Westeros-Fans dürfen sich freuen: Game of Thrones geht auch in Deutschland mit einem neuen Spin-Off an den Start. Wer hierzulande jetzt jedoch seine gewohnte Streaming-App öffnet, könnte in die Röhre schauen.

Ja, endlich ist es so weit: Mit „A Knight of the Seven Kingdoms“ kehren wir zurück nach Westeros. Doch bevor Ihr Euch das Popcorn bereitstellt und Eure gewohnte App öffnet, gibt es eine wichtige Warnung. Denn zum ersten Mal in der Geschichte des Franchise in Deutschland heißt die Heimat der Drachen und Ritter nicht mehr Sky oder WOW!

Thronwechsel im deutschen Streaming

Mit dem gerade erfolgten Start der mit Spannung erwarteten Prequel-Serie feiert auch die Plattform HBO Max ihren offiziellen Einstand in Deutschland. Das bedeutet für Fans eine gewaltige Umstellung: Die Geschichten von George R.R. Martin wandern exklusiv zum US-Streamingdienst, der nun auch hierzulande direkt verfügbar ist. Wer also wissen will, wie die Abenteuer des gutmütigen Heckenritters Ser Duncan („Dunk“) und seines kleinen Knappen Egg (ein geheimer Targaryen-Prinz) beginnen, benötigt ab sofort ein Abo bei HBO Max.

Auch das Original „Games of Thrones“ ist ab sofort exklusiv bei HBO Max im Portfolio zu finden. Einzige Ausnahme aus diesem Franchise: House of the Dragon, weil hier die aktuelle Staffel noch läuft und daher sowohl bei HBO als auch bei Sky geschaut werden kann.

A Knight of the Seven Kingdoms: Darum geht’s

Was uns erwartet in „A Knight of the Seven Kingdoms“? Die Serie spielt rund 90 Jahre vor den Ereignissen von „Game of Thrones“ und damit in der Zeitlinie exakt zwischen „House of the Dragon“ und „Game of Thrones. Die Show verspricht einen ganz anderen Ton: Weniger politische Intrigen um den Eisernen Thron, dafür mehr Herz, Abenteuer und sogar Humor. Die Serie zeigt das Leben der einfachen Leute in Westeros – aber natürlich trotzdem mit dem gewohnten HBO-Produktionsniveau.

Alles dreht sich um Ritter Ser Duncan (gespielt von Peter Claffey) und seinen Knappen Egg/Ei (Dexter Sol Ansell). Er zieht als fahrender Ritter durchs Land und während er stets damit beschäftigt ist, sich einen guten Ruf zu erarbeiten, stellt er sich nicht immer besonders geschickt an.

Die Serie zeigt im Gegensatz zum pompösen „Game of Thrones“ mit dessen hoher Drachen-Dichte eher das Leben der einfachen Leute in Westeros – aber natürlich trotzdem mit dem gewohnten HBO-Produktionsniveau.

Wer jetzt Lust bekommen hat, findet seit dem 19. Januar die erste Folge bei HBO Max. Und ja, das bedeutet, dass wir erneut nicht direkt komplett durchbingen können, sondern Woche für Woche eine neue Episode erhalten.

Für Fans des „GoT“-Universums bedeutet das das Ende einer Ära bei Sky und gleichzeitig den Beginn eines neuen Kapitels. Wie erfolgreich sowohl HBO Max als auch die Serie bei uns durchstarten, wird sich noch zeigen müssen. Fest steht: Für Westeros-Veteranen führt kein Weg an der neuen App vorbei.

Frage in die Runde: Gebt Ihr HBO Max – und der neuen Serie – eine Chance? Oder seid Ihr nicht bereit für noch einen Streamingdienst?