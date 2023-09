iPhone 15 Pro vs iPhone 15 Pro Max: Welche Kamera ist besser?

Das iPhone 15 Pro hat einen optischen 3x-Zoom, das iPhone 15 Pro Max einen 5x-Zoom. Aber was bedeutet das überhaupt – und wie groß sind die Unterschiede in der Praxis wirklich? Und sollte ich mir wegen der Kamera vielleicht sogar das iPhone 15 Pro Max kaufen? nextpit hat die Antwort für Euch – natürlich auch mit vielen Vergleichsfotos aus den neuen iPhones .

Lohnt sich das iPhone 15 Pro Max wegen der besseren Kamera?

Die kurze Antwort auf diese Frage lautet: Nein. Die ausführliche Antwort findet Ihr in diesem Artikel. Zunächst einmal die Basics: Was ist der Unterschied zwischen den Kameras im iPhone 15 Pro und im iPhone 15 Pro Max?

Beide Smartphones haben die gleiche Ultraweitwinkel-Kamera und die gleiche Hauptkamera. Sprich: Erst beim Zoom fangen die Unterschiede an – und hier haben beide iPhones genau eine Telekamera. Beim iPhone 15 Pro bietet diese einen 3x-Zoom, beim iPhone 15 Pro Max einen 5x-Zoom. Hier kurz als Übersicht:

Zoom Apple iPhone 15 Pro Apple iPhone 15 Pro Max Ultraweitwinkel 0,5x 13 mm, 12 MP 13 mm, 12 MP Hauptkamera 1,0x 24 mm, 48 MP 24 mm, 48 MP Telezoom 3,0x 77 mm, 12 MP – Telezoom 5,0x – 120 mm, 12 MP

Beim Apple iPhone 15 Pro habt Ihr also mit Ultraweitwinkel (0,5x), Hauptkamera (1,0x) und Telekamera (3,0x) drei Kameras, die relativ nah beinander liegen. Beim iPhone 15 Pro Max dagegen habt Ihr zwischen der Hauptkamera und der 5x-Telekamera eine deutlich größere Lücke. Das bedeutet, dass Ihr bei "ganz starkem Zoom" eine bessere Bildqualität habt, zwischen der Haupt- und Telekamera die Bildqualität aber deutlich abfällt, da beispielsweise beim 4x-Zoom immer noch ein digital vergrößertes Bild der Hauptkamera bekommt.

Die folgende Grafik visualisiert das besser. Links geht's los mit dem Ultraweitwinkel. Beim Hineinzoomen fällt die effektive Auflösung erst ab und steigt dann bei der Hauptkamera auf die 48 Megapixel des hochauflösenden Sensors. Zoomen wir jetzt weiter hinein, fällt die Auflösung wieder ab – und zwar so lange, bis die beiden iPhones beim 3x-Zoom (Pro) beziehungsweise 5x-Zoom (Pro Max) auf die Telekamera umschalten.

Effektive Auflösung nach Brennweite im Vergleich: Beim iPhone 15 Pro kommt dank 3x-Zoom früher ein Auflösungssprung nach oben, nämlich bei 77 mm Brennweite. Das iPhone 15 Pro Max hat hier ein deutliches Loch, dafür ab 120 mm Brennweite nach hinten raus mehr Luft für bessere Fotos. / © nextpit

Die Theorie sagt vereinfacht: Je mehr Auflösung, desto mehr Bildqualität. Natürlich spielt nicht nur die Auflösung, sondern auch die effektiv beim jeweiligen Zoom zur Verfügung stehende Sensorfläche eine Rolle. Wie Ihr im nachfolgenden, zweiten Diagramm seht, verhält sich diese bei den beiden iPhones ganz ähnlich wie die effektive Auflösung.

Viel Sensorfläche bedeutet – ebenso wie bei der Auflösung – viel Bildqualität. Hier seht Ihr, wie sich theoretisch die Bildqualität bei den beiden iPhones entwickelt. / © nextpit

Soweit die graue Theorie. Aber wie sieht das eigentlich in der Praxis aus? Wir haben beide neuen Pro-iPhones natürlich schon für Euch verglichen.

Bildqualität in der Praxis: iPhone 15 Pro vs iPhone 15 Pro Max

Bei der Ultraweitwinkel- und der Hauptkamera gibt's zunächst wie erwartet keine auffälligen Unterschiede, was die Bildqualität der beiden Pro-iPhones angeht – hier kommen ja die gleichen Kameramodule zum Einsatz. Sobald wir aber zoomen, läuft die Bildqualität bei den beiden iPhones spürbar auseinander – und zwar genau so, wie es die Theorie vorhersagt.

Portrait mit iPhone 15 Pro und Pro Max mit 3x-Zoom

Beim Fotografieren mit der 3x-Einstellung schlägt sich das iPhone 15 Pro deutlich besser. Es ist kein Wunder, dass das iPhone 15 Pro Max diese Option in der Kamera-App gar nicht anbietet. Wenn Ihr eine Einstellung abseits von "1x", "2x" und "5x" erreichen möchtet, dann müsst Ihr per Zwei-Finger-Geste zoomen. Das iPhone 15 Pro hingegen bietet in der Kamera-App "1x", "2x" und "3x" an.

