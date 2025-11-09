Die Apps von Adobe sind bei der Bildbearbeitung wie auch bei der Erstellung von Grafiken eine Art Branchenstandard. Ein Konkrrent versucht allerdings an diesem Nimbus zu kratzen: Seine Grafiksoftware bietet nicht nur viel, sie ist zudem auch kostenlos.

Unter Grafikern gilt die Adobe Suite mit Programmen wie Photoshop, Illustrator und InDesign als das Maß der Dinge. Sie ist allerdings auch dementsprechend teuer: Die einzelnen Apps für professionelle Nutzer kosten 25,99 Euro pro Monat. Seit 2019 bietet der britische Entwickler Serif zu den drei genannten Adobe-Programmen Alternativen an, die nicht nur eine ähnliche Bedienung und einen vergleichbar großen Funktionsumfang bieten.

Allerdings wurden Affinity Photo, Designer und Publisher zu günstigen Festpreisen angeboten, die häufig durch zusätzliche Rabattaktionen unterstützt wurden. Oft konnten die Apps zu Preisen erworben werden, die den Kosten von zwei Monatsmieten der Adobe-Pendants entsprachen. Vor einem Jahr übernahm schließlich Canva den hinter Affinity stehenden Entwickler Serif.

Drei Anwendungen in einer App

Nun zeigen sich die ersten Konsequenzen seit der Übernahme. Viele Nutzer hatten mit höheren Preisen oder einem Abo-Modell nach dem Vorbild von Adobe gerechnet. Stattdessen überträgt Canva das eigene, weitgehend kostenlose Nutzungsmodell auch auf die Affinity-Suite. Ab sofort kann die Software kostenfrei heruntergeladen und verwendet werden.

Nur wer zusätzlich auf Funktionen zurückgreifen möchte, die auf künstlicher Intelligenz basieren, muss ein Abonnement für die ebenfalls neue Canva AI abschließen. Mit der KI lassen sich Bilder und Grafiken per Textbefehl optimieren oder auch vollständig generieren.

Auch darüber hinaus gibt es Änderungen an der Grafiksuite. Wurden die drei Affinity-Programme bisher einzeln angeboten, sind sie nun Teil einer einzigen App. Mithilfe von Reitern unterhalb des Menüs wechselt man zwischen den weiterhin getrennten Funktionen, die jeweils eine eigene Arbeitsfläche mitbringen. Einschränkungen beim Funktionsumfang soll es dagegen nicht geben, auch wenn die Menüstruktur insgesamt etwas verschlankt wurde.

Angriff auf Adobe

Affinity hat sich früh als günstige Adobe-Alternative positioniert – und daran scheint auch der neue Besitzer nichts ändern zu wollen. Mit dem Schritt, die Affinity-Suite kostenfrei anzubieten, erhöht Canva den Druck auf den übermächtigen Konkurrenten. Selbst unter den kostenlosen Open-Source-Lösungen finden sich nur wenige Apps, die einen ähnlich großen Funktionsumfang bieten.