Für einen Kinofilm, der größtenteils unter dem Radar flog, sind dessen Kritiken schier unglaublich. Satte 96 Prozent positive Bewertungen erhielt ein neuer japanischer Streifen mit Brendan Fraser in der Hauptrolle. In Deutschland feiert der Film heute seine Kinopremiere.

In den 90ern und 2000ern war Brendan Fraser ein allseits gefeierter Schauspieler. Mit Filmen wie „George – Der aus dem Dschungel kam“, „Teuflisch“ und natürlich „Die Mumie“ schrieb Fraser die Kinogeschichte mit. Doch dann kam die Kehrtwende. Über viele Jahre war der Schauspieler fast ausschließlich in kleinen Rollen in Fernsehserien zu sehen. Zudem nahm er stark zu. Das Ende seiner Karriere? Mitnichten.

Denn es folgten eine unerwartete Welle an Sympathie aus der digitalen Community, dann ein Oscar für seine Rolle des stark übergewichtigen Charlie in „The Whale“ (2022) und schließlich scheint auch ein Comeback in einem neuen Mumie-Teil in Planung zu sein. Doch bevor es so weit ist, feiert der japanische Film „Rental Family“ mit Brendan Fraser durchschlagenden Erfolg – in Form einer fast perfekten Zuschauerwertung.

Worum geht es in „Rental Famly“?

Der Film „Rental Family“ kam erstmals im September 2025 in die Kinos, misst eine Laufzeit von 103 Minuten und wurde von Regisseurin Hikari (Mitsuyo Miyazaki) verfilmt. Die Handlung dreht sich dabei um den US-amerikanischen Schauspieler Phillip Vandarpleog (Brendan Fraser), der in Tokio lebt und sich von Job zu Job durchschlagen muss. Zumindest, bis er das Angebot bekommt, als eine Art „Leihfamilie“ zu arbeiten. Dabei buchen Menschen Phillip, um ihren Sohn, Vater, Bruder, Ehemann oder Freund zu verkörpern. Ein solcher Service existiert in Japan tatsächlich, doch für Phillip wird diese Tätigkeit schnell mehr als einfach nur ein Job.

Geht man nach dem Genre, handelt es sich bei dem Film um ein Drama, eine Tragödie, teils auch Komödie. Doch am Ende ist es ein Streifen, der die Zuschauer nicht nur zum Nachdenken bringt, sondern auch mit einem guten Gefühl dalässt.

Außerordentlich gute Kritiken

Das breite Publikum scheint der halbe Indie-Film bisher zwar nicht erreicht zu haben, doch die Reviews auf Rotten Tomatos fallen durchwegs positiv aus. So gab es vonseiten der Kritiker satte 88 von 100 Prozent und von den Zuschauern sogar 96 von 100 Prozent. Bei IMDb-Nutzern kam der Streifen derweil etwas schlechter an. Doch auch hier erhielt dieser 7,9 von 10 Sternen. Ab heute (8. Januar 2026) könnt ihr euch auch selbst ein Bild machen. Denn nun läuft der „Rental Family“ endlich auch in den deutschen Kinos.