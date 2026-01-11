Sky rüstet sich für den nächsten Nervenkrieg über den Wolken: In wenigen Wochen startet die zweite Staffel der Thrillerserie „Red Eye“ exklusiv bei Sky und Wow– mit frischen Verschwörungen, neuen Schauplätzen und vertrauten Gesichtern.

Dieses Mal bleibt Ihr nicht im Flugzeug stecken, sondern werdet mitten in eine internationale Krise zwischen London, Washington und einem bedrohten Linienflug gezogen. Während ein britisches Flugzeug ins Visier von Erpressern gerät, wird in der US‑Botschaft in London eine High-Society-Feier anlässlich der Ernennung des neuen Botschafters zur tödlichen Falle. Ein anonymer Anrufer droht: Verlässt jemand das Gebäude, wird der Jet – an Bord ist Generaldirektorin Madeline Delaney – per Sprengung vom Himmel geholt. Nicht ohne Folgen: Die Botschaft geht in den Lockdown, Gäste und Mitarbeiter sind gefangen. Kurz darauf häufen sich Morde – ausgerechnet im Inneren der Botschaft. Wer ist der Killer?​

„Red Eye“ Staffel 2: Wiedersehen mit Hana Li

Im Zentrum steht erneut Hana Li, inzwischen Detective Sergeant und zurück bei Euch als starke, aber tief verletzte Ermittlerin. Sie muss an der Seite von Clay Brody, dem Sicherheitschef der Botschaft und ehemaligen Kollegen, arbeiten. Ein Mann, der sie in der Vergangenheit bereits verraten hat. Zwischen Misstrauen, politischen Machtspielen, Geheimdienst-Interessen und persönlichen Loyalitäten bleibt Ihr mit ihr in einem moralischen Graubereich gefangen.​

Jing Lusi kehrt in der zweiten Staffel von „Red Eye“ als Polizistin Hana Li zurück und führt Euch erneut durch das Spannungsgeflecht aus Staatsräson und persönlicher Rache. Martin Compston stößt als Sicherheitschef Clay Brody neu zum Ensemble und bringt frische Reibung in das Team. Ebenfalls wieder dabei: Lesley Sharp als kompromisslose MI5-Chefin Madeline Delaney und Jemma Moore als Journalistin Jess Li, die Hinterzimmer-Deals und Vertuschungen ans Licht zerren.​

Red Eye: Die zweite Staffel startet in Kürze bei Sky und Wow. Bildquelle: Sky

Wenn Ihr neu einsteigt: Die erste Staffel von „Red Eye“ erzählt den Verschwörungseinstieg an Bord eines Nachtflugs von London nach Peking. Hana eskortiert einen britischen Arzt, der eines Mordes in China beschuldigt wird. Während im Flugzeug Passagiere sterben und Systeme sabotiert werden, decken Delaney und Jess am Boden das internationale Komplott auf. Die Grundlage für die nun eskalierende Bedrohung in Staffel 2.​

Wo ihr „Red Eye“ schauen könnt

Staffel 2 umfasst erneut sechs Episoden und startet am 19. Februar 2026 exklusiv bei Sky und dem Streamingdienst WOW. Staffel 1 steht bereits komplett on demand bereit, sodass Ihr Euch rechtzeitig vor dem Start des neuen Kapitels in den düsteren „Red Eye“-Kosmos von Schöpfer Peter Dowling („Flightplan“) zurückziehen könnt.​ Linear bei Sky läuft die Serien-Fortsetzung bei Sky Atlantic. Am Starttag sind die ersten drei Episoden abrufbar. Die restlichen drei Episoden erscheinen dann jeweils wöchentlich.