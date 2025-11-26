Wenn ein Streamingdienst auf einen Schlag Dutzende Serien verliert, dann ist das selbst in dieser schnelllebigen Branche ein besonderes Ereignis. Und genau das steht jetzt für viele deutsche Streaming-Kunden eines Anbieters bevor. Nur ein Monat verbleibt um die Inhalte noch zu sehen.

Der Grund für diesen gewaltigen Umbruch ist schnell erklärt: HBO Max startet Anfang 2026 in mehreren Ländern, und mit dem Start endet eine langjährige Partnerschaft. Für Euch bedeutet das: Viele ikonische Serien wechseln den Anbieter – und schneller, als man denkt.

Warum Sky und WOW so viele Serien verlieren

Dass Inhalte zwischen Streamingdiensten hin und her wandern, ist keine Überraschung. Doch das Ausmaß des aktuellen Wechsels ist bemerkenswert. Warner Bros. Discovery will seinen eigenen Dienst HBO Max im Januar 2026 in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein etablieren – inklusive vollem Serienkatalog.

Dieser Streaminganbieter muss sich von 98 Serien trennen Image source: Shutter Speed/Unsplash

Damit endet gleichzeitig die exklusive Ausstrahlung vieler HBO-Produktionen bei Sky und WOW. Das betrifft nicht nur Nischentitel – auch echte Schwergewichte wie „Game of Thrones“, „The Wire“ oder „Westworld“ stehen auf der Liste. Insgesamt verschwinden 98 Serien. Für viele Zuschauer fühlt sich das nach einem regelrechten Serien-Reset an.

Wenn Ihr also gerade in eine HBO-Serie eingetaucht seid, ist jetzt ein guter Moment, um den Feiertags-Marathon zu planen – die Uhr tickt.

Diese 98 Serien verschwinden – fast alle schon zum 1. Januar 2026

Bis auf wenige Ausnahmen werden die Titel zum Jahreswechsel aus dem Angebot genommen. Hier findet Ihr die vollständige Liste aller Serien, die Sky und WOW verlassen – von bekannten Namen bis hin zu Geheimtipps:

Hier folgt die vollständige Liste:

And Just Like That… (Staffel 1 und 2)

Animals.

Avenue 5

Ballers

Band of Brothers

Banshee

Barry (Staffel 1 und 2)

Betty

Big Little Lies

Big Love

Boardwalk Empire

Bored to Death

C.B. Strike (Staffel 4)

Camping

Carnivàle

Crashing

Das Leiden Christi

Quarry

The Sopranos

Divorce

Eastbound & Down

Empire Falls

Engel in Amerika

Enlightened

Entourage

Euphoria (Staffel 1; Staffel 2 bis 09.01.2026)

Five Days

Flight of the Conchords

From the Earth to the Moon

Game of Thrones

Generation Kill

Gentleman Jack (Staffel 1)

Getting On

Girls

Hello Ladies

Here and Now

His Dark Materials

How to Make It in America

Hung

I Know This Much Is True

I May Destroy You

In Treatment

Industry (Staffel 1)

Insecure

Jett

John Adams – Freiheit für Amerika

Lass es, Larry!

Little Britain in the USA

Looking

Lovecraft Country

Luck

Mare of Easttown

Mike Judge Presents: Tales from the Tour Bus

Mildred Pierce

Mosaic

Olive Kitteridge

Perry Mason (Staffel 1)

Rom

Room 104

Run

Sally4Ever

Saving My Tomorrow

Sex and the City

Sharp Objects

Show Me a Hero

Silicon Valley

Six Feet Under

Sort of (Staffel 1)

Strike Back

Tell Me You Love Me

The Brink

The Casual Vacancy

The Comeback

The Deuce

The Knick

The Newsroom

The Night Of

The Outsider

The Pacific

The Plot Against America

The Righteous Gemstones (Staffel 1; Staffel 2 bis 09.01.2026)

The Staircase

The Third Day

The Undoing

The White Lotus (Staffel 1)

The Wire

Thronecast

Togetherness

Treme

True Blood

True Detective (Staffel 1 bis 3)

Tsunami

Veep

Vice Principals

Vinyl

Warrior (Staffel 1 und 2)

Watchmen

Westworld (Staffel 1 bis 3)

Diese Serien bleiben – zumindest teilweise

Es gibt aber auch gute Nachrichten: Einige hochkarätige Produktionen dürfen trotz HBO-Max-Start weiterhin bei Sky und WOW erscheinen – zumindest die neuen Staffeln. Dazu gehören unter anderem:

House of the Dragon

Dune: Prophecy

ES: Welcome to Derry

Hier haben sich Sky und Warner Bros. Discovery auf eine Sonderregelung geeinigt. Neue Staffeln sollen parallel zu HBO Max erscheinen. Damit bleiben zumindest einige Fanlieblinge erhalten. Auch wenn der Serien-Kahlschlag bevorsteht, bleiben die Preise bei Sky zunächst unangetastet. Das „WOW Filme & Serien“-Abo bekommt Ihr weiterhin für 5,98 Euro im 12-Monats-Abo. Wollt Ihr hingegen ohne Werbung streamen und parallel auf zwei Geräten schauen, kommen 6 Euro extra für „WOW Premium“ obendrauf.

Das günstigste Sky-Abo mit Serien startet bei 29 Euro im Monat – wer zusätzlich Filme im Paket haben möchte, landet bereits bei 40,50 Euro monatlich. Immerhin: In beiden Varianten steckt ein Standard-Netflix-Abo direkt mit drin.

Sky muss sich von 98 Serien verabschieden zum Jahreswechsel Image source: Oscar Nord/Unsplash

Harry-Potter-Fans müssen stark sein

Anders sieht es bei der geplanten neuen Harry-Potter-Serie aus. Trotz Verhandlungen konnte Sky sich die Rechte nicht sichern. Eine zunächst eingereichte Klage gegen Warner Bros. Discovery wurde Ende 2024 zurückgezogen – man hatte sich geeinigt, doch ohne Zauberschule im Paket.

Die Serie soll 2027 starten – exklusiv auf HBO Max. Wann genau der Dienst in Deutschland startet, ist noch offen, doch Januar 2026 gilt als wahrscheinlich. Preise und Abo-Modelle dürften ebenfalls bald enthüllt werden.

Fazit: Jetzt wird’s eng in der Watchlist

Wenn Ihr eine der betroffenen Serien noch auf der Liste habt, solltet Ihr Euch sputen. Zwischen Feiertagen und Serienmarathon könnte der eine oder andere Abend schon gut gefüllt sein. Der Streamingmarkt bleibt dynamisch – und HBO Max dürfte die Konkurrenz ordentlich aufmischen.