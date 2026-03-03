In Barcelona brennt die Luft: Der MWC 2026 ist in vollem Gange! Während Ihr diesen Text lest, jagen wir für Euch über die Messe, um herauszufinden, ob hinter dem KI-Hype der „IQ Era“ echte Gamechanger stecken. Seid Ihr bereit für unsere Editor’s Choice Awards 2026?

Die „Ära der Intelligenz“

Dieses Jahr steht alles unter dem Motto „The IQ Era“. Das bedeutet kurz gesagt: Technik wird schlauer. Wir sehen hier live, wie Künstliche Intelligenz (KI) nicht mehr nur eine Spielerei ist, sondern direkt in Eure Smartphones, Uhren und sogar ins Telefonnetz einzieht. Das Ziel: Technik soll Euren Alltag einfacher machen, ohne dass Ihr erst lange in Menüs suchen müsst.

Unsere Awards: Gemeinsam mit inside-digital

Damit Ihr im News-Chaos der Messewoche nicht den Überblick verliert, haben wir uns mit den Kollegen von inside-digital.de zusammengetan. Wir haben die Neuheiten selbst ausprobiert, Akkus gecheckt und kritisch nachgehakt.

Hier sind unsere Editor’s Choice Awards 2026. Das sind die Geräte, die uns dieses Jahr wirklich überzeugt haben:

Smartphones

Honor Magic V6: Dünnstes Foldable (8,75 mm) mit IP69-Schutz und 6.660-mAh-Akku für maximale Portabilität und extreme Robustheit.

Honor Robot Phone: Innovatives Konzept mit autonomer Gimbal-Kamera, die Motiven folgt und Smartphone-Fotografie mit smarter Robotik vereint.

Leica Leitz Phone: Fotografie-Purismus mit 1-Zoll-Sensor und variabler Blende im ikonischen Leica-Design für anspruchsvolle mobile Bildschaffende.

Motorola edge 70 Fusion: Neuer Preis-Leistungs-König der Mittelklasse. Vereint Premium-Displays mit extremer Ausdauer für eine breite Zielgruppe.

Motorola Razr Fold: Erstes Book-Style-Foldable mit 8,1-Zoll-Screen, Snapdragon 8 Gen 5 und 6.000-mAh-Akku für High-End-Leistung.

Nothing Phone (4a): Beweist, dass Design keine Preisfrage ist: Glyph-Interface und transparente Ästhetik setzen Akzente in der Budget-Klasse.

Punkt. MC03: Statement für digitale Souveränität: In Europa gefertigtes Smartphone mit Fokus auf Datenschutz via Apostrophy OS.

Samsung Galaxy S26 Ultra: Ultimatives Business-Flaggschiff mit neuem Privacy Display gegen Blicke Dritter und unerreichter Rechenpower für Profis.

TCL NXTPAPER 5.0 (AMOLED): Symbiose aus augenschonender E-Ink-Optik und brillantem 120Hz-AMOLED-Panel für ermüdungsfreies Lesen und Arbeiten.

Tecno ATOM / MODA: Modulares Magnet-Ökosystem (MMIT) zum Hot-Swap von Akkus und Spezial-Linsen im laufenden Betrieb. Innovative Hardware-Flexibilität.

Ulefone Xever 7 Pro: Hot-Swap-Revolution: Dank Puffer-Akku lässt sich die Hauptbatterie im laufenden Betrieb unterbrechungsfrei wechseln.

Vivo X300 Ultra: Professionelle Video-Power mit Log-Profilen und 400mm-Tele-Optik. Verschiebt die Grenzen zur Profi-Kamera.

Xiaomi 17 Ultra: Kamera-Flaggschiff mit gigantischem Sensor und optischem Zoom. Setzt neue Maßstäbe für professionelle mobile Fotografie.

Xiaomi 17 Ultra: Das Kamera-Monster mit Leica-Genen Bildquelle: Robin Weber / inside digital

Smart Home & Konnektivität

Anker Nano Smart Display Ladegerät: Erster Smart Display Charger mit automatischer iPhone-Erkennung und Echtzeit-Ladeinformationen auf integriertem Display.

Deutsche Telekom Magenta AI Call Assistant: Ermöglicht Live-Übersetzung, Gesprächszusammenfassungen und KI-basierte Antworten direkt während des Telefonats.

eufy C15: Innovativer Mähroboter mit integrierter Menschen-Erkennung für sichereres automatisiertes Arbeiten im heimischen Garten.

Fritz! FRITZ!Box 6835 5G: 5G-Router mit eSIM und Wi-Fi 7. Mobiler Einsatz durch USB-C-Stromversorgung flexibel möglich.

Fritz! FRITZ!Repeater 6700 Pro: Erster Quadband-WLAN-Repeater mit 6 GHz und bis zu 18 Gbit/s Durchsatz inklusive 10 GBit/s LAN.

MediaTek x Starlink Satellite Services: Lebensrettender Standard für direkte Satellitenanbindung (CMAS/ETWS) auf Smartphones, völlig unabhängig von Mobilfunknetzen.

Telefonica 5G Tactical Bubble: Mobiles 5G-Netzwerk im Koffer für den sekundenschnellen Aufbau kritischer Kommunikations-Infrastruktur in Krisengebieten.

Magenta AI Call Assistant: Dein smarter Partner in jedem Gespräch Bildquelle: Thorsten Neuhetzki / inside digital

Energie & Nachhaltigkeit

Lenovo ThinkPad T-Serie: Nachhaltigkeits-Benchmark mit 10/10 iFixit-Score. Modulares Design ermöglicht einfachste Reparaturen und maximale Langlebigkeit.

Xiaomi SU7 Ultra (E-Scooter): High-Performance E-Scooter mit der aggressiven Design-DNA des SU7 Ultra Sportwagens für urbane Elektromobilität.

Xiaomi Vision Gran Turismo: Spektakuläres Elektro-Hypercar-Konzept, das Xiaomis technologische Ambitionen und Innovationskraft im Bereich Elektromobilität demonstriert.

Extrem windschnittig, aber nicht mehr als ein Konzept: das Xiaomi Vision Gran Turismo. Bildquelle: Robin Weber / inside digital

Wearables & Gesundheit

Qualcomm Snapdragon Wear Elite: Wearable-Benchmark mit dedizierten KI-Kernen für präzise Gesundheits-Analysen und enorme Akkulaufzeit bei Dauerbelastung.

Timekettle Übersetzungs-Earbuds: Leistungsstarke KI-Earbuds mit Bone-Conduction für simultane Live-Übersetzung in 40 Sprachen bei kristallklarer Verständigung.

XGIMI MemoMind One: Alltagstaugliche KI-Brille mit dezentem Display für Echtzeit-Transkription und Navigation direkt im Sichtfeld.

Welches dieser Highlights ist Euer persönlicher Favorit vom MWC 2026? Glaubt Ihr, dass die „IQ Era“ wirklich unseren Alltag verändert? Schreibt uns Eure Meinung in die Kommentare