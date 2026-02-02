So großzügig war Amazon schon lange nicht mehr. Wer möchte, kann aktuell eine der beliebtesten Serien 2024 absolut kostenlos und ohne Prime-Video-Abo streamen. Alle Folgen, in Full-HD-Qualität und direkt auf YouTube. Bleibt nur die Frage, warum Amazon plötzlich die Spendierhosen anzog.

Ohne Vorankündigung entschloss sich Amazon, eine der populärsten Serien des Jahres 2024 frei verfügbar zu machen. Ein Abo bei Prime Video ist dafür nicht erforderlich. Stattdessen veröffentlichte der Konzern die komplette Staffel direkt auf seinem offiziellen YouTube-Kanal, zugänglich für alle (siehe unten). Eine offizielle Begründung blieb aus, doch der Hintergrund scheint eigentlich recht naheliegend zu sein.

Serienhit gratis und ohne Abo

Bisher blieb Zuschauern ohne Prime-Abo der Zugang zu einem der größten Serienerfolge der vergangenen Jahre verwehrt. Das hat sich nun geändert. Denn die erste Staffel der Videospieladaption „Fallout“ kann inzwischen mit allen acht Folgen vollständig auf YouTube gestreamt werden.

Die Handlung von „Fallout“ entfaltet sich in einer postapokalyptischen Welt nach einem verheerenden Atomkrieg. Ein Teil der Menschheit überlebte in unterirdischen Schutzanlagen, den sogenannten Vaults. Einer dieser Bunker ist es auch, den Lucy MacLean (gespielt von Ella Purnell) ihr Zuhause nennt. Allerdings endet Lucys abgeschottetes Leben abrupt, nachdem ein brutales Ereignis alles verändert. Lucy verlässt Vault 33, um ihren Vater zu finden. Auf dieser Reise wird ihr schonungslos vor Augen geführt, dass die Welt außerhalb der Bunker ganz anders ist als erwartet – groß, grausam und bizarr. Ghul-Kopfgeldjäger, retrofuturistische Rüstungen, Bruderschaften, Sekten und geheime Experimente prägen diese schöne neue Welt.

Während viele Videospielverfilmungen scheitern, gelang „Fallout“ der Spagat zwischen Fanservice und allgemeiner Zugänglichkeit. Sowohl Kenner der Vorlage als auch Neueinsteiger zeigten sich überzeugt. Das Ergebnis spiegelt sich in der starken IMDb-Bewertung von 8,3 von 10 Sternen wider. Ein Blick auf die nun kostenlose Serie lohnt sich daher ohne jeglichen Zweifel.

Woher die plötzliche Großzügigkeit?

Zum Schluss stellt sich die Frage nach dem Zeitpunkt dieser Veröffentlichung. Warum öffnet Amazon den Zugang zu „Fallout“ ausgerechnet jetzt dem breiten YouTube-Publikum? Die naheliegendste Erklärung: eine klassische Marketingmaßnahme. Denn erst kürzlich, im Dezember 2025, startete die zweite Staffel der Serie auf Prime Video. Wer jetzt die erste Staffel auf YouTube verschlingt, kommt nachher nicht um ein kostenpflichtiges Abo herum.

Andererseits lädt ein kostenloses Angebot bekanntlich nicht zur Kritik ein. Hinzu kommt, dass völlig unklar ist, wie lange die Episoden noch frei auf YouTube verfügbar bleiben. Wer also Interesse an „Fallout“ hat, sollte die Gelegenheit jetzt beim Schopfe packen.