Endlich nicht mehr selbst die Fenster putzen müssen? Diesen Traum ermöglicht der neue Winbot W3 Omni von Ecovacs. Der Fensterputzroboter bekommt Glasscheiben bis an den Rand sauber und reinigt sogar sich selbst. Einfacher geht’s kaum.

Anstatt selbst alle Fenster in der Wohnung säubern und abziehen zu müssen, könnt Ihr Euch die Arbeit mittlerweile auch von einem Roboter abnehmen lassen. Und der neue Ecovacs Winbot W3 Omni punktet mit einigen Funktionen, die für noch mehr Sauberkeit und weniger Arbeit für Euch sorgen. Das müsst Ihr über den Haushaltsroboter wissen.

Saubere Fenster bis an den Rand: Das macht den Ecovacs Winbot W3 Omni besonders

Den Ecovacs Winbot W3 Omni müsst Ihr einfach nur an Eure Fenster setzen und schon saugt er sich fest und wischt Eure Fenster für Euch. Das spart definitiv Zeit und Nerven und Ihr müsst auch nicht erst auf eine Leiter klettern, um hohe Fenster sauber zu bekommen. Der Fensterputzroboter fährt einfach für Euch bis an den obersten Rand. Während viele Roboter nicht bis in Ecken oder an den Rand kommen, sieht das beim Winbot W3 Omni ganz anders aus. Dank absenkbarem TruEdge-Schrubber soll er bis in alle Ecken sauber machen können. Diese drehen sich mit bis zu 200 U/min und sollen so selbst hartnäckigen Schmutz problemlos entfernen können.

Über ein Kabel bleibt der Roboter mit der Station verbunden Bildquelle: Ecovacs

Damit die Fenster nach der Arbeit wieder blitzeblank sind, sprüht der Roboter mit drei Düsen in einem weiten Winkel Wasser auf die Glasflächen. Dadurch erreicht er nahezu jeden Bereich Eurer Fenster. Der 80 Milliliter große Wasserbehälter sorgt zudem dafür, dass Ihr bis zu 55 Quadratmeter Fensterfläche in nur einem Durchgang sauber bekommt. Dank Multi-Sensor-Erkennung soll der Roboter effiziente Routen fahren und Hindernissen ausweichen.

Selbstreinigung, Absturzschutz & Preis

Eine echte Besonderheit ist außerdem die multifunktionale Station mit Vortex Wash. Hier drin werden die Wischpads automatisch gewaschen, ohne dass Ihr mit dem Schmutz in Kontakt kommt. In nur einer Minute soll die Station mit 20 kPa Wasserdruck und rotierenden Scheiben die Wischpads ohne Eure Arbeit wieder sauber bekommen. Auch die Station selbst kann sich reinigen. Ein 12-stufiges Schutzsystem sorgt zudem dafür, dass der Roboter nicht abstürzen kann. Dank Sicherheitskabel kann der Fensterputzer auch an Außenflächen nicht abstürzen. Zum Verkaufsstart kostet der Roboter 699 Euro.

