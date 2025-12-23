Während manche Neuerungen fast unbemerkt bleiben, greifen andere tief in bestehende Abläufe ein. Eine solche Veränderung steht nun bevor und betrifft jeden Deutschen, der seine Einkäufe online erledigt.

Eine genau solche Umstellung steht jetzt an und geht alle Menschen an, die im Internet einkaufen. Für Käufer bedeutet sie vor allem eine deutliche Entlastung und einen reibungsloseren Ablauf beim Bestellen. Das ändert sich für alle.

Neuer Button verändert das Online-Shopping

Online-Shopping wird nie wieder so sein, wie wir es kennen. In Zukunft wird ein Knopfdruck ausreichen, um einen Vertrag zu widerrufen. „So einfach wie das Bestellen im Internet geht, so einfach soll auch das Widerrufen sein“, sagte Justizministerin Stefanie Hubig.

Der Widerruf-Vorgang gilt als nervenaufreibend und ist in den meisten Fällen mit Hürden verbunden. Widerrufsformulare suchen, E-Mails schreiben, Papierkram stehen dann auf der Agenda. Genau hier wird angesetzt und eine neue Regelung ins Leben gerufen. Ab dem 19. Juni 2026 müssen Online-Shops laut Gesetz einen elektronischen Widerrufs-Button anbieten.

Mit der Etablierung dieses Buttons können Verbraucher sofort und ohne Umwege vom Vertrag zurücktreten. Die neue Verordnung leitet sich direkt aus der EU-Richtlinie (EU) 2023/2673 ab und setzt damit verbindliche Vorgaben für ganz Europa. Das bedeutet, dass die nicht nur für große Plattformen, sondern auch für kleine Händler gilt.

So wird der Widerrufs-Button funktionieren

In Zukunft wird der Widerrufsvorgang in zwei Schritten ablaufen. Als Erstes klickt Ihr den Button, dann landet Ihr auf einer Bestätigungsseite, wo Ihr den Widerruf offiziell erklärt. Erst danach gilt der Vorgang als abgeschlossen. Mithilfe dieser zweiteiligen Lösung soll ein versehentlicher Widerruf verhindert werden. Zeitgleich wird gewährleistet, dass der Widerruf rechtlich sauber dokumentiert wird. Zum Abschluss erhält der Verbraucher mit dem Klick eine Bestätigung per E-Mail mit Datum und Uhrzeit.

Besonderer Fokus liegt auf der Sichtbarkeit. Denn der Widerrufs-Button muss während der gesamten Widerrufsfrist in der Nutzeroberfläche verfügbar sein. Außerdem ist es verboten, diesen irgendwo zu verstecken. Schließlich darf dieser nicht mit einem Kündigungsbutton verwechselt werden.

Klare Vorteile, aber auch Einschränkungen für Verbraucher

Obwohl der Widerruf per Knopfdruck Käufer stärkt, gibt es auch Einschränkungen. Vor allem bei Finanzdienstleistungen werden die bisher unendlich langen Widerrufszeiten gekürzt. In Zukunft können Kunden nur noch bis zu 12 Monate und 14 Tage nach Vertragsschluss widerrufen. Und das nur, sollte ein Anbieter die Informationspflicht verletzt haben. Bei Lebensversicherungen sind es dagegen maximal 24 Monate und 30 Tage.

Zudem müssen Anbieter von Finanzprodukten verständlicher erklären, wie ihre Angebote funktionieren. Die bisherige Pflicht, Vertragsunterlagen in Papierform auszuhändigen, fällt weg. Somit steht der Weg frei für elektronische Dokumente. Alle Händler haben bis zum 19. Juni 2026 Zeit, alle notwendigen Änderungen in Online-Shops vorzunehmen. Wer die Frist verpasst oder halbherzig umsetzt, riskiert Abmahnungen.