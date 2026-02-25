Samsung hat das erste große Release-Event des Jahres beendet und nun wissen wir, was uns beim Samsung Galaxy S26 erwartet. Interessiert Ihr Euch für das neue Flaggschiff aus Südkorea, bietet Euch nextpit mit diesem Artikel alles, was Ihr wissen müsst!

Samsung stellt seine Flaggschiffe immer recht früh im Jahr vor. 2026 wurde es der 25. Februar und nun wissen wir auch, was uns bei der neusten Generation alles erwartet. Möchtet Ihr Euch eines der Smartphones ohne Vertrag vorbestellen, seid Ihr hier genau richtig. Zusätzlich klären wir, welche Farben Euch erwarten und auch, wie viel Ihr zahlen dürft.

Diese Farben erwarten Euch beim Samsung Galaxy S26

Bereits bekannt ist, dass Samsung beim Galaxy S26 Ultra erneut am Design getüftelt hat. Im Vergleich zum Vorgängermodell orientiert sich die neue Ultra-Version noch mehr an der Standardvariante und erinnert immer weniger an ein Samsung Galaxy Note.

Diese Farben erwarten Euch bei der Galaxy S26-Reihe.

Auch bei den Farben müsst Ihr dieses mal nicht die Qual der Wahl treffen: Samsung hat allen drei Modellen die selben Optionen verpasst. Cobalt Violet, Sky Blue, Black und White stehen aktuell im Einzelhandel zur Auswahl. Bestellt Ihr direkt bei Samsung, könnt Ihr aus weiteren exklusiven Farben wählen.

Zum Vergleich: Das Samsung Galaxy S25 Ultra im Test

Wir haben es uns natürlich nicht nehmen lassen, das neue Smartphone unter die Lupe zu nehmen. Einen ersten Test zum Samsung Galaxy S26 findet Ihr ebenfalls auf nextpit.

Trotz Chip-Krise: Samsung erhöht Preise nicht wie befürchtet

Die anhaltende Chip-Krise hat für viel Gesprächsstoff rund um die neuen Samsung-Smartphones gesorgt. Einige vermuteten dabei einen deutlichen Preisanstieg. Doch an dieser Stelle können wir Euch beruhigen: Ja, zwei Varianten wurden teurer, allerdings ist der Preisanstieg überschaubar. Wie sich die Preise zusammensetzen, haben wir Euch nachfolgend aufgelistet:

Während das Standardmodell und die Plus-Variante 100 Euro teurer werden, bleibt der Preis für das Galaxy S26 Ultra identisch zum Vorgänger. Allerdings ist der Preisanstieg um 200 Euro für die größere Speichervariante etwas happig. Diese könnt Ihr jedoch mit den aktuellen Vorbesteller-Aktionen, auf die wir später im Artikel zurückkommen werden, umgehen. Zusätzlich wird es die 1-TB-Version nur im Samsung-Shop geben, wie auch schon in den vergangenen Jahren.

Das Samsung Galaxy S26, S26+ und S26 Ultra ohne Vertrag vorbestellen

Das Samsung Galaxy S26 liegt gut in der Hand.

Bevor Ihr Euch am Kopf kratzt: Nein, es handelt sich nicht um ein Déjà-vu. Auch im Jahr 2026 bietet Samsung allen Vorbestellern ein kostenloses Speicherupgrade. Bedeutet, dass Ihr Euch beispielsweise das Samsung Galaxy S26 Ultra mit 256 GB kauft, dafür jedoch die Variante mit 512 GB erhaltet. Falls Ihr allerdings darauf gehofft habt, auch bei Amazon oder MediaMarkt so an die Samsung-Exklusiven Speichervarianten zu kommen, müssen wir Euch leider enttäuschen.

Erhältlich sind die neuen Samsung-Smartphones ab heute, dem 25. Februar. Die Vorbesteller-Aktion endet somit am 23. März 2026. Ob sich Samsung in diesem Jahr an die Liefertermine halten kann, bleibt allerdings abzuwarten. Vor allem die Ultra-Modelle leiden häufig unter Lieferschwierigkeiten. Stellt Euch also auf Verzögerungen ein. Schauen wir uns jetzt allerdings erst einmal drei bekannte Anbieter an.

Samsung-Shop

Natürlich könnt Ihr Euch die neuen S26-Modelle direkt bei Samsung bestellen. Hier habt Ihr die Möglichkeit, das Smartphone direkt zu bezahlen, einen Handyvertrag abzuschließen oder über eine 0-Prozent-Finanzierung zu zahlen. Neben dem bereits erwähnten Speicherupgrade bietet der Hersteller einen Trade-In-Bonus. Schickt Ihr ein altes Smartphone ein, erhaltet Ihr zusätzlich zum Altgerätewert noch zusätzlich Geld zurück.

