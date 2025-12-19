Die Internet Movie Database (IMDb) bietet eine umfassende Sammlung an Filmen und Serien. Das Portal ermöglicht es Filmliebhabern weltweit, ihre Bewertungen zu Titeln abzugeben. Anhand dieser Bewertungen wurde eine Liste mit den 250 beliebtesten Filmen aller Zeiten erstellt. Wir verraten, welcher Fantasy-Film an der Spitze seines Genres thront und in dieser Sparte als der beliebteste überhaupt gilt.
Ein Fantasy-Film, der Filmgeschichte schrieb
Im Jahr 2003 kam ein Streifen in die Kinos, der die Filmlandschaft für immer verändern sollte: „Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs“. So hoch die Erwartungen durch die beiden Vorgänger auch waren, sie alle wurden übertroffen. Als dritter und abschließender Teil der weltbekannten Trilogie führte der Film nicht nur das hohe Niveau fort, sondern setzte auch neue Maßstäbe. Eine Meisterleistung, die nicht nur Fantasy- und Filmfans, sondern auch das Fachpublikum begeisterte und mit elf Oscars belohnt wurde, darunter dem für den besten Film.
Auch in der IMDb-Liste der 250 besten Filme zeichnet sich ein eindeutiges Bild ab. So ist „Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs“ hier mit 9,0 von 10 möglichen Sternen und rund 2,1 Millionen Stimmen auf dem 1. Fantasy-Listenplatz und auf dem 6. Platz insgesamt zu finden. Und auch die beiden Vorgänger, „Die Gefährten“ und „Die zwei Türme“, rangieren auf den Plätzen 8 und 11. Damit beansprucht die Herr-der-Ringe-Trilogie das gesamte Fantasy-Siegertreppchen für sich.
Die gesamte Herr-der-Ringe-Reihe ist derzeit kostenlos auf Amazon Prime Video abrufbar. Vorausgesetzt, Ihr habt ein aktives Prime-Abo. Das jedoch nicht mehr wie früher in 4K-Auflösung. Wer nicht über ein Prime-Abo verfügt, hat derweil die Qual der Wahl. So steht die Trilogie aktuell auf vielen unterschiedlichen Streaming-Plattformen zur Verfügung. Dabei beträgt die Leihgebühr jeweils 3,99 Euro, während der Kauf mit 5,99 bis 9,99 Euro zu Buche schlägt.
Das „Herr der Ringe“-Universum
Die Hobbit-Trilogie taucht in der IMDb-Liste übrigens nicht auf – und das aus gutem Grund. Denn die Verantwortlichen entschieden sich hier dazu, drei überlange Kinofilme auf der Basis eines einzigen kurzen Buchs zu drehen. Das Ergebnis: Die Handlung wurde stark gestreckt und entfernt sich oft deutlich von der Buchvorlage. Und selbiges gilt auch für die Amazon-Serie „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“. Wobei Drehbuchautoren die Handlung hier sogar größtenteils frei erfanden. Entsprechend ist auch nicht weiter verwunderlich, dass das Ergebnis weit hinter den Erwartungen der meisten Fans zurückblieb.
Ein weiterer Misserfolg: „Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim“. Dabei handelt es sich um ein 2024 erschienenes Prequel zu „Die Zwei Türme“, das 183 Jahre vor den Ereignissen aus den Peter-Jackson-Filmen spielt. Eine Besonderheit des Streifens ist, dass es sich dabei um einen Zeichentrickfilm im Anime-Look handelt. Leider vermochten weder die Handlung noch die Charaktere, die Zuschauer zu überzeugen. Entsprechend mager fiel die IMDb-Bewertung aus: 6,3 von 10 Sternen. Und das, obwohl Miranda Otto als Erzählerin erneut in die Rolle von Éowyn schlüpfte.
Weitere Filme in Mittelerde
Aktuell überbieten sich Netflix und Paramount bei dem Versuch, Warner Bros. Discovery zu übernehmen. Zu dem Paket würden auch Franchises wie Batman, Harry Potter und Herr der Ringe gehören. Ferner soll mit „The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum“ ein weiterer Streifen in der Welt von Mittelerde auf die Leinwand gebracht werden. Inszeniert von niemand Geringerem als Andy Serkis, dem Gollum-Schauspieler himself. Zuvor geht es im Sommer 2026 jedoch mit der 3. Staffel von „Die Ringe der Macht“ weiter.
Hab die Herr der Ringe Filme noch nie gesehen, hab nur die Hobbit Filme gesehen.
Dann hast du die wesentlichen schlechtere Trilogie gesehen. Die 3 Herr der Ringe Filme sind episch.
Naja, das sind nicht die besten Fantasy Filme, sondern die kommerziell erfolgreichsten! Also die besten Fantasy Filme für die Masse.
Wenn es mal einen richtig guten Game of Thrones Fantasy Kinofilm gebe, könnte Herr der Ringe, der in Teilen auch sehr kitschig daherkommt, einpacken!
"Game of Thrones" hat mir als Serie sogar besser gefallen als "Herr der Ringe", was ich aber ebenfalls Klasse fand.
Ich bezweifle allerdings, dass man den Umfang von "Game of Thrones" auf ein paar Stunden Kinofilm zusammenschneiden kann, ohne dem Gesamtwerk erheblichen Schaden zuzufügen.
Müsste man aber auch nicht. Die "Harry Potter" Filme, waren es sieben oder acht?, waren ja auch jeder für sich spannend und haben trotzdem erst zusammen ein Gesamtwerk gebildet.
Als ich vor vielen vielen Jahren mal Herr der Ringe anschauen wollte kämpften die irgendwie am Anfang ewig rum und ich bin eingeschlafen. Nach einer ganzen Weile wachte ich auf und die kämpften entweder immer noch oder schon wieder …. Bin dann in‘s Bett gegangen ?
Ich finde die Geschichte von Herr der Ringe auch ziemlich angestaubt und viel zu schlachtenlastig. Die Bücher fand ich dadurch recht quälend. Als Film gab es da wenigstens noch Schauwerte, die aber inzwischen auch schon wieder überholt sind. Ich sehe es auch so, Herr der Ringe war kommerziell erfolgreich, aber sicher nicht der beste Fantasyfilm.
Ich würde auch nicht die ganze Serie in einen oder mehrere Kinofilme quätschen, sondern was eigenes machen. Ein Spin-off, ein Seitensrang, einfach eine neue Geschichte. Man müsste aber die Trademarks, die Qualität der Serie beibehalten. Wichtig wäre da, dass man den realistischen Mittelalter Anteil hoch hält und den Fantasy Anteil eher niedrig. Denn genau das mach u.a. die Intensität der Serie aus, dadurch wirkt alles deutlich intensiver
Allerdings muss man sagen, das Besondere der HdR Bücher ist weniger die Geschichte selbst, sondern eher die unheimlich detaillierte Welt, die Namen, Charaktere, einfache alle Details, die Tolkien erschaffen hat.