Die Zeit drängt, die eigene Kreativität ist schon im Weihnachtsurlaub, aber Ihr müsst noch all die lästigen Weihnachtsgrüße verschicken? Zum Glück helfen KI-Tools wie ChatGPT, Claude oder Google Gemini Euch bei diesem Job. nextpit verrät Euch, wie Ihr der KI weihnachtliche Grußnachrichten abringt.

Na? Mitten im Weihnachtsstress? Und dann müssen diese lästigen Weihnachtskarten noch verschickt werden. Künstliche Intelligenz kann Euch nicht dabei helfen, die Post zu verschicken. Aber wenn Ihr – egal, ob on- oder offline – weihnachtliche Grußbotschaften loswerden müsst wollt, kann sie sehr nützlich sein. Das gilt insbesondere für das Chat-Tool ChatGPT von OpenAI, aber eben auch für andere Dienste, die wir kostenlos nutzen können.

So lasst Ihr Euch Eure Weihnachtsgrüße per ChatGPT schreiben

Während ich noch überlege, wie lange es dauert, bis ChatGPT meinen nextpit-Job übernimmt, geht es jetzt ans Eingemachte. Schließlich wollen wir ChatGPT die Weihnachtsgrüße schreiben lassen, mit denen wir uns bislang immer herumgequält haben. Nutzt dazu also in der ChatGPT-App die Eingabezeile und schreibt Euren Prompt. Ich habe es einfach mal mit diesem hier probiert:

„Mach mir einige Vorschläge für Texte, die ich für meine Weihnachtsgrüße nutzen kann. Sie sollten kurz sein, da ich sie über Social Media und Messenger verschicken möchte, und am besten etwas Humor haben.„

Die Antwort der KI auf diesen sehr allgemein gehaltenen Prompt lautete:

Möge dein Weihnachten ruhig sein – und dein WLAN stabil. Frohes Fest!

Zwischen Plätzchen, Pause und Perspektive: Schöne Weihnachten!

Frohe Weihnachten! Und falls es stressig wird: Einfach kurz auf stumm schalten.

Dieses Jahr war… viel. Umso mehr: entspannte Feiertage für dich 🎅

Weihnachten: Der offizielle Feiertag für „Wir machen das nächstes Jahr anders“. Frohes Fest!

Kerzen an, Welt kurz aus. Schöne Weihnachten ✨

Frohe Weihnachten! Möge dein Glühwein warm und dein Akku voll sein.

Falls du nichts geschenkt bekommst: Du hast diese Nachricht. Weihnachten gerettet 🎄

Zwischen Jahresrückblick und Jahresmüdigkeit: Frohe Weihnachten!

Ob das die passende Humorebene ist, mit der ChatGPT hier auftrumpft, sei mal dahingestellt. Aber immerhin hält sich die KI an meine Vorgabe und liefert knackig kurze Grüße, die teilweise zudem auch passend für Social Media mit Emojis daherkommen.

Ob dieses stimmungsvolle Bild eines Kakao schlürfenden Weihnachtsmannes auch per KI erstellt wurde? Aber sicher doch! / © nextpit Bildquelle: nextpit

Übrigens könnt Ihr Eure Grüße selbstverständlich auch mit KI-generierten Bildern versehen, beispielsweise direkt innerhalb ChatGPT mithilfe von DALL-E oder Google Gemini/Nano Banana. Für den Santa oben mit einem Tisch voller Kekse habe ich dazu das Tool NightCafe genutzt. Mittlerweile können wir diese und sogar bessere Bilder kostenlos bei Google bzw. mit Nano Banana innerhalb der Gemini-App generieren lassen.

Ihr braucht Ideen für weihnachtliche KI-Bilder? Weihnachtsfeier in 200 Metern Höhe: 11 geniale Ideen für festliche Bilder

So gestaltet Ihr mit KI Eure Weihnachtsgrüße persönlicher

Jetzt aber weiter mit unseren Weihnachtsgrüßen: Ihr seht es ja bereits am Beispiel oben: Je schlichter Ihr fragt, desto allgemeiner und langweiliger sind auch die Antworten. Wollt Ihr ChatGPT also spannendere Resultate entlocken, formuliert Eure Anfrage möglichst konkret aus. Ich verpasse ChatGPT hier eine Rolle als Grußkarten-Schreiber und kann den ganzen Spaß dadurch automatisieren. Versucht es mal mit folgendem Prompt, den Ihr genau so kopieren und ins Eingabefenster einfügen könnt:

