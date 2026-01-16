Bisher war es nur einigen Dutzend Filmen vergönnt, das Einspielergebnis von 1 Milliarde US-Dollar zu knacken. Doch obwohl die Filmindustrie aktuell hart in der Kritik steht, gelang es auch im Jahr 2025 vier Titeln, die begehrte Marke zu erreichen. Ein Film schoss sogar weit über das Ziel hinaus.

Wann ist ein Film wirklich erfolgreich? Wenn Publikum und Kritiker diesen feiern? Wenn er viele Preise gewinnt? Oder vielleicht, wenn Filmfans ihn auch Jahrzehnte nach seinem Kinodebüt gerne an einem regnerischen Freitagabend auf der Flimmerkiste laufen lassen? Für viele Filmstudios dürfte die Antwort eine ganz andere sein und lediglich aus einem Wort bestehen: Einspielergebnis. Geht man nach dieser Definition, waren im Jahr 2025 die folgenden vier Filme am erfolgreichsten.

Platz 4: „Lilo & Stitch“

Im Jahr 2002 kam mit „Lilo & Stitch“ ein Zeichentrickfilm in die Kinos, der eine ganze Generation an Kindern in Staunen versetzte. Auf diesem Erfolg wollte die Walt Disney Company aufbauen und das tun, was sie in den vergangenen Jahren schon oft getan hat: eine Live-Action-Version produzieren. Diese kam im Mai 2025 in die Kinos und schlug ein wie eine Bombe. Mit einem weltweiten Einspielergebnis von aktuell 1,038 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich: „Arielle, die Meerjungfrau“ (2023) spielte „nur“ rund 570 Millionen US-Dollar ein. Während die bereits vor dem Kinostart heftig umstrittene Neuinterpretation von „Schneewittchen“ (2025) auf knapp 206 Millionen US-Dollar kam.

Platz 3: „Avatar: Fire and Ash“

Mit einem Einspielergebnis von mittlerweile rund 1,083 Milliarden US-Dollar (laut Angaben von IMDb) katapultierte sich der dritte Teil der Avatar-Reihe von Regisseur James Cameron bereits jetzt auf den dritten Platz. Und das, obwohl der Film erst im Dezember 2025 in die Kinos kam. Interessanterweise waren die meisten Kritiker wenig begeistert von dem Streifen, wie eine Bewertung von 66 von 100 Punkten auf Rotten Tomatoes unterstreicht. Der häufigste Kritikpunkt: eine mangelhafte Kreativität bei der Handlung.

Dafür wurden wie schon bei den beiden Vorgängern ganze Lobeshymnen auf die visuelle Seite der Medaille gesungen. Und so ist es nicht weiter verwunderlich, dass der Film eine Zuschauerwertung von 90 Prozent erhielt und die 1-Milliarde-US-Dollar-Marke geradezu spielend überschritt. Zumal die Liste der finanziell erfolgreichsten Filme aller Zeiten aktuell vom ersten Ableger der Avatar-Reihe angeführt wird, während der zweite Film die Bronzemedaille erhielt.

Platz 2: „Zoomania 2“

Bei dem 2016 erschienenen Animationsfilm „Zoomania“ handelte es sich um eine Art Buddy-Cop-Komödie mit Tieren. Ein interessanter Ansatz, der voll ins Ziel traf. So spielte der Streifen bis heute rund 1,026 Milliarden US-Dollar ein. Doch kann eine Fortsetzung funktionieren? Diese Frage stellten sich nicht nur Kritiker, sondern auch viele Fans des ersten Films. Und die Antwort: Aber so was von! Satte 96 von 100 Prozent erhielt der Streifen von den Zuschauern, während es von den Kritikern 90 Prozent gab. Und als wäre das nicht genug: Das Einspielergebnis ist mit 1,588 Milliarden US-Dollar absolut gigantisch. Das, obwohl der Streifen aus der Feder des Regie-Duos Jared Bush und Byron Howard erst im November 2025 das Licht der Welt erblickte.

Platz 1: „Ne Zha 2“

Er ist der finanziell erfolgreichste Film des Jahres 2025, der fünfterfolgreichste Film überhaupt und … er ist keine US-amerikanische Produktion. Mit dem Animationsfilm „Ne Zha 2“ ist dem chinesischen Regisseur Jiaozi Anfang des vergangenen Jahres beinahe schon ein kleines Wunder gelungen. Denn der Streifen spielte seither satte 2,244 Milliarden US-Dollar ein. Und die positiven Kritiken überschlagen sich ebenfalls.

Die beiden Filme basieren auf einem chinesischen Roman aus dem 16. Jahrhundert. Die Handlung wollen wir an dieser Stelle allerdings nicht spoilern. Nur so viel: Es geht um einen Dämon, der sich mit dem ihm zugedachten Schicksal nicht abfinden wollte.