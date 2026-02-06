Garmin bietet mit seinen Premium-Smartwatches die perfekten Begleiter. Allerdings kosten die Uhren nicht gerade wenig, wodurch viele Kunden auf Rabattaktionen warten. Eine solche veranstaltet gerade MediaMarkt. Hier gibt’s Garmin-Smartwatches jetzt teilweise so günstig wie nie zuvor.

Garmin bietet verschiedene Smartwatch-Modelle. Von günstigen Varianten, wie der Forerunner-Serie, bis hin zu kostspieligen Premium-Wearables, wie etwa der fenix-Reihe. Je nach Bedarf könnt Ihr Euch aus dem riesigen Sortiment bedienen, wenn Ihr das nötige Kleingeld besitzt. Allerdings habt Ihr immer wieder die Möglichkeit, viel Geld zu sparen, wenn Ihr geduldig auf Rabattaktionen, wie die aktuelle Mehrwertsteuer-Kampagne von MediaMarkt, wartet. Hier könnt Ihr Euch unter anderem die Garmin fenix 8 zum bisherigen Tiefpreis schnappen. Wichtig: Die Angebote der Mehrwertsteuer-Aktion sind exklusiv für Mitglieder von myMediaMarkt. Die Anmeldung zum Treueprogramm ist aber vollkommen kostenfrei und blitzschnell erledigt.

Diese 3 Garmin-Smartwatches lohnen sich jetzt besonders

Wir haben uns drei Modelle herausgesucht, die Ihr jetzt zum absoluten Bestpreis erhaltet. Den Anfang macht die bereits genannte Garmin fenix 8. Dabei handelt es sich um eines der absoluten Top-Modelle aus dem Hause Garmin. Aufgrund der robusten Bauweise eignet sie sich hervorragend für Outdoor-Sport wie etwa Bergsteigen oder Rafting. Das präzise Multi-Band-GPS gibt Euch ständig Auskunft darüber, wo Ihr Euch befindet, und dank einer hervorragenden Akkulaufzeit von bis zu 29 Tagen, müsst Ihr auch keine Powerstation in die schwedische Wildnis mitbringen. Das 1,4 Zoll große AMOLED-Display bietet eine Pixeldichte von 458 ppi, wodurch Inhalte gestochen scharf dargestellt werden.

Die Garmin Fenix 8 eignet sich vor allem für Sportler und bietet unzählige Sensoren zur Gesundheitsüberwachung. Bildquelle: Garmin

Neben klassischen Sport-Modi bietet die Uhr zudem Funktionen zur Messung der Tauchtiefe oder gibt eine Dekompressionswarnung aus, was vor allem Taucher freuen dürfte. Garmin ist zudem dafür bekannt, sehr genaue Messdaten Eurer Körperfunktionen aufzustellen, und gibt Euch Infos zu Euren SpO2-Werten oder Eurer Herzfrequenz. Mit einem Preis von 613,44 Euro für die Garmin fenix 8 markiert MediaMarkt einen neuen Tiefpreis und liegt zudem 100 Euro unter dem nächstbesten Anbieter. Ein Schnäppchen ist die Smartwatch nicht unbedingt, bietet jedoch vor allem für Sport-Fans alles, was das Herz begehrt.

Garmin Fenix 8 613,44 € Die Garmin Fenix 8 ist eine robuste Outdoor‑Smartwatch mit präzisem GPS und vielen Sport‑Profilen. Wichtige Features sind lange Akkulaufzeit, Pulse‑Ox, Stress‑ und Schlafmonitoring sowie Smartwatch‑Funktionen wie Benachrichtigungen. Zum Angebot

Garmin Forerunner 255 – Für Sparfüchse

Möchtet Ihr nicht ganz so viel Geld in die Hand nehmen, bietet MediaMarkt mit der Garmin Forerunner 255 eine starke Smartwatch zum günstigen Kurs. Die Uhr ist deutlich unauffälliger als die fenix 8 und wiegt mit 49 Gramm auch weniger. Dafür liegt die maximale Akkulaufzeit „nur“ bei 14 Tagen, ein präzises GPS ist dennoch an Bord. Auch die Sportfunktionen sind hier etwas abgespeckt, bieten jedoch für den Allrounder mehr als genügend Auswahl. Mit dabei sind unter anderem voreingestellte Modi für Läufer, Triathleten oder Radfahrer. Während des Trainings überprüft die Uhr ständig Euren Zustand und auch die körperliche Belastung, damit Ihr Euer Workout optimieren könnt.

