Sony stellt heute die LinkBuds Clip vor und bricht mit dem klassischen In-Ear-Prinzip. Statt den Gehörgang abzudichten, lässt das offene C-Design Eure Ohren frei. So genießt Ihr Musik, bleibt aber im Alltag oder Büro jederzeit ansprechbar – ganz ohne Druckgefühl.

Klassische In-Ear-Kopfhörer stehen oft vor einem Dilemma. Entweder sie dichten so gut ab, dass Ihr von Eurer Umwelt nichts mehr mitbekommt, oder der digitale Transparenzmodus klingt irgendwie unnatürlich und hohl. Sony versucht dieses Problem nun mit einem rein mechanischen Ansatz zu lösen und stellt heute die neuen LinkBuds Clip vor, die Transparenz durch ihr Design erzwingen.

Was kann der Sony Clip?

Die LinkBuds Clip brechen mit der Tradition, den Gehörgang komplett zu verschließen. Stattdessen setzt Sony auf ein offenes Clip-Design, das wie ein C geformt ist und Euer Ohr buchstäblich offen lässt. Die Idee dahinter ist simpel. Ihr hört Eure Musik oder Podcasts, bleibt aber gleichzeitig ansprechbar für Kollegen oder nehmt den Straßenverkehr beim Radfahren besser wahr.

Das Besondere an dieser Bauweise ist das Tragegefühl. Da nichts in den Gehörgang gedrückt wird, entsteht auch nach Stunden kein Druckgefühl. Damit Ihr trotz der offenen Bauweise bei Telefonaten gut zu verstehen seid, kombiniert Sony einen Knochenleitungssensor mit einer KI-basierten Rauschunterdrückung. Das System soll Eure Stimme direkt über die Vibrationen am Kopf isolieren und den Umgebungslärm für Eure Gesprächspartner ausblenden.

Sony LinkBuds Clip

Für den Klang sind bekannte Features wie das DSEE-Upscaling und ein manueller 10-Band-Equalizer in der App dabei. Auch praktisches Multitasking ist möglich: Dank Multipoint-Connection könnt Ihr die Buds gleichzeitig mit dem Smartphone und dem Laptop koppeln. Falls Ihr sie beim Sport tragt, müsst Ihr Euch wegen Schweiß oder einem Regenschauer keine Sorgen machen, da sie nach IPX4 geschützt sind.

Akku-Fix für Eilige

Wenn ein Kopfhörer für den Dauereinsatz gedacht ist, muss natürlich auch der Akku mitspielen. Inklusive der Ladungen im Etui kommt Ihr auf insgesamt 37 Stunden Laufzeit. Richtig nützlich für den Alltag ist aber vor allem die Schnellladefunktion.

Wenn Ihr morgens merkt, dass die Akkus leer sind, reichen drei Minuten an der Steckdose aus, um wieder Saft für eine volle Stunde Wiedergabezeit zu haben. Die LinkBuds Clip starten heute in den Farben Greige, Schwarz, Lavendel und Grün für eine UVP von 199 Euro.