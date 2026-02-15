Hat dein iPhone keinen freien Speicherplatz mehr? Mit diesen 5 Tipps kannst du ganz einfach Speicher freiräumen und dein iPhone wieder normal nutzen. Das funktioniert nicht nur auf dem iPhone, sondern auch auf dem iPad.

Viele Nutzer klagen über zu wenig Speicher auf ihrem Smartphone. Viele iPhones haben nur 64 oder 128 Gigabyte Speicherplatz, wovon viel bereits vom System belegt ist. Und nach einigen Monaten kommt dann die Meldung „Speicher voll“. Doch was tun? Mit diesen 5 Tipps schaffst du wieder Platz auf deinem iPhone.

Zuerst solltest du dir einmal einen Überblick verschaffen, welche Daten auf deinem iPhone eigentlich den meisten Speicherplatz verbrauchen. Gehe dazu in den Einstellungen auf Allgemein → iPhone-Speicher. Hier kannst du sehen, welche App wie viel Speicherplatz verbraucht.

Hier kannst du sehen, welche App wie viel Speicherplatz benötigt Bildquelle: Timo Brauer / inside digital

Tippst du auf eine App, siehst du, wie viel Platz die App selbst benötigt und wie viel Platz von deinen Daten in der App in Anspruch genommen wird. Bei Netflix oder YouTube sind das etwa deine heruntergeladenen Videos. Andere Apps belegen hier viel Platz, auch wenn du nichts extra gespeichert hast.

Hier siehst du wie viel Speicher von der App selbst und wie viel von deinen Daten belegt wird Bildquelle: Timo Brauer / inside digital

Cache leeren

Belegt eine App viel Speicherplatz, obwohl du eigentlich keine Daten in der App gespeichert hast, handelt es sich in den meisten Fällen um den sogenannten Cache. Also Daten, die von Apps automatisch auf deinem Gerät abgelegt werden, weil du sie häufig verwendest. So müssen diese nicht jedes Mal neu aus dem Internet heruntergeladen werden. Einige Apps gehen dabei jedoch nicht gerade sparsam mit deinem Speicherplatz um. So beispielsweise CapCut, Snapchat oder OneDrive.

Bei manchen Apps, wie etwa bei Telegram, kannst du in den Einstellungen der App den Cache leeren. Dabei werden diese Daten entfernt und Speicherplatz auf deinem iPhone freigegeben. Deine Daten gehen dabei nicht verloren. Sie werden einfach erneut heruntergeladen, wenn du diese wieder aufrufst.

Cache leeren und mit einem Klick wieder mehr Speicher – hier in Telegram Bildquelle: Timo Brauer / inside digital

Andere Apps bieten diese Möglichkeit leider nicht. Hier ist die einzige Möglichkeit, die entsprechende App zu löschen und neu zu installieren. Bei Apps, in denen du keine Daten abgelegt hast, ist das schnell erledigt. Etwa bei TikTok: App löschen, neu herunterladen und wieder einloggen. Schon ist alles wie vorher und du hast teils mehrere Gigabyte Speicherplatz gewonnen.

Apps löschen oder auslagern

Unter den Apps und ihrem Speicherverbrauch steht auch, wann du die jeweilige App zum letzten Mal geöffnet hast. Steht kein Wert dort, wurde sie schon sehr lange nicht mehr geöffnet. Lösche nicht mehr benötigte Apps von deinem Gerät – auch gekaufte Anwendungen kannst du jederzeit wieder kostenlos aus dem Appstore herunterladen.

Sind in der App noch persönliche Daten von dir? Dann kannst du die App auch auslagern, statt sie zu löschen. Dabei bleibt das Icon der App auf deinem Home-Bildschirm erhalten und die Nutzerdaten werden in der iCloud gespeichert. Klickst du später wieder auf die App, wird sie erneut heruntergeladen und die Daten wiederhergestellt.

Fotos & Videos

Der größte Speicherfresser auf den meisten iPhones sind Fotos und Videos. Über die Jahre sammeln sich immer mehr Erinnerungen an und benötigen nun einmal Speicherplatz. Die einfachste Möglichkeit wäre nun, diese einfach zu löschen. Doch wer möchte sich schon von seinen kostbaren Erinnerungen trennen?

Hier kann eigentlich nur die Cloud weiterhelfen. So hast du auf deinem iPhone wieder mehr Speicherplatz frei und die Fotos sind gleichzeitig sicher geschützt, falls dein iPhone einmal kaputtgehen sollte oder gestohlen wird.

Am komfortabelsten geht das Sichern der Fotos mit der iCloud. Tippe in den Einstellungen ganz oben auf dein Profil, dann auf „iCloud“ und anschließend auf „Fotos“. Hier kannst du den Schalter „Dieses iPhone synchronisieren“ aktivieren. Anschließend werden all deine Fotos in der Cloud gesichert. Je nach Menge der Fotos kann dies Tage bis Wochen dauern. Dein iPhone sichert die Fotos nämlich nur, wenn du gerade mit einem WLAN verbunden bist und das Gerät nicht verwendest

Um nun Speicher auf deinem Gerät freizugeben, musst du die Option „iPhone-Speicher optimieren“ einschalten. Dann behält das iPhone deine Fotos nur in niedriger Auflösung auf dem Gerät und in voller Auflösung in der Cloud. Ein Beispiel gefällig? Meine rund 37.000 Fotos und Videos haben rund 340 Gigabyte Speicherplatz auf dem iPhone belegt. Nach dem Aktivieren von „iPhone-Speicher optimieren“ belegen sie nur noch rund 12 Gigabyte auf dem Gerät. Sobald ich ein Foto aufrufe, wird es im Bruchteil einer Sekunde heruntergeladen und in voller Auflösung angezeigt. Nur ohne Internetverbindung bemerkt man, dass die Fotos eigentlich gar nicht auf dem Gerät liegen.

Aktiviere „iPhone-Speicher optimieren“, um Speicherplatz auf dem Handy zu sparen Bildquelle: Timo Brauer / inside digital

Da der Speicherplatz in der Cloud nicht kostenlos ist, bietet es sich trotzdem an, die Mediathek einmal aufzuräumen. Also Duplikate zu entfernen oder lange Videos zu löschen. Diese benötigen nämlich am meisten Speicherplatz.

WhatsApp-Speicher reduzieren

WhatsApp ist auf fast jedem iPhone installiert. Auch hier sammeln sich mit der Zeit große Datenmengen an, die oftmals nicht mehr benötigt werden. Doch sich komplett von seinen Chats und Erinnerungen zu trennen, kommt für die wenigsten infrage. Vollkommen verständlich. Dennoch kann es nicht schaden, in WhatsApp einmal aufzuräumen.

Öffne dazu die App, klicke unten rechts auf das Zahnrad, dann auf „Speicher und Daten“ und anschließend auf „Speicher verwalten“. Hier siehst du, welche Chats und Gruppen den meisten Speicherplatz benötigen. Mit einem Klick auf die jeweilige Konversation kannst du Fotos und Videos daraus löschen. Die Medien sind dabei praktischerweise nach Größe sortiert. Wenn du Fotos und Videos löschst, werden diese aus deinem Chatverlauf entfernt. Hast du sie zuvor in der Galerie gespeichert, bleiben sie dort erhalten. Auch dein Chatpartner bekommt von dem Löschen nichts mit.