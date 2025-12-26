Das 20. Jahrhundert hat viele fantastische Filmreihen hervorgebracht. Einige werden auch heute noch oft im Free-TV ausgestrahlt und stürmen regelmäßig die Charts von Netflix und Co. Heute Abend laufen gleich drei Filme aus drei der erfolgreichsten Filmreihen aller Zeiten gleichzeitig im Free TV.

Heute ist ein besonderer Tag. Nicht nur liegt uns das Weihnachtsessen noch angenehm im Magen. Sondern der Abend bietet auch ein wahres Fest der Film-Nostalgie, aber auch neue Eindrücke. Denn um 20:15 Uhr laufen eine alte Fortsetzung, eine neue Fortsetzung und ein Auftaktfilm aus drei der populärsten Film-Franchises der Menschheitsgeschichte. Und für jeden ist etwas dabei.

Indiana Jones

Im Jahr 1981 begann eine Erfolgsstory, die ihresgleichen sucht. Der damals gerade einmal 35-jährige Steven Spielberg schuf zusammen mit George Lucas (Drehbuch), John Williams (Musik) und Harrison Ford (Hauptrolle) einen Abenteuerfilm, wie es ihn damals noch nicht gab. Die Story von „Jäger des verlorenen Schatzes“ spoilern wir an dieser Stelle bewusst nicht, obwohl der Film bereits rund 34 Jahre auf dem Buckel hat. Was dagegen eine Erwähnung wert ist, sind die Nachfolgefilme. Denn davon gibt es gleich vier:

Der Tempel des Todes (1984)

Der letzte Kreuzzug (1989)

Das Königreich des Kristallschädels (2008)

Das Rad des Schicksals (2023)

Heute läuft der letzte Ableger der Filmreihe, „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ kostenlos um 20:15 Uhr auf ProSieben. Neben den Urgesteinen Harrison Ford und John Rhys-Davies (Gimli aus Herr der Ringe) sind unter anderem auch Phoebe Waller-Bridge und Mads Mikkelsen zu sehen. Dennoch gelang es dem Film nicht, die Zuschauer wirklich zu überzeugen.

Zurück in die Zukunft

Weiter geht’s mit einem Klassiker der Science-Fiction, dessen gigantischer Erfolg seinerzeit vermutlich sogar Regisseur Robert Zemeckis überraschte. In die Rolle des Protagonisten Marty McFly schlüpfte der damals gerade einmal 24-jährige Michael J. Fox. Allerdings nicht sofort. Denn was viele nicht wissen: Ursprünglich sollte der Australier Eric Stoltz die Rolle übernehmen. Fünf Wochen lang verkörperte er den jungen Zeitreisenden, bis er jedoch wegen seiner deutlich ernsteren Interpretation des Charakters ersetzt wurde. Vermutlich ein Glücksfall, denn die Dynamik zwischen Michael J. Fox und Christopher Lloyd (Dr. Emmett „Doc“ Brown) ist absolut unschlagbar. Und das auch in den beiden Folgetiteln:

Zurück in die Zukunft II (1989)

Zurück in die Zukunft III (1990)

Am Abend könnt ihr den gefeierten Einstieg in die Trilogie aus dem Jahr 1985 im Free-TV sehen. Konkret erneut um 20:15 Uhr, dieses Mal jedoch auf VOX.

Der weiße Hai

Im Jahr 1975 schrieb Steven Spielberg (ja, schon wieder er) Filmgeschichte. Heute kennt jeder den Film „Der weiße Hai“, auch wenn nicht alle diesen gesehen haben. Dafür möchte auch heute noch absolut niemand den weltbekannten Weißer-Hai-Soundtrack von John Williams im Wasser hören. Doch zurück zum Film. Dieser spielte bei einem Budget von nur 9 Millionen US-Dollar satte 495 Millionen US-Dollar ein. Ein Erfolg, der Seinesgleichen sucht. Doch dieser hat einen bitteren Beigeschmack. Denn der Streifen prägt mit seiner verzerrten Darstellung des weißen Hais dessen negatives Image bis heute. Als Film ist es dennoch ein nahezu ungeschlagenes Meisterwerk. Was man von den drei Fortsetzungen nicht unbedingt behaupten kann:

Der weiße Hai 2 (1978)

Der weiße Hai 3-D (1983)

Der weiße Hai – Die Abrechnung (1987)

Diesmal läuft nicht der eigentliche Mega-Blockbuster im Fernsehen, sondern der zweite Teil der Filmreihe: „Der weiße Hai 2“. Gedreht wurde dieser vom französischen Regisseur Jeannot Szwarc, allerdings war John Williams erneut für die Musik zuständig. Wer reinschnuppern möchte, kann heute, am 26. Dezember, um 20:15 Uhr bei ProSieben MAXX zuschalten.