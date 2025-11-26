Bereits im Filmklassiker „Zurück in die Zukunft“ wurden Daten- und AR-Brillen vorhergesagt. Letztere ist jetzt dank Black Week Rabatt für Technikfans endlich bezahlbar. Hier gibt’s alle Infos zu den aktuellen Angeboten der futuristischen Brillen.

Für Gaming, Streaming oder die Arbeit: Rokid bietet futuristische AR-Brillen jetzt zu besonders attraktiven Preisen an. Rund um Black Friday fallen die Kosten für die Augmented-Reality-Gadgets deutlich, sodass sich ein Kauf aktuell richtig lohnt. Wer schon länger überlegt, sich ein solches Hightech-Gadget zuzulegen – oder es zu Weihnachten verschenken möchte – findet jetzt den idealen Zeitpunkt. Der Hersteller hat mehrere Modelle stark im Preis gesenkt, weshalb wir die interessantesten Angebote einmal genau unter die Lupe genommen haben.

Im Test überzeugt und jetzt mit 29 Prozent Rabatt zu haben

Ein echtes Komplettpaket bekommt Ihr mit dem Rokid AR Spatial Set. Regulär liegt der Preis bei 698 Euro, doch im Rahmen des Black-Friday-Sales bekommt Ihr das Set bereits für 499 Euro – das entspricht einer Ersparnis von rund 29 Prozent.

Es besteht aus der Max 2 Brille und der dazugehörigen Station 2. Letztere dient als Steuereinheit für das hauseigene, auf Android basierende, Betriebssystem. Damit könnt Ihr bis zu drei Apps gleichzeitig öffnen und so parallel streamen, arbeiten oder surfen. Das hochauflösende Display mit 1.920 × 1.200 Pixeln liefert gestochen scharfe Bilder, während die integrierten Lautsprecher in den Bügeln für klaren Sound sorgen – ganz ohne andere zu stören. Außerdem könnt ihr die Sehstärke individuell für jedes Auge zwischen 0,00 und –6,00 Dioptrien anpassen – optimal für Brillenträger. Im Test konnte das Set überzeugen und hinterließ einen rundum positiven Eindruck.

Etwas günstiger ist das Rokid Joy 2 Set, das ebenfalls mit einer separaten Steuereinheit geliefert wird. Hierbei handelt es sich allerdings um die Vorgängerversion, die mit etwas weniger Features auskommt. Dafür ist sie mit 428 Euro etwas günstiger und bietet dennoch viele der beliebten Funktionen.

Ohne Station zum Sonderpreis

Wenn Ihr auf die Station verzichten möchtet, könnt Ihr die Max 2 Brille übrigens auch einzeln kaufen. Sie lässt sich einfach per USB-C-Kabel mit kompatiblen Geräten wie Konsolen oder Smartphones verbinden. So könnt Ihr alle Inhalte direkt über das angeschlossene Gerät steuern. Aktuell zahlt Ihr für die Einzelversion nur 379 statt 559 Euro.

Für Einsteiger bietet Rokid außerdem eine Budget-Variante, die Max-Brille, zum Preis von 189 Euro an. Trotz ihres günstigeren Preises kann sich die Ausstattung sehen lassen: Mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und einer Auflösung von 1.920 Pixeln projiziert sie auf eine Entfernung von drei Metern ein 160-Zoll-großes Micro-OLED-Display. Die Brille ist mit vielen Geräten kompatibel – darunter auch Spielekonsolen wie die PS5. Einen kleinen Haken gibt es jedoch: Integrierte Lautsprecher fehlen, der Ton muss also über eine externe Quelle ausgegeben werden. Alternativ gibt es die Max-Brille auch im Set mit der Joy 1 Station für 249 Euro.

Mit diesen Angeboten macht Rokid den Einstieg in die Welt der Augmented Reality jetzt deutlich erschwinglicher – und zeigt, dass AR längst nicht mehr Zukunftsmusik ist, sondern schon heute alltagstauglich funktioniert.

Was sagt Ihr zu den Angeboten von Rokid? Nutzt Ihr eine AR- oder eine VR-Brille?