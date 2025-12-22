Sobald die Temperaturen sinken, nähert sich das Ende der Arbeitszeit des Mähroboters. Üblicherweise stellen sich viele die Frage: Was muss jetzt mit dem Gartenroboter getan werden, damit er für die kommende Saison startklar sein wird?

Rasenmäherroboter sind in der Gartensaison eine enorme Hilfe. Umso wichtiger sind die Wartung und Pflege des Mähroboters in der Winterzeit, damit er auch in der kommenden Saison wieder helfen kann. Wer seinen Gartenroboter nur ausschaltet und in die Ecke stellt, riskiert im schlimmsten Fall hohe Kosten.

Pflege & Einwintern: Diese Punkte sind entscheidend

Die starke Witterung, Schmutz und der Dauereinsatz der Mähroboter werden von vielen Nutzern kleingeredet. Viel mehr ist die Wartung im Winter entscheidend als die reine Qualität des Geräts.

Sobald das Gras im Herbst aufhört zu wachsen, endet auch die Arbeitszeit der Mähroboter. Zunächst solltet Ihr den Akku vollständig aufladen, die Kindersicherung aktivieren und den Roboter ausschalten. Im Anschluss solltet Ihr das Gerät auf Schäden und Verschleiß prüfen. Logischerweise solltet Ihr defekte und abgenutzte Teile ersetzen.

Im nächsten Schritt geht es um die Reinigung. Das bedeutet: Messer abmontieren und das Mähwerk reinigen. In diesem Zuge könnt Ihr auch neue Messer einbauen. Schließlich sollten das Gehäuse und die Räder gründlich geputzt und mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Einen Hochdruckreiniger oder indirekten Wasserstrahl solltet Ihr in vielen Fällen vermeiden. Allerdings hängt das von der IP-Zertifizierung Eures Mähroboters ab.

Ladestation & Lagerung: Bloß nicht unterschätzen

Und dann muss natürlich auch die Ladestation winterfest gemacht werden. Bei den meisten Modellen ist ein kompletter Abbau sinnvoll. Das Netzteil mit Kabeln solltet Ihr in einem frostfreien, trockenen Raum lagern. Wer dazu nicht die Möglichkeit hat, sollte zumindest das Netzteil trennen und trocken verstauen. Als idealer Lagerplatz für den Mähroboter (Bestenliste) gilt ein trockener Raum ohne Frost, mit Temperaturen deutlich über dem Gefrierpunkt – oder ein Keller, eine Garage oder so etwas wie ein Schuppen.