Blut auf dem Deck, keine lustigen Sidekicks und ein Piratenabenteuer, das eher nach Rachefeldzug als nach Familienausflug aussieht. Ein neuer Trailer zeigt, dass das Genre zurück ist, aber in einer Form, die Ihr so lange nicht gesehen habt. Könnte das der Beginn der nächsten Piratenwelle werden?

Neun Jahre lang herrschte auf hoher See auffällige Ruhe. Zumindest im großen Blockbuster-Kino. Doch jetzt meldet sich das Genre zurück: Nicht mit Augenzwinkern, sondern gleich mit gezogener Klinge, die an einer Kehle liegt, bevor Ihr nach Luft geschnappt habt. Ausgerechnet Amazon zeigt, wie kompromisslos Piraten-Action heute aussehen kann, und macht mit diesem Trailer wieder Lust auf Freibeuter.

Ein Piratenfilm, der keine Gefangenen macht

Mit „The Bluff“ schlägt Amazon Prime Video einen Ton an, den man aus dem Genre kaum noch kennt. Der erste Trailer lässt keinen Zweifel: Das hier ist kein Abenteuer für die ganze Familie, sondern ein harter Actionfilm mit Säbeln, Blut und persönlichen Abgründen.

Im Mittelpunkt steht Ercell Bodden, gespielt von Priyanka Chopra Jonas. Einst war sie als Piratin unter dem Namen Bloody Mary berüchtigt, heute lebt sie zurückgezogen mit ihrer Familie auf einer Insel. Doch die Vergangenheit klopft nicht an – sie tritt die Tür ein. Als ihre ehemalige Crew auftaucht, wird klar: Frieden war nur geliehen. Und Ercell greift wieder zu den Waffen.

Karl Urban als Albtraum-Version von Jack Sparrow

Der Gegenspieler hört auf den Namen Captain Connor und wird von Karl Urban verkörpert. Er ist kein charmanter Trickser, sondern eine brutale Naturgewalt. Ein Pirat, der wirkt, als hätte man Jack Sparrow jede Ironie, jeden Humor und jedes Mitleid ausgetrieben.

Connor ist nicht nur Anführer der Crew, sondern auch Ercells Ex-Geliebter und entsprechend persönlich fällt die Fehde aus. Dass dabei auch Kinder zur Zielscheibe werden, macht sofort klar, wie düster „The Bluff“ wirklich ist. Hier gibt es keine Regeln mehr, nur noch Eskalation. Jeder Fehler könnte mit dem Leben eines geliebten Menschen bezahlt werden.

Fluch der Karibik? Ja. Aber ohne Sicherheitsnetz

Das Setting erinnert unweigerlich an Fluch der Karibik: Piraten, Schiffe, Duelle auf engstem Raum. Doch tonal liegen Welten dazwischen. Wo Disney auf Humor, Magie und Massentauglichkeit setzt, geht „The Bluff“ den entgegengesetzten Weg. Keine Rücksicht auf Altersfreigaben. Keine Entschärfung für ein möglichst großes Publikum. Stattdessen rohe Gewalt, ernste Motive und Figuren, die Narben tragen – körperlich wie emotional. Amazon erlaubt sich hier etwas, das im klassischen Kino kaum noch Platz findet. Während man bei Disneys Abenteuern auf hoher See auf ein gutes Ende hoffen kann, bleibt hier vieles ungewiss. Dadurch fällt der Spannungsbogen wesentlich höher aus. Doch verschafft Euch gern selbst einen ersten Eindruck mit diesem Trailer:

Starttermin und weitere Details

Regie führt Frank E. Flowers, bekannt durch Bob Marley: One Love. Neben Chopra Jonas und Urban ist auch Temuera Morrison Teil des Casts. Der Streaming-Start ist für den 25. Februar 2025 angesetzt. Ob „The Bluff“ eine neue Piratenwelle lostritt, bleibt offen. Klar ist aber schon jetzt: So kompromisslos, brutal und erwachsen hat sich das Genre seit Jahren nicht mehr präsentiert. Wenn Piraten zurück sind, dann offenbar ohne Rücksicht auf Verluste.

Seid Ihr ebenso gespannt auf die finale Umsetzung? Oder habt Ihr derzeit mehr als genügend Freibeuter-Abenteuer im Kino verfolgt? Schreibt es uns gern in die Kommentare.