Handel als mein Grußkarten-Schreiber. Erstelle Weihnachtsgrüße für [Input: Name]. Verfasse einen herzlichen und einzigartigen Weihnachtsgruß, der mit meinen Emotionen verbunden ist. Diese Nachricht muss über die traditionellen Wünsche hinausgehen und sich persönlich anfühlen. Ziel ist es, dem Empfänger das Gefühl zu geben, etwas ganz Besonderes zu sein, so als ob die Nachricht nur für ihn maßgeschneidert wäre. Achte darauf, dass die Grußbotschaft echte Weihnachtsstimmung ausstrahlt und ein Gefühl der Verbundenheit und Freude hervorruft. Vermeide Klischees und gängige Phrasen und entscheide dich für originelle und nachdenkliche Formulierungen, die die Einzigartigkeit der Beziehung widerspiegeln. Fange die Essenz der Jahreszeit ein und lass den Empfänger die Wärme meiner herzlichen Wünsche spüren. Mische diese Wünsche mit Humor. Denk daran, dass das Ziel darin besteht, Freude und Fröhlichkeit zu verbreiten und gleichzeitig den Glauben und die Traditionen aller zu respektieren und zu berücksichtigen. Halte den Ton zwanglos. Er darf nicht förmlich sein. Überschreite nicht mehr als 130 Wörter. Halte dich strikt an das Wortlimit. Ich wünsche mir, dass du mich gleich automatisch fragst, wie der Empfänger heißt und in welchem Verhältnis wir zueinander stehen. Ich antworte dann so etwas wie „Stefan, Arbeitskollege“ und du berücksichtigst diese Information dann in deinem Vorschlag. Frag mich nach deinem Vorschlag automatisch nach den nächsten Personen. Verstanden so weit?

Spoiler: Ja, ChatGPT hat natürlich verstanden und antwortet pflichtbewusst:

Ja, das habe ich verstanden! ? Lass uns loslegen: Wie heißt die erste Person, und in welchem Verhältnis steht sie zu dir?

Jetzt gebe ich ein: „Dennis, ein wirklich guter Freund, vor einigen Jahren waren wir Arbeitskollegen. Er wohnt auch in Dortmund und wir verbringen gerne mal Zeit beim Bierchen zusammen.“ Darauf erhielt ich folgenden Vorschlag:

Hier ist mein Vorschlag für Dennis: Lieber Dennis, Weihnachten steht vor der Tür, und bei dem Gedanken an die Highlights dieses Jahres kommst du mir sofort in den Sinn. Ob beim Bierchen um die Ecke oder bei unseren Diskussionen über Gott und die Welt – mit dir ist jeder Moment ein Volltreffer. Es ist großartig, wie unsere Freundschaft von früheren Arbeitskollegen zu echten Freunden gewachsen ist. Mögen die Feiertage für dich genauso entspannt und erfrischend sein wie eine perfekt gezapfte Runde Bier. Und vergiss nicht: Falls der Weihnachtsbaum schief steht, ist das kein Problem – solange das Bier gerade ist! ? Ich wünsche dir und deinen Lieben eine großartige Zeit voller Lachen, gutem Essen und bester Gesellschaft. Prost auf dich und auf uns, mein Freund! ? Herzliche Grüße

[Dein Name]

Unabhängig davon, dass mir Dennis für so eine schwülstige Grußbotschaft eine reinzimmern würde, hat sich ChatGPT genau an meine Vorgaben gehalten. Besser noch: Ihr fahrt jetzt fort, indem Ihr dann lediglich den Namen und die Beziehung nennt, also beispielsweise: „Stefan, Arbeitskollege“. Mit diesem Muster könnt Ihr dann Person für Person abarbeiten. Gebt einfach gegebenenfalls Zusatzinformationen wie „Patentante meines Kindes“ usw. an, um die Resultate persönlicher zu gestalten. Wie zuvor erwähnt: Eurer Fantasie sind keinerlei Grenzen gesetzt.

Next Level: Weihnachtsgrüße mit einer besonderen Note

ChatGPT erledigt all das in Sekundenschnelle, kann Euch auf diese Weise also aus der Patsche helfen, wenn Euch mal die Muse nicht so küsst, wie sie sollte. Probiert es aus, vielleicht bittet Ihr ChatGPT sogar selbst darum, möglichst pfiffige Prompts zu verfassen. Seid kreativ, spielt mit der Software und bringt auch ein bisschen Geduld mit. Je präziser Ihr Eure Wünsche formuliert, desto herausragender werden auch die Ergebnisse.

Ihr solltet den Chatbot Eures Vertrauens zudem immer als eine Art Sparringspartner verstehen, den Ihr herausfordern könnt. Nur, weil Ihr bei Weihnachtsgrüßen an einen witzigen Zweizeiler oder eine Handvoll warmer Worte denkt, muss das nicht das Ende der Fahnenstange sein. Ich habe ChatGPT selbst befragt, wie man diese Grüße denn origineller gestalten könne und die KI kam tatsächlich mit einigen spannenden Ideen um die Ecke:

Lasst Euch ein Weihnachtsgedicht verfassen

Lasst Euch eine ganz eigene Weihnachtsgeschichte verfassen, in der der Adressat die Hauptrolle spielt

Lasst Euch ein Weihnachtsrätsel oder ein Quiz erstellen (freundlicherweise liefert ChatGPT die Rätsellösung mit ^^)