Das 1,3 Zoll große Display wird ausreichend hell, damit Ihr auch bei Sonneneinstrahlung erkennen könnt. Wie üblich bei Garmin-Smartwatches, sind jedoch die smarten Funktionen etwas eingeschränkt verfügbar. So müsst Ihr auf Google– oder Apple-Pay verzichten, könnt kontaktlos jedoch per Garmin Pay zahlen. Preislich markiert MediaMarkt mit 168,06 Euro ebenfalls einen neuen Bestpreis für die Uhr. Vor allem Lauf-Fans kommen mit der Sport-Smartwatch voll auf ihre Kosten.

Garmin Forerunner 255 168,06 € Die Garmin Forerunner 255 ist eine GPS‑Laufuhr für ambitionierte Sportler. Wichtige Features sind präzises GPS‑Tracking, umfangreiches Trainings‑ und Recovery‑Monitoring, lange Akkulaufzeit, Musiksteuerung und Smartwatch‑Funktionen. Zum Angebot

Garmin Venu 3s – Die goldene Mitte

Möchtet Ihr ein moderneres Design und einen höheren Tragekomfort, bietet sich die Garmin Venu 3s an. Diese befindet sich mit 279,75 Euro zwar über dem Preis der Forerunner 255, ist aber noch immer deutlich günstiger als die fenix 8. Aufgrund des Designs, eignet sich die Venu 3s eher für den Alltagsgebrauch und nutzt zudem ein AMOLED-Display, was etwas eleganter wirkt, als das MiP-Display der Forerunner 255. Mit zahlreichen Sportprofilen und Gesundheits-Features passt die Venu 3s zudem gut in das Garmin-Portfolio, allerdings müsst Ihr auf eine Karten-Navigation und ausgeklügelte Lauf-Tools verzichten, wie Ihr sie in der Forerunner erhaltet.

Ein weiterer Unterschied liegt in den Tracking-Funktionen. Während die günstigere Variante einen großen Wert auf Training-Readiness und Performance-Daten legt, sind es bei der Venu 3s vor allem Wellness- und Gesundheits-Tracking (wie etwa Sleep Coach oder Body Battery), die im Vordergrund stehen. Außerdem ermöglicht sie Anrufe am Handgelenk und etwas mehr Smartwatch-Funktionen. Möchtet Ihr also trainieren, die Uhr allerdings auch im Alltag präsentieren, ist die Venu 3s eine gute Wahl.

Garmin Venu 3s 279,75 € Die Garmin Venu 3s ist eine kompakte Fitness‑Smartwatch mit AMOLED‑Display und rundum Gesundheits‑Tracking. Wichtige Features sind präzise Herzfrequenz‑ und Schlafmessung, umfangreiches Trainings‑Monitoring, lange Akkulaufzeit, Smartwatch‑Funktionen und Garmin Pay. Zum Angebot

Noch mehr Garmin-Deals bei MediaMarkt

Möchtet Ihr Euch die Rabatte sichern, müsst Ihr jedoch noch eine Bedingung erfüllen. Denn nur eingeloggte myMediaMarkt-Mitglieder profitieren bis zum 9. Februar von der Mehrwertsteuer-Aktion. Allerdings könnt Ihr Euch auch jetzt noch kostenlos anmelden. Bedenkt zudem, dass auch zukünftige Spar-Events von MediaMarkt vor allem für Mitglieder des Treueprogramms ausgelegt sein dürften.

Ist unsere Auswahl nicht interessant für Euch, haben wir nachfolgend noch einige weitere Garmin-Smartwatches für Euch herausgesucht, die sich jetzt lohnen.

Seid Ihr dennoch nicht fündig geworden, lohnt sich ein Blick in die Garmin-Übersicht bei MediaMarkt. Hier könnt Ihr aus über 50 Modellen auswählen. Bedenkt allerdings, dass die Uhren jederzeit ausverkauft sein können.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Ist eine der Uhren interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!