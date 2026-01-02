Bei MediaMarkt läuft derzeit ein großer Bosch-Sale. Statt Werkzeug, wie es viele erwarten würden, bekommt Ihr hier aber eher Produkte wie Saugroboter und Küchengeräte der deutschen Marke günstiger. Die sind aber ebenso spannend, wie diese Testsieger-Küchenmaschine zum Tiefspreis zeigt.

Küchenmaschinen wie die Bosch MUMS6ZS13D Serie 6 vereinen die Funktionen verschiedener Geräte in nur einer praktischen Maschine. Vom Wiegen und Rühren bis hin zum Raspeln oder Schnitzeln könnt Ihr hiermit diverse Küchenaufgaben erledigen und spart Euch dadurch den Platz für unterschiedliche Geräte. Gleichzeitig können solche Premium-Küchenmaschinen aber auch immer ziemlich teuer sein. Abhilfe schafft jetzt MediaMarkt, denn hier wird der Testsieger der Stiftung Warentest (hier geht’s zum Test hinter der Paywall) quasi zum halben Preis verkauft.

Günstiger als je zuvor: So sichert Ihr euch den besten Preis

Eine wichtige Info direkt zum Start: Um wirklich zum besten Preis an die Bosch-Küchenmaschine kommen zu können, bedarf es eines kleinen Tricks. MediaMarkt „versteckt“ den Tiefstpreis nämlich hinter seinem Loyalitäts-Programm myMediaMarkt. Im Gegensatz zu Amazon Prime und Co. ist das aber komplett kostenlos. Einfach fix registrieren und schon spart Ihr – nicht nur jetzt bei der Bosch-Aktion, sondern auch künftig regelmäßig.

Wie Ihr seht: myMediaMarkt-Nutzer sparen rund 76 Euro extra (Affiliate-Link*) Bildquelle: Screenshot / MediaMarkt

Für eingeloggte myMediaMarkt-Nutzer gibt es dann – neben des ohnehin schon vorhandenen Rabatts – noch den Mehrwertsteuer-Preisabzug in Höhe von 15,966 Prozent obendrauf. Dadurch sinkt der Preis für das Bosch-Gerät auf 402,52 Euro. Und SO günstig, war die Küchenmaschine wirklich noch nie (zum Preisvergleich).

Bosch Küchenmaschine MUMS6ZS13D Serie 6 402,52 € Mit neun Zubehörteilen und sieben verschiedenen Funktionen (wiegen, rühren, kneten, schlagen, reiben, raspeln und schnitzeln). Leistungsstarker Motor mit 1.600 W, die Edelstahl-Rührschüssel bietet ein Volumen von 5,5 l (ca. 3,5 kg Rührteig oder 2,5 kg Hefeteig). Hinzu kommen Vorteile wie Automatikprogramme (die das Gerät automatisch abschalten, sobald die Zutat perfekt gerührt ist) und der EasyArmLift zum einfachen Befüllen der Schüssel. Angebotspreis gilt nur für eingeloggte myMediaMarkt-Mitglieder. 402,52 € bei MediaMarkt

Testsieger? Das zeichnet die Bosch-Küchenmaschine aus

Der Preis stimmt also schon mal, doch was kann die Küchenmaschine aus dem Hause Bosch überhaupt? Sie bietet insgesamt neun Zubehörteile und ermöglicht dadurch sieben verschiedene Funktionen: wiegen, rühren, kneten, schlagen, reiben, raspeln und schnitzeln. Im Inneren arbeitet ein leistungsstarker Motor mit 1.600 W, wodurch selbst schwere Teige gut bearbeitet werden können. Die Edelstahl-Rührschüssel bietet dafür mit einem Volumen von 5,5 l (ca. 3,5 kg Rührteig oder 2,5 kg Hefeteig) auch ordentlich Platz.

Hinzu kommen ein paar smarte Kniffe. So verfügt die Bosch-Maschine etwa über einige Automatikprogramme, welche beispielsweise erkennen, sobald der Eisschnee perfekt ist, und dann automatisch stoppen. Und auch der EasyArmLift, welcher den Mischarm einfach anhebt und das Befüllen erleichtert, ist ein echter Vorteil.

Eine Funktion, die im Vergleich zu Geräten wie dem Thermomix fehlt, ist die Kochfunktion. Ihr könnt also nicht direkt auf der Bosch-Maschine kochen – dafür bietet sie aber sonst einen riesigen Funktionsumfang, eine hochwertige Beschaffenheit und einen derzeit sehr attraktiven Preispunkt. Bei all den Funktionen und Vorteilen ist es daher auch kein Wunder, dass die Stiftung Warentest das Bosch-Gerät mit „gut“ (2,4) auszeichnet und sogar zum Testsieger unter den Küchen­maschinen ohne Kochfunktion kürte (Paywall).

Neben der Küchenmaschine hat MediaMarkt übrigens auch noch weitere Bosch-Geräte mit Mehrwertsteuer-Rabatt im Angebot. Klickt Euch bei Interesse also ruhig noch durch die Aktionsseite. Die Angebote sind bis zum 5. Januar verfügbar.