Sprecht in einer fremden Sprache oder in einem bestimmten Dialekt

Lasst die Grußkarte im Stil eines Film- oder TV-Helden formulieren (bei meinem Beispiel begann der Weihnachtsgruß von Homer Simpson tatsächlich mit „D’oh“ und der von John McClane endete mit „Yippee-ki-yay, du weißt schon.“

Die ganzen Prompts, die ich ausprobiert habe, erspare ich Euch jetzt hier, aber da wir es mit meinem Kumpel Dennis eben schon hatten, will ich ihn zum Schluss noch einmal als Beispiel für eine Weihnachtsgeschichte nehmen. In diesem Fall habe ich aber Google Gemini dazu befragt:

Mein Prompt: „Ich möchte zu Weihnachten persönliche Weihnachtsgeschichten erzählen. Du handelst also als mein Geschichten-Erzähler. Du sollst Dir also besinnliche, aber humorige Weihnachtsgeschichten für [Input: Name] ausdenken. Halte Dich strikt an ein Wortlimit von 200 Wörtern und versuche zu klischeehafte Formulierungen zu vermeiden. Es soll feierlich, aber gleichzeitig locker klingen und den Adressaten am besten auch zum Schmunzeln bringen. Frag mich gleich bitte automatisch nach dem Namen und nach der Geschenkidee, die ich mir für die Geschichte vorstelle.„

ChatGPT: „Wie heißt die Person, für die die Geschichte gedacht ist, und welche Geschenkidee möchtest du in die Geschichte einbauen? ??“

Mein Input: „Er heißt Dennis, ist ein guter Freund und ist großer VfL-Bochum-Fan. Die Geschenkidee soll irgendwas sein, dass den kaum noch denkbaren Aufstieg dieses Fußballvereins ermöglicht.“

Die Geschichte, die sich die KI ausgedacht hat:

Ein Wunder für Dennis und den VfL Es war wieder diese Zeit im Jahr. Draußen glänzten die Lichterketten, aber Dennis’ Augen waren trüb. Als leidgeprüfter Fan des VfL Bochum ist die besinnliche Adventszeit oft nur eine Verlängerung der herbstlichen Tristesse in der zweiten Liga. Seine Freunde standen vor einem Rätsel. Was schenkt man jemandem, dessen einziger Herzenswunsch ein sportliches Wunder an der Castroper Straße ist? Ein neues Trikot für die aktuelle Tabellenregion? Zynisch. Schokolade? Ein schwacher Trost. Es musste etwas Größeres her. Und so begab es sich, dass in einer stürmischen Dezembernacht, genau um Mitternacht, eine Gestalt am Mittelkreis des Ruhrstadions stand. Es wurden alte Beschwörungsformeln gemurmelt und – so erzählt man sich – ein Pakt mit dem Fußballgott geschlossen. Dennis fand unter dem Baum dieses Jahr nichts zum Auspacken. Sein Geschenk war unsichtbar, aber mächtig: Der Pakt mit dem Fußballgott beschert dem Verein einen metaphysischen Schubs für jeden Ball in der Rückrunde, der eigentlich an den Pfosten klatschen würde, damit er doch noch ins Netz trudelt. Ein wahres Weihnachtswunder. Frohe Weihnachten!

Ich bin noch nicht ganz sicher, ob mich diese Geschichte wirklich so abholt, oder ob sich Dennis drüber freuen würde! Aber kommt – es ist definitiv ein netterer Weihnachtsgruß als der übliche Kram, oder? Übrigens hab ich Gemini auch gefragt, ob ich dazu auch ein passendes Bild haben dürfte. An der Stelle merken wir dann wieder einmal, welche Fortschritte auch die Bildgenerierung binnen eines Jahres gemacht hat.

Ein Pakt mit dem Fußballgott – doch, das ist mal eine originelle Geschenkidee! Bildquelle: KI-generiert mit ChatGPT

Ich hoffe, in diesem Text waren jetzt genug Inspirationen für Euch dabei. Aber ich habe ja auch stets versucht, es im Subtext mitschwingen zu lassen, dass das Wichtigste doch immer noch Eure eigene Kreativität ist. Vielleicht kommt Ihr ja noch auf ganz eigene Ansätze für originelle Weihnachtswünsche. Und wie schon gesagt: Experimentiert, gebt der KI Informationen zu den adressierten Personen, oder den gewünschten Storys, um sie lebendiger zu gestalten. Ich wünsche Euch jetzt schon einmal frohe Feiertage – egal, ob mit oder ohne Weihnachtsgrüße!

Erzählt uns gerne, ob bei Euch coole Ergebnisse herausgekommen sind. Vertraut Ihr lieber auf die eigene Fantasie? Oder schreibt Ihr vielleicht gar keine Weihnachtsgrüße? Schreibt’s uns in die Kommentare! Eins noch: Denkt Euch Eure Kommentare bitte selbst aus – ich merke das, wenn Ihr ChatGPT die Kommentare schreiben lasst … also vielleicht. 😉