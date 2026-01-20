Ein Deal mit Langzeitwirkung verändert den Weg großer Filme. Nach dem Kinostart folgt nicht mehr das lange Warten, sondern ein klarer Pfad ins Abo. Für Euch heißt das: mehr Blockbuster, besser getaktet – und deutlich planbarer.

Ihr kennt das Ritual: Kino, VoD, Geduldsprobe. Doch genau diese Warteschleife bekommt jetzt einen unerwarteten Turbo verpasst. Netflix baut seine Partnerschaft mit Sony Pictures aus: langfristig, global und mit klaren Versprechen. Das Ergebnis ist ein verlässlicherer Übergang vom Kino direkt ins Abo. Damit müsst ihr nicht mehr Rätsel raten oder Geld für das Streaming von Hits ausgeben, da diese zuverlässig und planbar bei Netflix landen.

Ein Deal, der Lizenzwechsel für Jahre einen Regel vorschiebt

Der neue Lizenzvertrag läuft bis 2032. Das ist kein Sprint, das ist ein Marathon mit Rückenwind für Filmfans seitens des Streamingdienstes. „Sony Pictures“-Filme sollen künftig weltweit bei Netflix landen, sobald sie Kino- und VoD-Phase hinter sich haben. Die internationale Verfügbarkeit wird schrittweise bis Anfang 2029 ausgebaut. Immer dann, wenn regionale Rechte frei werden. Kurz gesagt: weniger Rätselraten, mehr Planungssicherheit.

Mehr als nur Neuware – auch Katalogtitel landen bei Netflix

Es bleibt nicht bei frischen Kinostarts. Neben den sogenannten Pay-1-Fenstern wandern auch Katalogtitel aus Sonys Film- und Serienarchiv nach und nach ins Programm. Einige Beispiele kennt Ihr vielleicht bereits: „Uncharted“, „Spider-Man: Across the Spider-Verse“ oder „Venom: The Last Dance“ waren schon auf Netflix verfügbar. Künftig sollen solche Nachschübe zur Regel werden.

Diese Titel stehen in den Startlöchern

Der Blick nach vorn liest sich wie ein kleiner Wunschzettel für Filmfans. Angekündigt sind unter anderem „The Nightingale“ mit Dakota und Elle Fanning, der Animationsfilm „Buds„, „Spider-Man: Beyond the Spider-Verse“ sowie die Games-Verfilmung „The Legend of Zelda“. Auch ein geplanter Beatles-Vierteiler von Sam Mendes gehört zum Paket. Wichtig für Euch: Alle Titel kommen erst nach Kino- und VoD-Auswertung ins Abo – aber eben verlässlich an einer Anlaufstelle.

Was das für Euren Streaming-Alltag bedeutet

Netflix wird in vielen Ländern zur zentralen Streaming-Heimat für Sony-Filme. Das verändert Gewohnheiten. Statt ständig zu prüfen, wo ein Film gerade läuft, reicht künftig oft ein Blick ins Netflix-Abo. Für Euch heißt das: weniger Fragmentierung, mehr Kontinuität und ein Programm, das sich um viele beliebte Blockbuster erweitert, die Ihr künftig nicht mehr groß und quer über die Streamingdienste ansehen müsst.

Warum das Timing hier besonders zählt

Nach dem Kinostart folgt üblicherweise die VoD-Phase, in der Filme digital gekauft oder geliehen werden können. Erst danach öffnet sich das Abo-Fenster. Dabei landen Filme häufig bei unterschiedlichen Anbietern, und auch die Dauer, bei wem sie wie lange zu sehen sind, kann einem regelrechten Rätselraten gleichen. Ebenso ärgerlich: Wollt Ihr eine Fortsetzung sehen, dürft Ihr oft erst einmal herausfinden, wo Ihr zuvor die ersten Teile der Filmreihe überhaupt ansehen könnt. Der neue Deal macht diesen Übergang klarer und planbarer. Kein Zaubertrick, aber ein smarter Taktwechsel, der den Streaming-Irrsinn unserer Zeit wieder in eine etwas strukturierte Form bringt. Unterm Strich landen Blockbuster schneller dort, wo Ihr sie sehen wollt: auf der Couch, im Abo, ohne Umwege über X Anbieter.