Fahrt Ihr einen Diesel von Peugeot, Citroën, Opel, DS Automobiles oder Fiat? Dann aufgepasst – es gibt einen großen Rückruf wegen einer defekten Nockenwellenkette, die im schlimmsten Fall zu einem Motorschaden führen kann. Hinter dem Rückruf steckt der Automobilkonzern Stellantis, der in Deutschland rund 141.700 Fahrzeuge in die Werkstatt beordert. Betroffen sind 1,5-Liter-BlueHDi-Dieselmotoren, die zwischen Oktober 2017 und Januar 2023 gebaut wurden. Abseits von Deutschland sind unter anderem 930.000 Fahrzeuge in Frankreich und 117.000 Pkw in Belgien betroffen. Zu anderen Ländern liegen noch keine Informationen vor.