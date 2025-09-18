Spotify: Neues Gratis-Feature für alle Kunden erhältlich

Spotify hat seinen Streaming-Dienst in letzter Zeit fleißig aufgemöbelt. Nach der Einführung von verlustfreiem Audio für Premium-Abonnenten führt das Unternehmen jetzt neue Vorteile für Nutzer der kostenlosen Version ein. Das neueste Update hebt die seit langem bestehende Beschränkung auf die Zufallswiedergabe auf und ermöglicht es den Nutzern, jedes beliebige Lied abzuspielen, auch solche, die sie über die Suche oder gemeinsame Wiedergabelisten gefunden haben.

Zuvor konnten Nutzer/innen des werbefinanzierten Tarifs nur die Zufallswiedergabe nutzen, d. h. sie konnten keine bestimmten Songs oder Podcasts direkt aus Alben oder Wiedergabelisten auswählen. Außerdem war die Zufallswiedergabe auf sechs Sprünge pro Stunde beschränkt. Jetzt beseitigt Spotify diese Beschränkungen und bringt das mobile Erlebnis näher an das, was auf dem Desktop verfügbar ist. Na ja, fast.

Spielt jeden Song ab oder überspringt ihn, ohne Spotify zu bezahlen

Laut Spotify können nicht zahlende Hörer/innen jetzt jeden Song abspielen oder überspringen, den sie in der App finden, egal ob in einer Wiedergabeliste oder in den Suchergebnissen. Dieser Vorteil gilt auch für geteilte Titel: Wenn ein Freund oder ein Familienmitglied Euch einen Song schickt, könnt Ihr ihn durch Antippen abspielen, was vorher nicht möglich war.

Das ist eine wichtige Neuerung für Spotifys kostenloses Angebot. Damit verschafft sich die Plattform einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Konkurrenten wie YouTube Music und Pandora, die zwar kostenloses Streaming anbieten, aber mit mehr Einschränkungen und häufiger Werbung. Auch Apple Music, das nur kurze Vorschauen anbietet, aber kein echtes kostenloses Angebot hat, könnte den Druck spüren.

Mit der neuen Freemium-Funktion können Hörer/innen jeden Song oder Podcast direkt aus einer Wiedergabeliste oder einer Suche abspielen. / © Spotify

Außerdem könnte dieser Schritt mehr kostenlose Nutzer/innen anlocken, da diese bereits den größten Teil der Spotify-Nutzer/innen ausmachen, und sie möglicherweise leichter in zahlende Abonnent/innen umwandeln.

Anzeigen sind immer noch Teil des kostenlosen Erlebnisses

Trotz des Upgrades bleiben einige Einschränkungen bestehen. In einer Erklärung gegenüber CNET bestätigte Spotify, dass die reine Zufallswiedergabe fortgesetzt wird, sobald die "tägliche On-Demand-Zeit" eines Nutzers abläuft, wobei das Unternehmen nicht angibt, wie lange dieses Zeitfenster dauert. Und ja, Werbeunterbrechungen sind immer noch Teil des kostenlosen Angebots.

Das ist zwar nicht ganz so gut wie bei der Desktop-Version, bei der die volle Wiedergabe und das Überspringen nur mit Werbeunterbrechungen möglich ist. Nichtsdestotrotz ist dieses Update ein großer Schritt in Richtung Premium-Funktionen für kostenlose Nutzer.

Anfang des Monats hat Spotify außerdem die lang erwartete verlustfreie Audiofunktion eingeführt. Premium-Abonnenten können jetzt fast den gesamten Katalog im FLAC-Format mit 24 Bit und 44,1 kHz über eine kabelgebundene Verbindung streamen. Die Funktion ist im Premium-Tarif verfügbar.