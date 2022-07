Pixel 6a schon jetzt effektiv kostenlos: Vorbestell-Aktion bei Blau.de

Vor einigen Wochen wurde das Google Pixel 6a auf der I/O 2022 vorgestellt. Nach einer recht langen Wartezeit ist es nun soweit und der Vorverkauf hat offiziell begonnen. Vom 21.07.2022 bis zum 01.08.2022 könnt Ihr Euch das neue Smartphone mit einem Vorbestellerbonus sichern. Bei Blau.de haben wir ein besonders interessantes Angebot für Euch entdeckt. Mehr dazu in unserem Tarif-Check!

Das Google Pixel 6 zählt zu den besten Smartphones des vergangenen Jahres – und jetzt ist mit dem Pixel 6a die Lite-Version in den Vorverkauf gestartet. Dabei sichert Ihr Euch das Google-Device zusammen mit den In-Ear-Kopfhörern Google Pixel Buds A Series. Blau.de legt noch einen Mobilfunktarif obendrauf, mit dem Ihr Euch 4 GB Datenvolumen im Netz der Teléfonica sichert.

Das Google Pixel 6a ist das Lite-Modell zum Flaggschiff aus dem letzten Jahr. Wieder legt Google den Fokus auf eine leistungsstarke Kamera, die in einem Balken auf der Rückseite untergebracht ist. Das Smartphone ist aber ein wenig kleiner, was am 6,1-Zoll-Display im Vergleich zu 6,4 Zoll beim Pixel 6 liegt. Leider hat Google die hohe Bildwiederholrate gestrichen, die jetzt auf 60 Hertz begrenzt ist. Als Prozessor nutzt das Pixel 6a aber ebenfalls das Google-eigene Tensor-SoC, gepaart mit 6 GB RAM und 128 GB internem Speicher. Der Akku fällt mit 4.306 mAh ein wenig kleiner aus, soll aber dennoch 24 Stunden lang durchhalten.

Lohnt sich der Kauf des Google Pixel 6a bei Blau.de?

Das Smartphone wird in Deutschland zu einem Preis von 459 Euro veröffentlicht. Im Angebot verlangt Blau.de eine Anzahlung von nur einem Euro, die monatlichen Vertragskosten sind mit 19,99 Euro ebenfalls überschaubar. Als Vorbesteller erhaltet Ihr zum Pixel 6a zudem noch die passenden Pixel Buds obendrauf. Die Anschlussgebühr entfällt ebenfalls. Alle Kosten und Infos findet Ihr noch einmal in der nachfolgenden Tabelle.

Pixel 6a mit Pixel Buds A bei Blau.de Eigenschaft Blau Allnet-Flat L + Google Pixel 6a Datenvolumen 4 GB Mindestlaufzeit 24 Monate 5G? Nein Geschwindigkeit 25 Mbit/s Download | 11,2 Mbit/s Upload Allnet-Flat? Ja Einmalige Kosten (Gerät) 1,00 Euro Anschlussgebühr - Monatliche Kosten 19,99 Euro Versandkosten 4,99 Euro Gesamtkosten 485,75 Euro Gerätekosten ohne Vertrag Pixel 6a: 459 €

Pixel Buds A: 78,99 €

Gesamt: 537,99 €



Das neue Pixel 6a und die Pixel Buds A-Series haben einen Gesamtwert von 537,99 Euro – die Vertragskosten belaufen sich auf 24 Monate gerechnet aber nur auf 485,75 Euro. Das Angebot bei Blau.de ist also wirklich empfehlenswert, wenn Ihr Interesse am neuen Google-Handy habt und nicht alle Kosten auf einmal zahlen wollt.

Der Verkaufsstart für das Pixel 6a ist übrigens der 28. Juli 2022 – so lange müsst Ihr also noch auf Euer neues Handy warten. Bis zum 1. August könnt Ihr von den kostenlosen Pixel-Buds profitieren.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist das Google Pixel 6a ein interessantes Smartphone für Euch oder zahlt Ihr lieber mehr und sichert Euch dafür eines der Flaggschiffe? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Hinweis: Dieser Artikel ist im Rahmen einer Kooperation entstanden. Auf die genauen Inhalte hatte dies keinen Einfluss.