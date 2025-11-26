Der Grund für diesen gewaltigen Umbruch ist schnell erklärt: HBO Max startet Anfang 2026 in mehreren Ländern, und mit dem Start endet eine langjährige Partnerschaft. Für Euch bedeutet das: Viele ikonische Serien wechseln den Anbieter – und schneller, als man denkt.
Warum Sky und WOW so viele Serien verlieren
Dass Inhalte zwischen Streamingdiensten hin und her wandern, ist keine Überraschung. Doch das Ausmaß des aktuellen Wechsels ist bemerkenswert. Warner Bros. Discovery will seinen eigenen Dienst HBO Max im Januar 2026 in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein etablieren – inklusive vollem Serienkatalog.
Damit endet gleichzeitig die exklusive Ausstrahlung vieler HBO-Produktionen bei Sky und WOW. Das betrifft nicht nur Nischentitel – auch echte Schwergewichte wie „Game of Thrones“, „The Wire“ oder „Westworld“ stehen auf der Liste. Insgesamt verschwinden 98 Serien. Für viele Zuschauer fühlt sich das nach einem regelrechten Serien-Reset an.
Wenn Ihr also gerade in eine HBO-Serie eingetaucht seid, ist jetzt ein guter Moment, um den Feiertags-Marathon zu planen – die Uhr tickt.
Diese 98 Serien verschwinden – fast alle schon zum 1. Januar 2026
Bis auf wenige Ausnahmen werden die Titel zum Jahreswechsel aus dem Angebot genommen. Hier findet Ihr die vollständige Liste aller Serien, die Sky und WOW verlassen – von bekannten Namen bis hin zu Geheimtipps:
Hier folgt die vollständige Liste:
- And Just Like That… (Staffel 1 und 2)
- Animals.
- Avenue 5
- Ballers
- Band of Brothers
- Banshee
- Barry (Staffel 1 und 2)
- Betty
- Big Little Lies
- Big Love
- Boardwalk Empire
- Bored to Death
- C.B. Strike (Staffel 4)
- Camping
- Carnivàle
- Crashing
- Das Leiden Christi
- Quarry
- The Sopranos
- Divorce
- Eastbound & Down
- Empire Falls
- Engel in Amerika
- Enlightened
- Entourage
- Euphoria (Staffel 1; Staffel 2 bis 09.01.2026)
- Five Days
- Flight of the Conchords
- From the Earth to the Moon
- Game of Thrones
- Generation Kill
- Gentleman Jack (Staffel 1)
- Getting On
- Girls
- Hello Ladies
- Here and Now
- His Dark Materials
- How to Make It in America
- Hung
- I Know This Much Is True
- I May Destroy You
- In Treatment
- Industry (Staffel 1)
- Insecure
- Jett
- John Adams – Freiheit für Amerika
- Lass es, Larry!
- Little Britain in the USA
- Looking
- Lovecraft Country
- Luck
- Mare of Easttown
- Mike Judge Presents: Tales from the Tour Bus
- Mildred Pierce
- Mosaic
- Olive Kitteridge
- Perry Mason (Staffel 1)
- Rom
- Room 104
- Run
- Sally4Ever
- Saving My Tomorrow
- Sex and the City
- Sharp Objects
- Show Me a Hero
- Silicon Valley
- Six Feet Under
- Sort of (Staffel 1)
- Strike Back
- Tell Me You Love Me
- The Brink
- The Casual Vacancy
- The Comeback
- The Deuce
- The Knick
- The Newsroom
- The Night Of
- The Outsider
- The Pacific
- The Plot Against America
- The Righteous Gemstones (Staffel 1; Staffel 2 bis 09.01.2026)
- The Staircase
- The Third Day
- The Undoing
- The White Lotus (Staffel 1)
- The Wire
- Thronecast
- Togetherness
- Treme
- True Blood
- True Detective (Staffel 1 bis 3)
- Tsunami
- Veep
- Vice Principals
- Vinyl
- Warrior (Staffel 1 und 2)
- Watchmen
- Westworld (Staffel 1 bis 3)
Diese Serien bleiben – zumindest teilweise
Es gibt aber auch gute Nachrichten: Einige hochkarätige Produktionen dürfen trotz HBO-Max-Start weiterhin bei Sky und WOW erscheinen – zumindest die neuen Staffeln. Dazu gehören unter anderem:
- House of the Dragon
- Dune: Prophecy
- ES: Welcome to Derry
Hier haben sich Sky und Warner Bros. Discovery auf eine Sonderregelung geeinigt. Neue Staffeln sollen parallel zu HBO Max erscheinen. Damit bleiben zumindest einige Fanlieblinge erhalten. Auch wenn der Serien-Kahlschlag bevorsteht, bleiben die Preise bei Sky zunächst unangetastet. Das „WOW Filme & Serien“-Abo bekommt Ihr weiterhin für 5,98 Euro im 12-Monats-Abo. Wollt Ihr hingegen ohne Werbung streamen und parallel auf zwei Geräten schauen, kommen 6 Euro extra für „WOW Premium“ obendrauf.
Das günstigste Sky-Abo mit Serien startet bei 29 Euro im Monat – wer zusätzlich Filme im Paket haben möchte, landet bereits bei 40,50 Euro monatlich. Immerhin: In beiden Varianten steckt ein Standard-Netflix-Abo direkt mit drin.
Harry-Potter-Fans müssen stark sein
Anders sieht es bei der geplanten neuen Harry-Potter-Serie aus. Trotz Verhandlungen konnte Sky sich die Rechte nicht sichern. Eine zunächst eingereichte Klage gegen Warner Bros. Discovery wurde Ende 2024 zurückgezogen – man hatte sich geeinigt, doch ohne Zauberschule im Paket.
Die Serie soll 2027 starten – exklusiv auf HBO Max. Wann genau der Dienst in Deutschland startet, ist noch offen, doch Januar 2026 gilt als wahrscheinlich. Preise und Abo-Modelle dürften ebenfalls bald enthüllt werden.
Fazit: Jetzt wird’s eng in der Watchlist
Wenn Ihr eine der betroffenen Serien noch auf der Liste habt, solltet Ihr Euch sputen. Zwischen Feiertagen und Serienmarathon könnte der eine oder andere Abend schon gut gefüllt sein. Der Streamingmarkt bleibt dynamisch – und HBO Max dürfte die Konkurrenz ordentlich aufmischen.
