Ein düsterer Trailer, bekannte Gesichter und eine Geschichte voller Fluch, Begierde und Schweigen: Ein neuer Film sorgt schon vor dem Start für hitzige Diskussionen – und weckt Erinnerungen an ganz große Fantasy-Momente.

Ihr kennt dieses Gefühl: Ein Trailer läuft, die Atmosphäre packt Euch sofort – und plötzlich ist da diese Mischung aus Neugier, Gänsehaut und einem leisen „Moment mal…“. Genau das passiert gerade bei einem neuen Gothic-Horror, der nicht nur wegen seiner düsteren Bilder diskutiert wird, sondern auch wegen der Gesichter, die darin auftauchen. Und die haben es in sich.

Rückkehr zweier Fantasy-Ikonen

Mit The Dreadful bringt Regisseurin Natasha Kermani zwei Darsteller zusammen, die Ihr aus einem ganz anderen Fantasy-Kosmos kennt: Sophie Turner und Kit Harington. Für viele Fans ist allein diese Kombination schon Grund genug, genauer hinzuschauen. Sie spielten einst in Game of Thrones Figuren, über deren Beziehung bis heute spekuliert wird. Fans hatten ihre Rollen Sansa Stark und Jon Schnee miteinander geshipped. Doch zu dieser gewünschten Paarung kam es in Game of Thrones nie. Nun stehen sie erneut gemeinsam vor der Kamera, diesmal jedoch nicht als Teil eines epischen Machtspiels, sondern mitten in einem düsteren Mittelalter-Albtraum.

Ein Fluch im Herzen des Mittelalters

Die Geschichte spielt im England des 14. Jahrhunderts. Turner verkörpert Anne, eine junge Frau, gefangen in einem stillen Leben zwischen Pflicht, Verlust und Erwartung. Als ein Bekannter ihres verschollenen Ehemanns auftaucht – gespielt von Harington – kippt die fragile Ordnung. Zeitgleich nimmt ein Fluch Gestalt an: ein düsterer Ritter, der Unheil über das Land bringt.

Der Film setzt weniger auf schnelle Schocks, sondern auf schleichenden Horror, emotionale Spannung und bedrückende Bilder. Genau das sorgt dafür, dass sich die Geschichte langsam festkrallt. Wie Nebel, der sich unaufhaltsam über ein Feld legt.

The Witch-Ambiente lässt in The Dreadful grüßen

Stilistisch erinnert vieles an The Witch. Kühle Farben, lange Einstellungen, bedrohliche Stille: hier wird Horror nicht erklärt, sondern gespürt. Für einige Zuschauer ist das großes Kino, für andere schlicht zu langsam. Genau hier beginnt die Spaltung: Während die einen die Atmosphäre feiern, sprechen andere von zäher Erzählweise. Wie das Tempo im finalen Film ausfallen dürfte, kann von dem einzelnen Trailer noch nicht vorausgesagt werden. Tendenziell dürften Fans von schneller Action jedoch weniger glücklich mit The Dreadful werden. Wer sich hingegen für den langsamen Aufbau eines Unheils begeistert, das viele offene Fragen mit sich bringt? Der könnte hier den idealen Horrorfilm für den nächsten Kinoabend finden.

Hype, Erwartungen und offene Fragen

In den sozialen Netzwerken überschlagen sich die Reaktionen. Manche feiern den Film bereits als „das Ende, das wir verdient haben“, andere mahnen zur Vorsicht: Trailer-Hype sei noch kein gutes Drehbuch. Sicher ist nur eins: The Dreadful schafft es, Emotionen zu wecken, lange bevor der Abspann läuft. Der US-Kinostart ist für den 20. Februar 2026 angesetzt, inklusive Video-on-Demand-Release. Wann und wo Ihr den Film hierzulande sehen könnt, ist noch offen. Diskussionsstoff liefert er aber schon heute mehr als genug.