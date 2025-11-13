Die smarte Uhrenreihe Samsung Galaxy Watch 5 und Watch 5 Pro erhält endlich das lang angekündigte Betaupdate auf One UI 8 Watch. Das allerdings mit deutlicher Verzögerung im Vergleich zu neueren Modellen.
Update für Galaxy Watch-Series 5 rollt aus
Laut Berichten aus Südkorea können Nutzerinnen und Nutzer, die sich über die App Samsung Members angemeldet haben, bereits am Beta-Programm teilnehmen.
Der reguläre Release für weitere Regionen – etwa die USA – dürfte in Kürze folgen, gefolgt möglicherweise von Indien. Der Beta-Start kommt nicht völlig überraschend. Die Galaxy Watch 5 gehört zu den Geräten, die für das Update auf Wear OS 6 vorgesehen sind.
Gleichwohl heißt es, dass das finale Release von One UI 8 Watch noch einige Wochen in Anspruch nehmen könnte. In manchen Ländern könnte es womöglich bis Ende November dauern. Modelle wie die Galaxy Watch 4 und Watch 4 Classic sollen das Update ebenfalls erhalten, überspringen aber wahrscheinlich die Beta-Phase.
Das steckt im Update – was bringt One UI 8 Watch?
Mit dem Update auf One UI 8 Watch erhalten die Uhren eine überarbeitete Benutzeroberfläche: KachelDesigns, AppMenüs sowie Widgets wurden neu gestaltet und orientieren sich am Designsprache von One UI 8 für Smartphones und Tablets.
Auch die Benachrichtigungen profitieren: Sie zeigen sich künftig besser gruppiert und reagieren flüssiger. Im Fitness- und Gesundheitsbereich erweitert Samsung die Watch-Funktionen – beispielsweise mit einer Einschlafbegleitung („Bedtime Guidance“), verbesserten Laufcoaching-Features und zusätzlichen Achtsamkeitstools.
Allerdings bleiben einige fortgeschrittene Features wie das Monitoring der Vaskulären Belastung oder ein Antioxidans-Index exklusiv den neueren Modellen wie der Galaxy Watch 7 oder 8 vorbehalten.
