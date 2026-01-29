Nuki, SwitchBot, Aqara oder auch Yale. Es gibt zahlreiche bekannte Hersteller, die digitale Türschlösser in unterschiedlichen Preissegmenten anbieten. Doch wer bietet das beste elketronische Türschloss?

Wer an die besten Smart Locks denkt, stößt immer wieder auf Modelle von Nuki, Aqara oder auch Switchbot. Mittlerweile haben sich zahlreiche weitere Hersteller in die engere Auswahl hochgearbeitet. Doch wer bietet das beste elektronische Türschloss?

Die besten Smart Locks mit Fingerabdruckerkennung im Test

Testsieger: Nuki Smart Lock Pro

Das Nuki Smart Lock Pro Bildquelle: nextpit

Das Nuki Smart Lock Pro ist das beste Smart Lock, das nextpit zum jetzigen Stand im Test hatte. So schnell wie das Smart Lock Pro öffnet kein anderes elektronisches Türschloss. Es gibt drei Geschwindigkeitsmodi, zwischen denen Nutzer wählen können.

Ein Zylindertausch ist bei diesem Türschloss nicht notwendig. Das Nuki-Schloss lässt sich nahtlos in Apple HomeKit integrieren. Es ist mit bestehendem Nuki-Zubehör kompatibel. Das Nuki Smart Lock Pro kostet nach unverbindlicher Preisempfehlung 269 Euro.

Beste Testsieger-Alternative: SwitchBot Smart Lock Ultra

SwitchBot Smart Lock Ultra mit Gesichtserkennung Bildquelle: nextpit

Die beste Testsieger-Alternative bietet SwitchBot mit dem Smart Lock Ultra. Das Einzige, indem es dem Nuki-Schloss nachsteht, ist die Entsperr-Geschwindigkeit. Dafür bietet das Modell viele Entsperrmöglichkeiten. Darunter sind ein Keypad mit Fingerabdruckerkennung und eine Gesichtserkennung. Die Montage ist ohne Zylindertausch möglich.

Es ist Matter-kompatibel, jedoch nur mit einem Matter-Hub, der im Lieferumfang enthalten ist. Das SwitchBot Smart Lock Ultra ist bei Amazon erhältlich und kostet nach unverbindlicher Preisempfehlung 249,99 Euro. Das Keypad Vision mit Gesichtserkennung kostet weitere 149,99 Euro.

Preistipp: Yale Linus L2 Lite

Yale Linus L2 Lite Bildquelle: nextpit / Ezequiel Exstein

Wer nicht viel zahlen möchte, ist mit dem Yale Linus L2 Lite gut bedient. Es sieht aus wie Nuki und bietet auch viele praktische Features für das Türschloss. Die Montage ist kinderleicht und geht schnell. Besonders ist hierbei, dass Yale auf Batterien und nicht auf einen Akku setzt.

Was die Smart-Home-Integration angeht, so bietet Yale im Prinzip das Gesamtpaket rund um Matter und Thread an Bord. Somit seid Ihr gut aufgestellt, um das Türschloss via Automationen mit anderen intelligenten Geräten zu koppeln. Das Yale Linus L2 Lite gibt es bei Tink für 139 Euro.

Kaufberatung: So findet Ihr das beste smarte Türschloss

Egal, ob als Komfortaspekt oder für erhöhte Sicherheit: Smarte Türschlösser machen in jedem Einsatzfeld Sinn. Das sind die Gründe.

Montage und Installation

Alle Modelle, die wir Euch in dieser Liste beschrieben haben, können ohne zu bohren installiert werden. In der Regel umfassen die Lieferumfänge mindestens zwei Fixierplatten. Hier könnt Ihr selbst entscheiden, ob Ihr das Smart Lock klebend anbringen oder mit Schrauben befestigen möchtet. Die nötigen Inbusschlüssel sind im Verpackungsinhalt enthalten.

Kompatibilität

Außerdem solltet Ihr Euch Gedanken machen, ob Ihr das Smart Lock mit weiteren Geräten in Eurem Smart Home „verbinden“ wollt. Habt Ihr eventuell einen Saugroboter (Bestenliste), der immer saugen soll, wenn Ihr das Haus verlasst, oder sollen Philips-Hue-Lampen (Übersicht) im Hausflur automatisch angehen, sobald das smarte Schloss die Tür geöffnet hat? Schaut also, mit welchen Smart-Home-Standards Eure bestehenden Geräte kompatibel sind.

Ausstattung eines smarten Türschlosses

Nicht jedes Türschloss hat die gleiche Ausstattung. Bei einigen Modellen gibt es ein Keypad samt Fingerabdruckscanner im Lieferumfang, bei anderen müssen Bridges, Türsensoren oder Battery-Packs zusätzlich gekauft werden. Wir empfehlen Euch immer einen genauen Blick in die Shops der jeweiligen Hersteller, da diese zahlreiche Bundles mit allen möglichen Lieferumfängen anbieten.

