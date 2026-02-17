Stellt Euch ein Energiesystem vor, das nicht nach Sonderwünschen fragt, sondern sich einfach nahtlos in Euren Alltag fügt. Ein System, das Haus, Auto und Speicher so selbstverständlich verbindet wie ein gutes Team – ohne Chaos, ohne Bastelarbeit.

Wenn Ihr Euch jemals durch unzählige Einzelgeräte gewühlt habt, nur um am Ende doch wieder ein Kabel mehr quer durch den Technikraum zu legen, dürfte Euch dieses System sofort interessieren. Hoymiles präsentiert ein All-in-One-Set-up, das Speicher, Wechselrichter, E-Auto-Ladung und Energiemanagement in einem einzigen, modularen System vereint. Wir haben uns angesehen, warum das Konzept für viele Haushalte zu einer echten Erleichterung werden könnte.

Das Konzept hinter dem Hoymiles HiOne

Mit dem HiOne All-in-One BESS möchte Hoymiles ein System schaffen, das sich Eurem Zuhause anpasst – nicht umgekehrt. Das Set-up ist modular aufgebaut, stapelbar, erweiterbar und voll auf Plug-and-play ausgelegt. Egal, ob Ihr eine Wärmepumpe betreibt, ein E-Auto laden wollt oder einfach nur Eure Haushaltsgeräte möglichst effizient managen möchtet: Das System ist dafür vorbereitet. Und das übrigens sogar für Notfälle. Es liefert – wenn man genügend Speichereinheiten einsetzt – ausreichend Kapazität, um als Ganzhaus-Backup (whole-home backup) verwendet zu werden, und kann dann dank 0 ms Switch Time bei einem plötzlichen Stromausfall verzögerungsfrei auf den Batteriestrom wechseln. So gehen beispielsweise keine wichtigen Daten am Computer verloren.

So sieht das Hoymiles HiOne All-in-One BESS Speichersystem aus Bildquelle: Hoymiles

Das Besondere daran ist die Integration. Viele Systeme bestehen aus einem separaten Wechselrichter, Lademanagement, Batteriespeicher und einem zusätzlichen Energiemanagementgerät. Hoymiles bündelt all das erstmals in einem durchgehenden System, das ohne zusätzlichen Technik-Zirkus auskommt. Das reduziert nicht nur die Komplexität, sondern verschafft Euch auch einen deutlich aufgeräumteren Technikraum.

Wechselrichter, Speicher & bidirektionale Ladung: Ein System für alles

Herzstück des Systems ist der HiOne-Wechselrichter, der gemeinsam mit dem optionalen HiOne V2X-Modul eine der spannendsten Funktionen ermöglicht: bidirektionales Laden mit bis zu 25 Kilowatt. Euer E-Auto kann damit nicht nur Strom aufnehmen – sondern bei Bedarf selbst zum Teil Eures Hausspeichers werden. Strom rein, Strom raus, alles automatisiert.

Hoymiles ist damit der erste Anbieter, der diese räumlich und systemisch nahtlose Verbindung ohne zusätzliche Fremdgeräte ermöglicht. In bestehenden Systemen ist eine solche Lösung häufig nur mit mehreren Komponenten möglich, die aufwendig konfiguriert und aufeinander abgestimmt werden müssen. Das HiOne-System umgeht dieses Problem, indem es beides direkt in derselben Produktfamilie vereint.

Skalierbarkeit ohne Grenzen – auch über Jahre hinweg

Eine einzelne Speichereinheit kommt auf bis zu 64 Kilowattstunden, doch Ihr könnt problemlos mehrere Einheiten kombinieren. Damit eignet sich das Energiesystem nicht nur für klassische Eigenheime, sondern ebenso für größere Wohnanlagen oder sogar Gewerbe.

Noch interessanter wird es beim Thema Lebensdauer: Hoymiles erlaubt es, alte und neue Batteriemodule miteinander zu kombinieren. Das klingt banal, ist aber ein riesiger Vorteil. Denn viele Hersteller koppeln den gesamten Speicher an die schwächste Batterie im Verbund – was das System nach einigen Jahren künstlich ausbremst. Hier könnt Ihr einzelne Module einfach austauschen, ohne dass die Gesamtleistung leidet.

Ob Ihr Strom speichern, Euer Auto intelligent laden oder einfach Ordnung in das Chaos aus Geräten bringen wollt – das HiOne-System verfolgt einen durchdachten Ansatz. Die Kombination aus Plug-and-play, hoher Kompatibilität und echter Skalierbarkeit macht es zu einer spannenden Lösung für alle, die bereit sind, ihr Energiesystem auf Zukunft zu trimmen, ohne gleich in Großtechnik zu investieren.

Natürlich bleibt abzuwarten, wie sich das System im Alltag schlägt und ob Hoymiles alle versprochenen Schnittstellen so zuverlässig liefert, wie es auf dem Papier aussieht. Doch das Konzept hinter dem HiOne zeigt klar: Die Zukunft der Heimenergie muss nicht kompliziert sein – sie könnte genau so aussehen.