Beim 3x-Zoom gibt's einen deutlichen Unterschied bei der Bildqualität, gerade was die Wiedergabe feiner Details angeht. Das iPhone 15 Pro liefert hier ein deutlich klareres Foto. / © nextpit

Portrait mit iPhone 15 Pro und Pro Max mit 5x-Zoom

Beim 5x-Zoom dreht sich das Spielchen dann genau um: Das iPhone 15 Pro verliert mit dem relativ kleinen 12-Megapixel-Sensor hier schnell an Qualität. Das iPhone 15 Pro Max hat gerade erst auf den 5x-Zoom-Sensor umgeschaltet und liefert damit deutlich mehr Details. Besonders bei den Haaren oder den Augen ist der Unterschied sichtbar.

Beim 5x-Zoom dreht sich der Vorteil bei der Bildqualität um, und das iPhone 15 Pro Max liefert die bessere Bildqualität. / © nextpit

Fun Fact: Wer genau hingesehen hat, wird vielleicht bemerkt haben, dass das iPhone 15 Pro beim 5x-Zoom eine etwas andere Vergrößerung hat als das iPhone 15 Pro Max. Und ja: Beim Vergleichen unserer Testfotos sind wir deswegen beinahe vom Glauben abgefallen, haben wir uns doch so um deckungsgleiche Aufnahmen bemüht. Der Vollständigkeit halber findet Ihr hier die Kleinbildäquivalent-Brennweiten nach Zoomstufe in der App beim iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max – diese sind nämlich nicht identisch.

Zoomstufe 0,5x 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x 10x 15x 30x iPhone 15 Pro 13 mm 24 mm 48 mm 77 mm 107 mm 135 mm 163 mm 191 mm 218 mm 245 mm 272 mm 404 mm — mm iPhone 15 Pro Max 13 mm 24 mm 48 mm 75 mm 100 mm 120 mm 152 mm 181 mm 210 mm 239 mm 268 mm 402 mm 667 mm

Ihr seht schon, das ergibt nicht besonders viel Sinn, und ganz strenggenommen ist der 3x-Zoom beim iPhone 15 Pro auch eher ein 3,2x-Zoom. In der Praxis spielt das allerdings kaum eine Rolle, wenn man nicht gerade Smartphones exakt miteinander vergleichen möchte.

iPhone 15 Pro versus iPhone 15 Pro Max beim 15x-Zoom

Und wie sieht der Unterschied bei der Bildqualität bei extrem starkem Zoom aus? Die Antwort ist relativ ernüchternd: So weit wie man erwarten mag, ist das iPhone 15 Pro Max gar nicht vorne. Aber seht selbst, hier der Berliner Fernsehturm bei 15x-Zoom aufgenommen.

Beim 15x-Zoom ist der Unterschied zwischen iPhone 15 Pro und Pro Max spürbar, aber geringer als erwartet. / © nextpit

iPhone 15 Pro vs iPhone 15 Pro Max: Bildqualität bei Schwachlicht

Zu guter Letzt haben wir das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max auch bei wenig Licht gegeneinander antreten lassen. Hierzu haben wir unser Standard-Testmotiv für Smartphone-Kameras fotografiert, mit beiden iPhones und mit 3x- und 5x-Zoom. Bei diesem direkten Vergleich fällt auf: Das 5x-Zoom-Foto des iPhone 15 Pro ist deutlich schlechter beim Pro Max.

Wer noch einmal nach oben zu der Grafik mit den verfügbaren Sensorflächen nach Brennweite scrollt, findet hier auch den Grund: Der Abstand zwischen den beiden Smartphones ist nirgends größer als hier. Der Unterschied beim 3x-Zoom-Foto fällt dagegen deutlich geringer aus – sowohl in der Theorie als auch in der Praxis.

Beim iPhone 15 Pro mit 3x-Zoom ist die Bildqualität deutlich schlechter als beim iPhone 15 Pro Max mit 5x-Zoom. / © nextpit

Fazit: iPhone 15 Pro Max für die bessere Kamera kaufen?

Nach der kurzen folgt nun also das Fazit der langen Antwort: Nein, Ihr solltet Euch das iPhone 15 Pro Max nicht (ausschließlich) für die bessere Telekamera kaufen – insbesondere dann, wenn Euch der Formfaktor eher zu groß oder Euer Budget eher zu klein ist.

Sogar im Gegenteil: Die größere Bildqualität-Lücke im Brennweitenbereich nimmt dem Fotografieren die Spontaneität, wenn man Wert auf Bildqualität legt. Beim Komponieren des Bildausschnitts per Zwei-Finger-Zoom muss ich neben dem Motiv nämlich auch im Hinterkopf behalten, ob ich mit der jeweiligen Vergrößerung in ein "Bildqualität-Loch" falle. Das iPhone 15 Pro hat dieses Loch erst gar nicht.

Liebe Apple-Ingenieure: Fürs iPhone 16 Pro, Max und/oder dann vielleicht auch Ultra wünsche ich mir eine Quad-Kamera mit zwei Telezoom-Objektiven, die viel Zoomstärke bieten und die Qualitätslöcher stopfen.