Gut ist, dass das Alter Eures eingesendeten Gerätes nicht relevant für den Erhalt der Prämie ist. Durch diesen Bonus könnt Ihr Euch bis zu 825 Euro einsparen – natürlich abhängig davon, welches alte Smartphone Ihr einschickt. Richtig spannend ist auch der „garantierte Trade-In“. Solltet Ihr Euer Gerät nicht in der Liste finden, könnt Ihr jedes Smartphone, egal in welchem Zustand, einsenden und erhaltet dennoch 100 Euro Vorabzug auf Euer gewähltes S26.

Die Kamera des S26 Ultra verspricht herausragende Aufnahmen.

Wie viel Ihr im Endeffekt sparen könnt, findet Ihr zudem einfach über die Trade-In-Seite von Samsung heraus. Hier könnt Ihr die Daten zu Eurem Altgerät angeben und dieses anschließend einsenden. Als Partner nennt Samsung das Unternehmen Foxway, das wir bereits von verschiedenen MediaMarkt-Aktionen kennen. Wichtig ist also, dass Euer Gerät zumindest funktionsfähig ist. Habt Ihr über die Website alle Daten eingegeben, wird Euch der Gesamtrabatt im Warenkorb angezeigt.

Während der Vorbesteller-Phase könnt Ihr zudem bis zu 30 Prozent auf ein weiteres Aktionsgerät erhalten. Bedeutet, dass Ihr auf Wearables, Tablets oder Speichermedien weitere Rabatte erhaltet. Außerdem spart Ihr weitere 100 Euro, wenn Ihr das Smartphone über die 0%-Finanzierung von Paypal bestellt. Die Aktion bei Samsung läuft zudem nur bis zum 10. März.

Amazon

Eine ähnliche Aktion findet sich auch beim Versandriesen Amazon. Hier könnt Ihr Euch das neue Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ und Galaxy S26 Ultra ebenfalls zum UVP kaufen. Bestellt Ihr bei Amazon, gibt es ebenfalls den doppelten Gerätespeicher und auch eine Trade-In-Option. Für einige Euro zusätzlich könnt Ihr Euch ein Case oder die Galaxy Buds 4 Pro bestellen. Letztere gibt es beispielsweise 15 Prozent günstiger im Samsung-Bundle bei Amazon.

Ihr habt bei Amazon zwar die Möglichkeit ein Altgerät einzusenden, erhaltet hier jedoch keinen zusätzlichen Bonus ausgezahlt. Je nachdem welches Gerät Ihr einschickt und wie viel Ihr zurückerstattet bekommt, kann sich dies unter Umständen dennoch lohnen. Exklusiv gibt es bei Amazon zudem drei Jahre lang eine Herstellergarantie.

MediaMarkt

Der größte Elektrofachmarkt in Deutschland bieten Euch das neue Samsung Galaxy S26 ebenfalls im Vorverkauf an. Wer hätte es gedacht: Die Vorverkaufs-Aktion ist auch hier gültig. Also sichert Ihr Euch auch bei MediaMarkt den doppelten Flash-Speicher, ohne einen Cent mehr zu zahlen. Zudem könnt Ihr ebenfalls über einen Trade-In-Bonus ordentlich Geld sparen.

MediaMarkt bietet Euch in der Tarifwelt auch die Möglichkeit, recht günstig an Tarif-Bundles zu kommen. Über den folgenden Link kommt Ihr direkt auf die Übersicht.

Zu den Samsung-Angeboten in der MediaMarkt-Tarifwelt

Das neue Samsung Galaxy S26, S26+ oder S26 Ultra mit Vertrag kaufen

Habt Ihr Euch nach den Preisen doch für einen Handyvertrag entschieden, empfehlen wir Euch einen Blick zu den größten Anbietern. So bietet o2 das S26 Ultra mit o2 Mobile M bereits ab 25 Euro Zuzahlung an. Über die nachfolgenden Links kommt Ihr auf die jeweiligen Aktionsseiten, um Euch Euer Wunschbundle zusammenzustellen.

Die einzelnen Tarif-Anbieter locken dabei vor allem mit vergünstigten monatlichen Kosten. Die reguläre Vorbesteller-Aktion gilt auch hier, wodurch Ihr für den doppelten Speicher keinen Cent mehr zahlt und zudem vom Trade-In-Bonus profitieren könnt. Wichtig ist nur, dass Ihr vor einem Vertragsabschluss die verschiedenen Tarif-Angebote genau miteinander vergleicht, um nicht in eine Kostenfalle zu tappen. Aber keine Sorge: In den kommenden Tagen werdet Ihr sicherlich einige Deals zum Samsung Galaxy S26 auf nextpit finden, falls Ihr Euch unsicher seid.

Wie sieht es bei Euch aus? Werdet Ihr auch das Samsung Galaxy S26 zulegen? Welches Modell hat es Euch am meisten angetan? Wir freuen uns auf Eure Kommentare!