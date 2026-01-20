Vodafone legt Zahlen zur TV-Nutzung 2025 vor. Welche Inhalte Ihr wirklich abgerufen und live geschaut habt, zeigt ein Jahresrückblick mit klaren Trends bei Filmen und Serien. Besonders beim klassischen Kabel-TV tauchen unerwartete Sendungen auf.

Die Auswertung bezieht sich auf die GigaTV-Plattform von Vodafone, also auf Nutzung über die Vodafone-Umgebung (Mediatheken-Abrufe und lineares Fernsehen). Konkrete Reichweiten nennt Vodafone nicht, sondern nur Ranglisten und Hinweise auf „besonders hohe Nutzung“. Für das lineare Kabel-TV stützt sich Vodafone auf eine „exklusive Auswertung“ des Partners AllEyesOnScreens. Das heißt: Die Ergebnisse sagen vor allem etwas über GigaTV-Nutzerinnen und -Nutzer aus, nicht automatisch über den gesamten TV-Markt. Der wohl gravierendste Unterschied: GigaTV-Nutzer dürften gemeinhin als etwas moderner und fortschrittlicher gelten als reine Kabel-TV- oder Satelliten-Zuschauer. Das ergibt sich allein aus der Streaming-Komponente des Dienstes.

Filme und Serien: Abrufe werden von bekannten Marken dominiert

Bei den Video-on-Demand-Abrufen führt 2025 laut Vodafone „Jurassic World: Die Wiedergeburt“ die Filmcharts auf GigaTV an. Dahinter folgen „Gladiator II“ und „Konklave“. Weitere Titel in den Top-Plätzen sind der „Minecraft-Film“, „Mission: Impossible – The Final Reckoning“ und „Ballerina“. Unterm Strich: Blockbuster und etablierte Franchises bestimmen die Abrufliste, Überraschungen liefert diese Kategorie eher nicht.

In der Vodafone-eigenen Mediatheken-Auswertung der Sender liegt bei den Serien „Die Rosenheim-Cops“ vorne. Auf Platz zwei folgt „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, dahinter „SOKO Wismar“. Danach nennt Vodafone „Die Landarztpraxis“, „Die Spreewaldklinik“ und „Navy CIS“. Auch hier zeigt sich ein Muster: Lange laufende Reihen mit stabiler Stamm-Zielgruppe funktionieren in der Mediathek offenbar besonders gut.

Lineares Kabel-TV: Nachrichten, Sport und zwei auffällige Events

Im klassischen linearen Fernsehen nennt Vodafone als beliebteste Sendungen solche, an die Ihr bestimmt nicht gedacht habt. Denn es sind Nachrichtensendungen wie die „Tagesthemen“ (nicht die „Tagesschau“ (!)) und die „Sportschau“, die die Reichweiten-Spitzenreiter bei Kabel-TV-Nutzern darstellen. Interessant ist, welche Einzelereignisse zusätzlich herausragen: Vodafone betont, dass besonders viele Kabel-Zuschauerinnen und -Zuschauer auch bei der „Schlussrunde zur Bundestagswahl“ und beim „ESC-Finale – Live aus Brüssel“ eingeschaltet haben. Genau diese Kombination wirkt für viele überraschend, weil sie neben den üblichen Dauerbrennern (News und Sport) plötzlich zwei sehr unterschiedliche Event-Formate nach oben schiebt.

Apropos Sport: Bei Sportübertragungen lag laut Vodafone das Spiel Deutschland gegen Spanien bei der UEFA-Frauen-Fußball-Europameisterschaft im Juli 2025 bei den erzielten Reichweiten im vergangenen Jahr vorne.

Was GigaTV kostet und was Ihr dafür bekommt

Vodafone positioniert GigaTV als Zentrale für Fernsehen über Kabel oder Internet. Dabei kommt das lineare TV-Signal über das klassische Kabel (sofern vorhanden), der Rest über das Internet. Die Box „GigaTV Home“ kostet in den ersten sechs Monaten einer 24-monatigen Vertragslaufzeit 9,99 Euro pro Monat, danach 14,99 Euro monatlich. Enthalten sind laut Vodafone 74 TV-Sender in SD und 65 TV-Sender in HD. Weitere HD-Sender lassen sich über das Pay-TV-Paket „Vodafone Premium“ dazubuchen.

Die Verlagerung vom Kabelnetz ins Internet hat übrigens gerade im großen Stil begonnen. Sky hat angekündigt, einen Großteil seiner linearen Kabelsender abzuschalten.

