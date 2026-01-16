151 Milliarden Minuten. Eine Zahl, die eher nach Rechenzentrum als nach Fernsehserie klingt. Doch genau dieser Wert zeigt, wie extrem sich Sehgewohnheiten verändert haben – und warum ein altbekannter Dauerläufer plötzlich alle modernen Streaming-Hits hinter sich lässt.

Streaming lebt oft vom nächsten großen Ding. Neue Serien, große Namen, kurze Aufmerksamkeitsspannen. Doch während viele Hits kommen und gehen, läuft im Hintergrund ein Kandidat, der still und konstant alles überragt. Und genau dieser Kontrast macht die aktuellen Zahlen so bemerkenswert.

151 Milliarden Minuten – und kein Ende in Sicht

Laut Auswertungen von Nielsen kommt NCIS in den letzten fünf Jahren auf über 151 Milliarden gestreamte Minuten – allein in den USA. Das ist kein Tippfehler, sondern ein Statement. Zum Vergleich: Selbst moderne Streaming-Erfolge wie Stranger Things (45,6 Milliarden Minuten) wirken daneben fast wie Kurzformate. NCIS thront an der Spitze, noch vor langlebigen Erfolgsserien wie Grey’s Anatomy. Die Zahlen stammen aus einem Bericht von ScreenRant und beziehen sich ausschließlich auf Streaming-Nutzung. Was hier zählt, ist nicht der eine große Binge-Marathon am Release-Wochenende, sondern konstante Dauerbeschallung – Tag für Tag, Jahr für Jahr.

Warum ausgerechnet NCIS alles überrollt

Der Erfolg von NCIS hat wenig mit Algorithmen oder viralen Clips zu tun. Die Serie läuft seit 2003, hat über 20 Staffeln und unzählige Episoden. Genau das spielt ihr in die Karten. Nielsen-Zählungen bevorzugen Formate mit vielen Folgen – und NCIS ist praktisch ein endloser Vorratsschrank. Hinzu kommt das klassische Case-of-the-Week-Prinzip. Ihr könnt jederzeit einsteigen, nebenbei schauen oder einfach laufen lassen. Keine komplexen Handlungsbögen, keine Angst, etwas zu verpassen. NCIS ist Streaming-Komfortfood: bekannt, verlässlich und immer verfügbar. Dass Figuren wie Leroy Jethro Gibbs über Jahre hinweg zu festen Größen geworden sind, sorgt zusätzlich für Bindung. Diese Serie wird nicht gesucht – sie ist einfach da.

Mehr als nur eine Serie: ein ganzes Franchise

NCIS ist längst kein Einzelprojekt mehr. Ableger wie NCIS: L.A. oder NCIS: Hawaii haben das Universum erweitert und neue Zielgruppen erschlossen. Für Fans fühlt sich das Franchise weniger wie Fernsehen an, sondern eher wie ein vertrautes Serien-Zuhause. Diese Verlässlichkeit ist ein unterschätzter Faktor im Streaming-Zeitalter. Während neue Serien oft nach zwei Staffeln verschwinden, liefert NCIS Kontinuität. Und genau das treibt die Minuten nach oben, ganz ohne Marketing-Feuerwerk.

So könnt Ihr NCIS in Deutschland schauen

Auch hierzulande bleibt die Serie präsent. Die 23. Staffel startete am 13. Januar 2026 um 20:15 Uhr im linearen TV. Wer nicht warten wollte, konnte schon früher streamen: Bereits ab dem 6. Januar stand die erste Folge online bei Joyn bereit. Damit zeigt NCIS eindrucksvoll, dass Streaming-Erfolg nicht immer laut sein muss. Manchmal reicht es, einfach jahrelang zuverlässig da zu sein und dabei still und ohne Hype alle anderen zu überholen.