– Geht Ihnen der Speicherplatz wegen WhatsApp aus? Meta experimentiert mit neuen Speicherverwaltungsfunktionen, die es Nutzern ermöglichen, bestimmte Medientypen zu löschen, während Konversationen erhalten bleiben – eine willkommene Lösung für Geräte mit geringerer Kapazität.

Vielnutzer von WhatsApp werden feststellen, dass die App einen großen Teil des Speichers ihres Geräts beanspruchen kann. Zwar gibt es eine Option, mit der sich der von der Messaging-App verbrauchte Speicherplatz einfach löschen lässt, doch ist der Prozess nicht gerade stromlinienförmig, da er auch Konversationen betrifft. Meta arbeitet daran, granulare Steuerelemente für die Verwaltung des Speichers in der App hinzuzufügen, was die größten Reibungsverluste für die Nutzer lösen würde.

In der neuesten Beta-Version von WhatsApp für iOS, Version 25.37.10.72, hat Meta neue klare Chat-Funktionen für Einzel- und Gruppenchats eingeführt. Damit wird die Kontrolle darüber erweitert, welche Art von Inhalten entfernt werden können, ohne die Unterhaltungen zu löschen.

Dies geschieht über eine neue Option „Clear Media“. Wenn Ihr darauf tippen, öffnet sich eine Liste mit Kategorien wie Dokumente, Fotos, Videos, Sticker und Audiodateien. Von dort aus könnt Ihr individuell auswählen, welche Medientypen in den Papierkorb wandern sollen. Ihr könnt z. B. festlegen, dass nur Dokumente beibehalten werden, während der Rest, wie Fotos und Videos, entfernt wird.

Die Nutzer können auswählen, welche Art von Dateien oder Medien entfernt werden sollen, ohne die Chats oder Unterhaltungen zu löschen. Bildquelle: WABetaInfo

Es gibt auch eine Option zum Löschen von mit Sternchen versehenen Medien, die standardmäßig nicht ausgewählt ist. Mit einem Fingertipp könnt Ihr alle Medien mit Ausnahme der markierten Objekte löschen. Wenn Ihr den Löschvorgang fortsetzt, wird eine Bestätigung angezeigt, die Ihr akzeptieren müsst, was eine zusätzliche Sicherheit gegen versehentliches Drücken bietet.

Diese Funktion ist für viele Nutzer mit begrenztem Speicherplatz, z. B. mit 64 GB oder 128 GB oder weniger, eine große Ersparnis. Dies ist besonders hilfreich, da Fotos und Videos in der Regel den meisten Speicherplatz beanspruchen, während die Chats selbst am wenigsten verbrauchen.

Im Moment sieht es so aus, als würde diese Funktion zuerst auf iOS-Geräten erscheinen, sobald die Tests abgeschlossen sind. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Funktion auch für Android-Nutzer und sogar für die Webbrowser-Version eingeführt wird.

Darüber hinaus hat Meta auch neue Entkopplungsanweisungen für iOS-Nutzer getestet, die ihr Konto auf einer Apple Watch eingerichtet haben. Die Funktion befindet sich ebenfalls in der Beta-Phase und es gibt keinen konkreten Zeitplan, wann sie für die Öffentlichkeit verfügbar sein wird.

Ist Euer Gerät immer knapp an Speicherplatz? Was haltet Ihr von der neuen Speicherverwaltungsfunktion für WhatsApp? Wir sind gespannt auf Ihre Antworten in den Kommentaren.