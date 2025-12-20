Eines der absoluten Trendprodukte des vergangenen Jahres sind smarte Ringe. Sie sind weniger auffällig als Smartwatches, bieten jedoch unzählige Tracking-Funktionen. Der Oura Ring 4 gehört zu den Top-Modellen, kostet jedoch in der Regel deutlich mehr als 300 Euro. Das ändert sich jetzt.

MediaMarkt haut derzeit wieder einige richtig spannende Angebote raus. Einige sind Teil von Aktionen, andere erhalten ihren Rabatt durch spezielle Deals. Letzteres trifft auch auf den Oura Ring 4 zu. Diesen bekommt Ihr gerade in allen Größenvarianten zum bisherigen Bestpreis. Dadurch fallen die Kosten endlich wieder deutlich unter die 300-Euro-Grenze. Allerdings gilt dieses Angebot nur für bestimmte Personen. Wer profitiert und ob sich das Ganze lohnt, klären wir jetzt.

Oura Ring 4 279,00 € Der Oura Ring 4 bietet extrem präzises Gesundheits‑ und Schlaf‑Tracking mit neuer Smart‑Sensing‑Technologie als wichtigstem Feature. Zusätzlich ist er als unauffälliger, robuster Titanzubehör‑Ring mit hochwertigem Design tragbar – im aktuellen Angebot in allen Farb- und Größenvariationen erhältlich. Direkt zum Top-Deal

Oura Ring 4 zum Bestpreis: MediaMarkt haut Top-Deal raus

Der Hersteller hat in seiner vierten Generation ordentlich nachgebessert. Die Noppen aus dem Innenleben des smarten Ringes sind verschwunden, wodurch das Wearable deutlich alltagstauglicher und bequemer ist. Die App-Oberfläche hat sich seit dem Release der ersten Iteration ebenfalls gewandelt und die Tracking-Funktionen, insbesondere die Schlaf- und Stressüberwachung, haben sich deutlich verbessert. In unserem Test zum Oura Ring 4 verraten wir Euch allerdings auch, woran es dem Gadget noch mangelt.

Wie sieht es also mit den Kosten aus? Der smarte Ring ist nur sehr selten für weniger als 300 Euro erhältlich. Angebote rund um 330 Euro sind hier deutlich häufiger im Netz zu finden. Allerdings senkt der Elektrofachmarkt die Kosten für den Oura Ring 4 jetzt auf 279 Euro – für alle Größen- und Farbvarianten. Damit erreicht MediaMarkt den bisherigen Bestpreis für den Ring. Das aktuell nächstbeste Angebot gibt es bei Galaxus. Kostenpunkt: 399 Euro.

Deal gilt nicht für alle Kunden

Entscheidend ist, dass Ihr Mitglied beim Treuepunktprogramm myMediaMarkt seid. Dieses ist komplett kostenlos und die Anmeldung dauert keine zwei Minuten. Neben dem aktuellen Oura-Deal bekommt Ihr dadurch auch Zugriff auf die Mehrwertsteuer-Aktion. Seid Ihr aktives Mitglied, wird Euch der Rabatt direkt auf der Produktseite angezeigt. Für alle anderen bleibt ein Preis von 399 Euro bestehen. Die Anmeldung lohnt sich also in jedem Fall.

Für wen lohnt sich der Oura Ring 4 überhaupt?

Treibt Ihr gerne und viel Sport, seid klobige Smartwatches leid oder möchtet einfach mehr über Euren Körper erfahren? Dann ist der Oura Ring 4 eine sinnvolle und bequeme Alternative zu den schlauen Uhren. Vor allem das präzise Tracking des Ringes ist überzeugend. Ist Euch ein integriertes GPS wichtig oder schreckt Ihr vor monatlichen Kosten für den vollen Dateneinblick zurück, solltet Ihr jedoch den Finger (Wortspiel!) vom Ring-Deal lassen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der Oura Ring 4 eine sinnvolle Anschaffung zu diesem Preis oder denkt Ihr, dass Ihr hier ein unnötiges Wearable kauft? Wir sind gespannt auf Eure Kommentare!