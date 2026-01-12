Die Entwickler von WhatsApp arbeiten weiterhin fleißig an kleinen aber gleichzeitig nützlichen Features für den Messenger. Jetzt testen sie eine Funktion, die Gruppen-Chats in Zukunft deutlich verbessern könnte.

Neben privaten Chats mit einzelnen Kontakten sind vor allem Gruppenunterhaltungen ein beliebtes Feature von WhatsApp. Diese Gruppen-Chats geben euch etwa die Möglichkeit, gleichzeitig mit Freunden ein Event zu planen oder euch einfach nur zu verabreden. Ein Problem entsteht jedoch, wenn ihr eine neue Person in eine bereits existierende Gruppe hinzufügt. Hier wollen die Entwickler nun nachbessern.

WhatsApp testet neues Feature für Gruppen-Chats

Ein Problem von Gruppen-Chats ist, dass neue Mitglieder nur Nachrichten sehen können, die nach dem Beitreten der Gruppe geschrieben wurden. Einen Blick in die Vergangenheit erlaubt WhatsApp nicht. Das sorgt dafür, dass die neuen Mitglieder oftmals etwas verloren sind, weil ihnen der Kontext zu alten Unterhaltungen fehlt. Um diesen Kontext herzustellen, testen die Macher nun eine neue Funktion für die Nutzer von Gruppen.

Wie WABetaInfo berichtet, können sich existierende Gruppenmitglieder beim Hinzufügen neuer Kontakte dazu entscheiden, bis zu 100 vergangene Nachrichten aus der Chat-Historie zu teilen. Wenn ihr also als neuer Kontakt eingeladen werdet, kann euch die Person, die euch einlädt, in Zukunft also auf die Sprünge helfen. Damit entfällt möglicherweise das Wiederholen von bereits beantworteten Fragen. Ihr könnt euch stattdessen einfach selbst einlesen.

Nutzer von Gruppen-Chats in WhatsApp können bei neuen Einladungen Teile der Chat-Historie teilen Bildquelle: WABetaInfo

Für die neuen Mitglieder werden die alten WhatsApp-Nachrichten in einer anderen Farbe dargestellt. Existierende Mitglieder erhalten zudem einen Hinweis, dass die Chat-Geschichte mit einem neuen Kontakt geteilt wurde.

Laut dem Bericht teilt WhatsApp auf Wunsch lediglich Nachrichten aus den letzten 14 Tagen. Wenn also zum Beispiel in den vergangenen 2 Wochen 60 Nachrichten in einer Gruppe veröffentlicht wurden und in der Zeit davor 40 weitere Posts, werden lediglich maximal die 60 Nachrichten mit einem neuen Mitglied geteilt. Dadurch will man ein Verteilen von veralteten Informationen einschränken.

Neue Funktion standardmäßig deaktiviert

Gruppen-Nutzer müssen das neue Feature beim Einladen neuer Mitglieder explizit aktivieren. Standardmäßig teilt der Messenger weiterhin keine alten Nachrichten. Die ersten drei Mal fragt euch WhatsApp außerdem nochmal, ob ihr wirklich alte Unterhaltungen teilen wollt. Beim vierten Mal entfällt diese erneute Sicherheitsabfrage, da die Entwickler davon ausgehen, dass ihr jetzt wisst, was ihr macht.

Erste Nutzer der Android-Beta von WhatsApp können das neue Feature bereits testen. Wann es für alle Anwender verfügbar sein wird, steht aktuell noch in den Sternen. Die Entwickler des Messengers nehmen sich immer wieder viel Zeit, um neue Optionen zu testen. Erste Hinweise auf die hier beschriebene Funktion gab es bereits im August 2023.