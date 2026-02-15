Sony hat das Schweigen gebrochen und die WF-1000XM6 enthüllt. Wer glaubte, die Hardware-Grenzen seien erreicht, wird beim Blick unter die Haube überrascht sein. Wir zeigen euch, warum dieses Modell die Karten auf dem Markt völlig neu mischt.

Stimmen im Büro oder Lärm in der Bahn nerven Euch? Dann solltet Ihr jetzt genau hinsehen. Sony schickt mit den WF-1000XM6 seine neuesten Wunderwaffen gegen den Lärm ins Rennen. Die neuen In-Ears sind nicht nur kleiner geworden, sondern haben auch unter der Haube einiges zu bieten.

Herzstück Power

Das Herzstück der neuen Earbuds ist die Kombination aus dem bewährten Integrated Processor V2 und dem brandneuen HD-Noise-Cancelling-Prozessor QN3e. Sony hat die Anzahl der Mikrofone auf insgesamt acht aufgestockt, was die Filterleistung laut Hersteller um satte 25 Prozent steigert. Das ist für Euch besonders im Alltag spürbar, wenn es darum geht, störende Stimmen oder den Lärm im Pendlerzug auszublenden.

Damit die Technik nicht drückt, hat Sony das Gehäuse um etwa 11 Prozent verkleinert. Die WF-1000XM6 sind ergonomisch so geformt, dass sie den natürlichen Konturen Eures Innenohrs folgen. Das soll den Druck mindern und dafür sorgen, dass ihr die Kopfhörer auch nach Stunden kaum spürt. Passend dazu gibt es vier verschiedene Größen der isolierenden Ohrstöpsel, damit für jede Ohrform der richtige Sitz dabei ist.

Was bieten die smarten Features?

Ein echtes Highlight für alle, die gerne freihändig arbeiten. Sony integriert Google Gemini direkt in das System. Über Gemini Live könnt Ihr natürliche Gespräche mit der KI führen, Termine planen oder Notizen erstellen, ohne das Smartphone aus der Tasche zu holen.

Auch beim Telefonieren gibt es ein Hardware-Upgrade. Ein integrierter Knochenschallsensor erkennt die Vibrationen Eurer Stimme, während KI-gesteuerte Mikrofone den Umgebungslärm isolieren. Euer Gegenüber hört Euch also auch dann klar und deutlich, wenn es um Euch herum laut wird. Bezüglich Klang setzen die WF-1000XM6 auf eine 32-Bit-Audioverarbeitung und eine neue Lautsprechereinheit, die für präzise Höhen und satte Bässe sorgt.

Genug Energie für den ganzen Tag

Bei der Ausdauer müsst Ihr keine Kompromisse eingehen. Ihr bekommt bis zu acht Stunden Laufzeit mit einer Ladung, und das Case liefert Energie für insgesamt 24 Stunden. Geladen wird entweder per USB-C oder kabellos über den Qi-Standard. Sony verwendet zu rund 25 Prozent recycelte Kunststoffe und verzichtet bei der Verpackung komplett auf Plastik.

Die Sony WF-1000XM6 sind ab sofort für 299 Euro in den Farben Schwarz und Platin-Silber erhältlich. Seid Ihr eher der Over-Ear-Typ? Sony spendiert den WH-1000XM6 die neue Farbe Sand Pink für 449 Euro.

Was haltet Ihr von den Neuerungen? Ist das verbesserte Noise Cancelling für Euch ein Grund für ein Upgrade? Wir freuen uns auf Eure Meinung in den Kommentaren!