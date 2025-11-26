Hersteller Zendure ist mit seinem Black-Friday-Sale an den Start gegangen und haut hier diverse Solar-Speicher und Sets zu Sonderpreisen raus. Ein Highlight dabei: der neue SolarFlow 800 Plus mit 800-W-Output für nur 399 Euro. Und auch Bundles mit Solarmodulen sind jetzt billiger.

Zendures neuer SolarFlow 800 Plus richtet sich sowohl an technikaffine Nutzer, die höhere Effizienz und eine bessere Rendite ihrer Plug-and-Play-Solaranlagen anstreben, als auch an Einsteiger in die Welt der Balkon-Energiespeicher, die den ersten Schritt zu einem intelligenten und nachhaltigen Leben wagen möchten. Er ist ideal für Haushalte mit leistungsstarken Solarmodulen (ab 2.000 W) und zeichnet sich durch einfache Installation bei gleichzeitig überragender Leistung aus. Jetzt ist er – genauso wie andere Zendure-Geräte – dank des Black Friday deutlich günstiger.

SolarFlow 800 Plus jetzt bereits für nur 399 Euro

Der SolarFlow 800 Plus wird von einem 48-V-LiFePO-Batteriesystem angetrieben und soll laut Herstellerangaben Energieverluste um bis zu 25 Prozent reduzieren können. Dank seines modularen Designs lässt sich die Kapazität zudem flexibel auf bis zu 11,52 kWh mit fünf zusätzlichen AB2000X- oder AB2000L-Batterien erweitern. Ein intelligenter Tiefentladeschutz gewährleistet währenddessen die Batterielebensdauer auch im Winter, indem er automatisch Strom aus dem Netz bezieht, sobald die PV-Einspeisung unter 5 Prozent fällt. So werden die vom Benutzer festgelegten Ladezustände aufrechterhalten und eine Tiefentladungen verhindert.

Das robuste System verfügt obendrein über ein IP65-zertifiziertes Gehäuse und arbeitet zuverlässig in einem breiten Temperaturbereich von -20 °C bis 55 °C. Zwei 750-W-MPPTs maximieren die Energieausbeute bei schwachem Licht, während der 14-V-Niederspannungsstart die Stromerzeugung bei schwachem Licht um 10–20 Prozent steigert.

Jetzt zum Black Friday gibt es den SolarFlow 800 Plus einzeln bereits für 399 Euro. Alternativ könnt Ihr euch den Speicher aber auch direkt mit Solarpanels zu attraktiven Bundle-Preisen schnappen:

SolarFlow 2400 AC mit über 1.000 Euro Rabatt am Black Friday

Zum Black Friday rutscht auch der SolarFlow 2400 AC auf einen seltenen Tiefpreis. Bevor wir Euch die Vorzüge des dieses Geräts genauer vorstellen, werfen wir erst einmal einen Blick auf den neuen Black-Friday-Deal von Zendure. Dieser hat es mit einem Rabatt von über 1.000 Euro nämlich echt in sich: Statt fast 3.000 kostet der große Solar-Speicher inklusive zwei Batteriemodulen jetzt nur noch 1.698 Euro. Doch mit Rabattcodes geht’s nochmal 5 Prozent günstiger. Bei Amazon einfach im Bestellprozess KO2U4UIS bzw. im offiziellen Zendure-Shop den Code 9ZMW7B nutzen, um extra zu sparen. Beide Rabattcodes sind noch über den Black Friday hinaus bis zum 31. Januar 2026 gültig.

SolarFlow 2400 AC mit Batteriemodulen: Starkes Gesamtpaket zum Stromspeichern

Das Gesamtset aus SolarFlow 2400 AC und drei AB3000 Batteriemodulen liefert Euch 8,64 kWh Speicherkapazität zum verhältnismäßigen Schnäppchenpreis. Gratis dazu erhaltet Ihr noch den 3CT Smart Meter von Zendure beim Kauf geschenkt. Insgesamt kann das System auf bis zu 17,28 kWh Speicherkapazität aufgerüstet werden. Der Plug-and-play AC-Energiespeicher liefert Euch dabei 2.400 Watt Einspeiseleistung ins Hausnetz sowie gleichzeitig 2.400 Watt AC-Leistung direkt am Gerät. Hier ist natürlich auch das KI-Energiemanagement von Zendure an Bord, welches Eure Energiekosten um bis zu 42 Prozent senken soll. Das SolarFlow 2400 AC-Set ist dabei die Schnittstelle, an der Euer Balkonkraftwerk mit einem großen Stromspeicher auf die Dach-PV-Anlage trifft.

Über den Tag hinweg speisen das Balkonkraftwerk oder die PV-Anlage Strom in Euer Hausnetz ein und liefern zugleich den Strom für den Stromspeicher. Zeitgleich könnt Ihr dennoch Eure Haushaltsgeräte direkt über den Speicher mit Strom versorgen. Über Nacht, wenn die Solarmodule nicht mehr länger Strom nachliefern, steht Euch somit immer noch Strom zur Verfügung. Die Kombination aus Direktanschluss am Stromspeicher und der 800-Watt-Einspeisung ins Hausnetz erhöht dabei die Möglichkeiten, die Ihr mit Eurem Eigenverbrauch habt.

Mit dem Smart Meter 3CT agiert das System dabei auf 1 Watt genau in unter 3 Sekunden Reaktionszeit. Ihr verschwendet also keine Energie, die überschüssig in das Stromnetz eingespeist wird, anstatt bei Euch aktiv genutzt zu werden.

Neben den oberen Deals hat Zendure natürlich noch einige weitere Black-Friday-Angebote. Von Komplett-Sets inklusive Solarmodulen bis hin zu reinen Speicherlösungen ist hier für jeden etwas dabei. Spannend ist hier vor allem das SolarFlow 800 Pro: Hierbei handelt es sich laut Herstellerangaben um das weltweit erste AI-integrierte All-in-One Balkonkraftwerk-Speichersystem, welches smartes Powermanagement über das ZENKI HEMS mit einer simplen Plug-and-play-Einrichtung kombiniert.

Selbst im Winter: Mit diesem Energiesystem spart Ihr das ganze Jahr