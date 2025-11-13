Nicht nur Smartphones werden derzeit mit Updates versorgt. Auch auf Seite der Wearables tut sich was – so wie jetzt bei Samsung. Eine beliebte Galaxy Watch-Serie bekommt derzeit ein lang ersehntes Update zur Hand.

Die smarte Uhrenreihe Samsung Galaxy Watch 5 und Watch 5 Pro erhält endlich das lang ange­kün­digte Beta­update auf One UI 8 Watch. Das allerdings mit deutlicher Verzögerung im Vergleich zu neueren Modellen.

Laut Berichten aus Südkorea können Nutzerinnen und Nutzer, die sich über die App Samsung Members angemeldet haben, bereits am Beta­-Programm teilnehmen.

Der reguläre Release für weitere Regionen – etwa die USA – dürfte in Kürze folgen, gefolgt möglicherweise von Indien. Der Beta­-Start kommt nicht völlig überraschend. Die Galaxy Watch 5 gehört zu den Geräten, die für das Update auf Wear OS 6 vorgesehen sind.

Gleichwohl heißt es, dass das finale Release von One UI 8 Watch noch einige Wochen in Anspruch nehmen könnte. In manchen Ländern könnte es womöglich bis Ende November dauern. Modelle wie die Galaxy Watch 4 und Watch 4 Classic sollen das Update ebenfalls erhalten, überspringen aber wahrscheinlich die Beta­-Phase.

Mit dem Update auf One UI 8 Watch erhalten die Uhren eine überarbeitete Benutzeroberfläche: Kachel­Designs, App­Menüs sowie Widgets wurden neu gestaltet und orientieren sich am Design­sprache von One UI 8 für Smartphones und Tablets.

Auch die Benachrichtigungen profitieren: Sie zeigen sich künftig besser gruppiert und reagieren flüssiger. Im Fitness- und Gesundheitsbereich erweitert Samsung die Watch-Funktionen – beispielsweise mit einer Einschlaf­begleitung („Bedtime Guidance“), verbesserten Laufcoaching-Features und zusätzlichen Achtsamkeits­tools.

Allerdings bleiben einige fortgeschrittene Features wie das Monitoring der Vaskulären Belastung oder ein Antioxidans-Index exklusiv den neueren Modellen wie der Galaxy Watch 7 oder 8 vorbehalten.