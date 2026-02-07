Unbekannte Telefonnummern nerven nicht nur – sie sind ein Sicherheitsrisiko. Kaum ein Smartphone-Nutzer geht heutzutage noch an jeden Anruf dran. Doch jetzt ändert sich etwas. Die Telekom hat etwas in ihrem Netz geändert.

Euer Telefon klingelt, es zeigt eine Nummer an, die Ihr nicht kennst. Und Ihr geht nicht dran. Doch was, wenn hinter einer unbekannten Nummer doch ein legitimes Unternehmen steckt? Das Autohaus, das euch anruft, weil Euer Auto repariert ist. Genau hier setzt ein neues Netzfeature im deutschen Mobilfunk an, das weit über eine simple Rufnummernanzeige hinausgeht – und Euch künftig helfen soll, schneller und sicherer zu entscheiden, ob Ihr rangeht oder nicht.

Was steckt hinter „Branded Calls“?

Beim klassischen Anruf seht Ihr meist nur die Nummer – kein Name, keine Kontext-Infos. Das ändert sich jetzt mit den sogenannten Branded Calls, die die Deutsche Telekom in ihrem Mobilfunknetz ausrollt. Statt nur einer Rufnummer wird beim Klingeln künftig auch ein Firmenname eingeblendet, ähnlich dem, was Dienste wie Hiya oder Truecaller bereits tun.

Spam- und Scam-Anrufe sind so allgegenwärtig, dass viele Menschen standardmäßig nicht mehr rangehen. Ohne Zusatzinfo bleibt legitimen Unternehmen oft nur der Weg über eine SMS oder Mail – mit all ihren eigenen Problemen.

Wie funktioniert die neue Anzeige technisch?

Die Branded-Calls-Funktion ist netzintern implementiert – Ihr müsst keine App installieren oder Berechtigungen zustimmen. Laut Telekom läuft sie auf allen gängigen Mobiltelefonen. Zudem arbeitet das Unternehmen mit Drittanbietern wie First Orion und Hiya zusammen, um die Anzeige auch netzübergreifend nutzbar zu machen. Das bedeutet: Ein eingehender Anruf sieht nicht mehr so aus: „+49 170 1234567“ sondern so: „Deutsche Werkstatt GmbH“

Parallel zur Branded-Calls-Einführung hat die Telekom bereits im Dezember 2025 einen Service namens Call Check gestartet. Dieser vergleicht jede eingehende Nummer mit einer Datenbank bekannter Spam- oder Betrugsnummern und warnt Euch auf dem Display mit einem Hinweis wie: „Vorsicht, möglicher Betrug!“ Wichtig: Diese Funktion blockiert Anrufe nicht automatisch – sie liefert lediglich einen Warnhinweis. Die finale Entscheidung, ob Ihr den Anruf annehmt, liegt bei Euch.