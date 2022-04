Kommentar: OnePlus und seine Wecker-App lassen mich ausrasten!

Es reicht mir! Die OnePlus-Uhr-App, genauer gesagt der Wecker, ist das Einzige, was ich an OxygenOS und an dieser Welt im Allgemeinen wirklich und von ganzem Herzen hasse.

Bevor ich mit meiner Kritik fortfahre, möchte ich die Grundlagen für diejenigen schaffen, die kein OnePlus besitzen oder das Android-Overlay OxygenOS nicht kennen. Nachfolgend seht Ihr, wie die Oberfläche der OnePlus-Wecker-App aussieht. Und was mir Probleme bereitet, sind diese Schalter, die Ihr neben jedem Wecker seht. Ich werde Euch erklären, was es damit auf sich hat.

Ich spreche nicht von den Problemen mit den nicht-klingelnden Weckern, die es in der Vergangenheit auf verschiedenen OnePlus-Modellen und mit unterschiedlichen Versionen von OxygenOS gab. Bei mir persönlich war das nie der Fall, obwohl ich täglich ein OnePlus 10 Pro nutze (ich bin seit dem OnePlus 5T "bei" OnePlus). Nein, was mich wirklich in den Wahnsinn treibt und mich buchstäblich in Rage bringt, ist die Ergonomie der Benutzeroberfläche dieser Wecker-App.

Ich weiß nicht einmal, durch welches Wunder mein OnePlus 10 Pro noch nicht durch mein Schlafzimmer geflogen ist, um krachend an der Wand zu zerschellen. 2009 habe ich auf meinem iPhone 3G+ Tap Tap Music gespielt, das weniger intensiv war als die Deaktivierung meiner Wecker auf meinem OnePlus 10 Pro. Es gibt keine Logik, manchmal bin ich genau auf dem Schalter, aber der Bildschirm registriert trotzdem eine falsche Berührung. Sind meine Finger zu dick? Oder spielt mir mein halb geschlossenes rechtes Augenlid à la Forest Whitaker einen Streich?

Auf jeden Fall ist es genauso nervig, als würdet Ihr Euer Passwort maschinell eingeben und es sich als falsch herausstellt. Ihr versucht es dann noch einmal, ohne Euch intensiver damit zu beschäftigen. Wieder falsch! Dann hört Ihr auf mit was immer Ihr gerade tut, beugt Euch vor, drückt die Nase an den Bildschirm und tippt mit einem Finger Zeichen für Zeichen das Passwort ein, wie ein Boomer, und endlich klappt es.*Wutschrei mit Tränen in den Augen einfügen*.

Kurzum, es gibt offensichtlich Schlimmeres im Leben. Das ist kein echtes Problem und ich übertreibe nur, weil ... naja, weil es sich gut anfühlt, zu meckern! Und trotzdem nervt es mich, dass ich 15 Minuten lang meditieren und Gehirnübungen wie Dr. Kawashima machen muss, nur weil ich mich zu 100 % konzentrieren muss, um meine Wecker stumm zu schalten.

OnePlus will mich dafür bestrafen, dass ich ausschlafen will, und ich weigere mich, still zu leiden! Was ist für Euch die schlimmste Funktion auf Eurem Smartphone? Die, die Ihr zutiefst verabscheut. Wir reden hier von etwas, das in Euren Eingeweiden steckt. Lasst in den Kommentaren alles raus – jetzt ist die Gelegenheit dafür!