Ausschalter für das Feature. Unterstützt Euer Handy die Anzeige variabler Bildwiederholraten, könnt Ihr das Ganze auch automatisieren. Dabei passt das Handy die Bildwiederholraten je nach Nutzungsszenario an. Wie gut das im Alltag funktioniert, ist aber nicht ganz abzuschätzen. Schreibt mir Eure Erfahrungen doch in die Kommentare.

Das Pro-Motion-Feature steht erst auf wenigen iPhone-Modellen zur Verfügung. / © NextPit

So simpel diese Tricks auch sind, Ihr werdet am Ende des Tages einen Unterschied merken! Ich betrachte diese einfachen Tricks nicht als wirkliches Profi-Wissen, um den Akku Eures Telefons zu schonen. Aber beide gehören zu den Maßnahmen, die ich bei der Einrichtung immer wieder anwende, und nach meiner Erfahrung mit Smartphones machen sie tatsächlich einen Unterschied.

Wie kurz/lang ist die Bildschirmauszeit Eures Smartphones? Wie stellt Ihr die Helligkeit des Telefondisplays ein?