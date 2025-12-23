Mit dem Geekom A8 hat der bekannte Hersteller bereits auf der IFA 2024 überzeugen können. Passend zum Weihnachtsgeschäft gibt’s den Mini-PC mit Windows 11 Pro und AMD-Ryzen-Prozessor jetzt besonders günstig. Ob sich das lohnt, schauen wir uns in diesem Artikel an.

Mini-PCs sind längst in Deutschland angekommen. In vielen heimischen Büros zieren sie bereits Schreibtische und ersetzen klobige Desktop-Varianten. Dabei sind die Vorteile klar, sie bieten eine ordentliche Leistung, sind günstiger als viele Laptops und dennoch mobil einsetzbar. Einer der bekanntesten Hersteller heißt Geekom. Mit dem A8 hat das Unternehmen im vergangenen Jahr eines seiner Top-Modelle präsentiert. Und nun gibt’s den kompakten Computer zum Vorzugspreis bei Amazon.

Geekom A8 534,73 € Der GEEKOM A8 bietet starke 8‑Kern‑Leistung mit Ryzen 7 8745HS und Radeon 780M in einem sehr kompakten Aluminiumgehäuse für anspruchsvolles Multitasking und leichtes Gaming. Dank 16 GB DDR5‑RAM, PCIe‑4.0‑SSD und moderner Anschlüsse eignet sich der Mini‑PC ideal für Creator‑Workflows und mehrere Displays. Mit dem Code GKA8F10F zum Aktionspreis. ​ Zum Angebot

Geekom A8: Das steckt drin im Mini-Gehäuse

Mit seinen Maßen von 112 x 112 x 38 mm ist der Geekom A8 wirklich klein. Er passt somit problemlos auf den Schreibtisch oder findet auf der Rückseite Eures Bildschirms seinen Platz. Dennoch befindet sich unter der Haube geballte Power: Das Herzstück, ein AMD Ryzen 7 8745HS-Prozessor nutzt 8 Kerne und bedient 16 Threads. Dabei taktet er auf maximal 4,9 GHz. Dank einer integrierten AMD Radeon 780M-GPU sind zudem entsprechende Workloads, wie die Bearbeitung von Videos in Premiere Pro, kein Problem. Selbst moderne Games, in etwas reduzierten Settings, könnt Ihr damit zocken.

Der Geekom A8 bietet zahlreiche Anschlussmöglichkeiten. Bildquelle: Geekom

Auch bei der Speicherkonfiguration kann das angebotene Gerät glänzen. 16 GB DDR5 RAM in Verbindung mit einer 1 TB großen M.2 NVMe PCIe-4.0-SSD erwarten Euch. Der Arbeisspeicher lässt sich zudem auf bis zu 64 GB erweitern, wenn Ihr wirklich volle Leistung möchtet. Ab Werk ist darüber hinaus auch eine 64-Bit-Version von Windows 11 Pro vorinstalliert, damit Ihr direkt loslegen könnt. Selbst ein Multi-Monitor-Setup ist hier möglich. Dabei setzen sich die Anschlüsse wie folgt zusammen:

Vorderseite 2 x USB 3.2 Gen2 Typ-A Ein-/Ausschalter 3,5-mm-Klinkenanschluss

Rückseite DC-Eingang 2x HMDI 2.0 1x USB 4 Gen3 Typ-C 1x USB 2.0 Typ A 1x USB 3.2 Gen2 Typ-A 1x USB 3.2 Gen2 Typ-C 1x RJ45-LAN-Anschluss



Somit steht auch Eurer externen Peripherie nichts im Wege. Nutzt Ihr Bluetooth-Tastaturen und -Mäuse, lassen diese sich via Bluetooth 5.2 verbinden. Die Kühlung des Systems erfolgt zudem via aktiver Luftkühlung im „Low-Noise-Design“.

Keine 600 Euro: Mit diesem Gutschein spart Ihr zusätzlich

Der Geekom A8 kostet Euch laut UVP 699 Euro. Dabei variieren die Kosten je nachdem für welche Konfiguration Ihr Euch entscheidet. Das hier beschriebene Modell bietet jedoch bereits mehr als ausreichend Power und kostet Euch dank eines aktuellen Angebotes noch 594,15 Euro. Nutzt Ihr zudem den Code „GKA8F10F“ im Warenkorb, zahlt Ihr nur noch 534,73 Euro für den Geekom A8. Damit erreicht das Modell einen neuen Tiefpreis.

In Anbetracht der verbauten Hardware ist das ein durchaus starker Deal. Sucht Ihr vergleichbare Laptops, seid Ihr schnell im Preisbereich über 1.000 Euro. Dennoch ist die Leistung hier nicht auf dem Niveau eines Desktop-PCs. Zusätzlich wirkt HDMI 2.0 und auch Bluetooth 5.2 etwas veraltet. Habt Ihr jedoch nicht vor, Games auf 4K@120Hz zu zocken, ist das ein verkraftbarer Nachteil. Ihr könnt Euch hier einen leistungsfähigen Mini-PC mit Windows 11 Pro zum richtig guten Kurs bei Amazon schnappen – aber nur noch für kurze Zeit.

Was haltet Ihr vom Geekom A8? Denkt Ihr, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist stimmig? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!