Stellt euch vor, Europa steht still, weil Google, Microsoft oder Starlink den Stecker ziehen. Unwahrscheinlich? Vielleicht. Unmöglich? Keinesfalls. Mit IRIS² startet Europa endlich ein eigenes Satelliten-Kommunikationsnetz – technisch ambitioniert, geopolitisch brisant. Was bedeutet das für uns? Genau das klären wir in der neuen Folge des überMORGEN-Podcasts.

Digitale Souveränität im All: Warum IRIS² mehr als nur ein Prestigeprojekt ist

Wer in Europa heute kommuniziert, navigiert oder Daten synchronisiert, greift meist auf US-Infrastruktur zurück. Ob GPS, Cloud-Services oder Satelliteninternet – zentrale Lebensadern unserer digitalen Welt liegen außerhalb europäischer Kontrolle. IRIS² soll das ändern. Der Name steht für "Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite" und beschreibt ein Satellitennetzwerk, das Europa nicht nur unabhängiger machen, sondern auch technologisch auf Augenhöhe mit Playern wie Starlink bringen soll.

Technik trifft Geopolitik: Was hinter IRIS² steckt

Anders als Elon Musks Starlink verfolgt IRIS² eine duale Strategie: Es soll sowohl staatliche als auch kommerzielle Kommunikation sichern. Geplant ist eine Konstellation aus rund 290 Satelliten in niedriger und mittlerer Erdumlaufbahn – ein hybrides System, das speziell auf europäische Anforderungen zugeschnitten ist.

Dabei geht es nicht nur um Internetzugang in ländlichen Regionen. Auch Botschaften, militärische Kommunikation, Katastrophenschutz und kritische Infrastrukturen sollen künftig über IRIS² abgesichert werden – verschlüsselt, redundant und unabhängig von US-amerikanischen Konzernen. Wir haben in unserem Podcast "überMORGEN" hinter die Kullissen von IRIS² geguckt. Unsere Host Johanna spricht dazu mit Dr. Anke Pagels-Kerp, Bereichsvorständin Raumfahrt des Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Und auch unser Netzexperte Thorsten Neuhetzki ordnet das neue Satelliten-Netz ein.

In den Rubriken „Favoriten“ und „Zukunftsrausch“ sprechen wir über die Kommunikation in der Zukunft, wie uns Technik in der Zukunft im Alltag helfen kann. Hier geht es direkt zur aktuellen Folge bei eurem Podcast-Anbieter:

