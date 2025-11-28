Es gehört zu den frühesten Features, die WhatsApp einst definierte. Und nun, Jahre später, erlebt es ein unerwartetes Comeback: Der Mini-Status ist zurück – funktionaler, sichtbarer und relevanter denn je. Er soll den Alltag neu ordnen und die Art, wie wir chatten, spürbar verändern.

In seinen Anfangstagen war WhatsApp ein minimalistisches Werkzeug: keine Sprachnachrichten, keine Sticker, keine Kanäle. Nur der Dialog, ergänzt durch eine kleine Funktion, mit der man knapp signalisieren konnte, was gerade los ist. Nutzer der ersten Stunde erinnern sich: Es war fast so etwas wie ein eingebautes Mikro-Social-Network, bevor der Messenger größer wurde. Und dann verschwand es. Still. Ohne offizielle Erklärung.

WhatsApp: Comeback einer der allerersten Funktionen

Eine Begründung gab es nie. Hinter den Kulissen jedoch galt die Funktion als zu unscheinbar, zu gut versteckt, zu selten genutzt. Zwischen Lesebestätigungen, Gruppenchats und der wachsenden Kultur der GIF-Schlachten geriet sie schlicht in Vergessenheit. WhatsApp priorisierte anderes – Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, neue Komfortfeatures, Konkurrenzfähigkeit gegenüber Telegram. Der Mini-Status oberhalb des Profils? Er wurde ausgemustert. Und nun ist er zurück. Unerwartet und überraschend. Und doch passt so ein „Bin gleich zurück“-Zettel erstaunlich gut hinein in all die Mitteilungsbedürftigkeit, die es heute an allen digitalen Ecken gibt.

Die neue Variante, die WhatsApp derzeit an alle Nutzer per Update ausrollt, präsentiert sich selbstbewusster denn je: prominent platziert, in jedem Chat direkt unter dem Profilbild. Ein Emoji plus ein knapper Satz reichen aus, um zu signalisieren, dass man gerade nicht telefonieren kann, welche Stimmung dominiert oder weshalb man aktuell keine Nachrichten beantwortet.

→ 2 Milliarden Nutzer stürmen WhatsApp: Schnell sein oder verlieren

Hier schaltet Ihr den Mini-Status ein

Besonders praktisch: Der Mini-Status anderer lässt sich unmittelbar beantworten. Ein Fingertipp genügt und man landet direkt im Chat. Die kurzen Botschaften löschen sich nach 24 Stunden automatisch. Oder früher. Oder später. Anpassbar ist das alles in den Profileinstellungen unter „Info“. Dort entscheidet man auch, wer den eigenen Mini-Status überhaupt zu sehen bekommt: alle WhatsApp-Kontakte, ein erweiterter Kreis oder nur sorgfältig ausgewählte Personen.