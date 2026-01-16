Der Markt für smarte Türschlösser hält viele Produkte zu unterschiedlichen Preisen bereit. Zahlreiche Modelle kosten weit über 100 Euro. Mit dem Linus L2 Lite versucht sich Yale an einem günstigen Gerät.

Auto-Unlock, kein Zylindertausch und ein superkompaktes Design. Im Prinzip hat das Smart Lock Yale Linus L2 Lite alles, was es braucht, um der neue Preistipp für elektronische Türschlösser zu werden. Ob das Smart Lock in der Praxis überzeugt, haben wir für Euch im Test herausgefunden.

Pros des Yale Linus L2 Lite

Kompaktes Design

Viele Funktionen

Matter-kompatibel und Thread an Bord

Kein Zylindertausch notwendig

Contras des Yale Linus L2 Lite

Batteriebetrieben, kein Akku (Geschmackssache)

Verarbeitung nicht so hochwertig wie bei Konkurrenten

WLAN-Bridge notwendig für Nutzung von unterwegs

Das Yale Linus L2 Lite ist bereits im Handel erhältlich und kostet nach unverbindlicher Preisempfehlung 139 Euro. Damit befindet sich das Smart Lock preislich deutlich unter vielen Konkurrenten.

Yale Linus L2 Lite: Simple Einrichtung ohne Zylindertausch

Fangen wir mit der wohl besten Nachricht an. Das Yale Linus L2 Lite erfordert keinen Zylindertausch. Im Lieferumfang findet Ihr eine klebende „Platte“ oder habt die Option, das Türschloss per Schrauben an Eurer Tür zu befestigen. Hiefür gibt es im Verpackungsinhalt auch den passenden Inbusschlüssel. Schließlich liegen auch drei Batterien bei, da Yale auf einen Akku verzichtet.

Yale Linus L2 Lite Bildquelle: nextpit / Ezequiel Exstein

Das Linus L2 Lite überzeugt mit seinem kompakten Design. Dabei stellen wir viele Ähnlichkeiten mit Türschlössern von Nuki (Bestenliste) fest. Die Installation ist einfach. Nachdem Ihr das Smart Lock an der Tür angebracht habt, geht es in der Yale-App weiter. Hier werdet Ihr Schritt für Schritt durch den gesamten Einrichtungsprozess geführt. Abschließend wird das Linus L2 Lite kalibriert, ehe Ihr mit der Nutzung starten könnt.

Viele Funktionen in der Yale-App

Ähnlich wie die gestandene Konkurrenz bietet das Smart Lock (Bestenliste) von Yale zahlreiche praktische Features für den Alltag. So sind etwa Funktionen wie Auto-Lock, Auto-Unlock oder Tap to (Un)lock an Bord. Dagegen gibt es beim Öffnungstempo keinen Spielraum, da Yale keine Geschwindigkeitsanpassung bietet.

Yale Linus L2 Lite Bildquelle: nextpit / Ezequiel Exstein

Das coolste Feature des Türschlosses ist „KeySense“. Hierbei schließt das Smart Lock per Knopfdruck, mit einer Verzögerung, hinter die Tür. Andersrum öffnet das Yale-Schloss die Tür, sobald Ihr Euch nähert. All das hat in der Praxis wunderbar geklappt. Wer das digitale Türschloss für Airbnbs nutzen möchte, ist mit dem Yale Linus L2 Lite ebenfalls gut bedient. Denn Nutzer können Zahlencodes mit festen Zeiträumen festlegen. Als zusätzliche Entsperroption, fungiert das Yale Smart Keypad 2, mit dem Ihr die Tür per Fingerabdruck oder PIN entsperren könnt.

Yale Linus L2 Lite Bildquelle: nextpit / Ezequiel Exstein

Eine Stärke des Linus L2 Lite ist die Smart-Home-Integration. Denn nicht nur ist Matter an Bord, sondern auch der Thread-Standard. Damit könnt Ihr das Schloss in bekannte Smart-Home-Systeme wie Apple Home, Google Home, Samsung SmartThings oder Amazon Alexa einbinden. Somit sind auch Automatisierungen unter anderem mit intelligenten Lampen oder smarten Heizkörperthermostaten (Bestenliste) problemlos möglich, sofern sie den gleichen Funkstandard unterstützen.

Anders als die meisten Hersteller, setzt Yale auf Batterien als Stromquelle. Natürlich bietet das einerseits den Vorteil, dass Ihr bei Bedarf die Batterien einfach austauschen könnt. Allerdings sind das gleichzeitig potenzielle Mehrkosten, die Ihr im Laufe der Zeit hinnehmen müsst. Die Laufzeit gibt der Hersteller mit ca. sechs Monaten an.

Einen Nachteil gibt es dann doch. Um das Smart Lock von unterwegs zu steuern, benötigt Ihr eine WLAN-Bridge. Per Bluetooth ist die Reichweite wenig überraschend ziemlich gering, weshalb Ihr im Prinzip nur zu Hause Einstellungen vornehmen könnt.

Fazit: Lohnt sich das Yale Linus L2 Lite?

Ja, denn im Test entpuppt sich das Smart Lock (Bestenliste) von Yale als preiswerte Alternative zu Nuki und Co. Nicht nur, dass das Linus L2 Lite mit zahlreichen Funktionen überzeugt, sind auch unterschiedliche Smart-Home-Integrationen problemlos möglich. Egal, ob Ihr Hausbesitzer oder Mieter seid, die Montage stellt kein Hindernis dar. Denn Yale zwingt Euch nicht zum Zylindertausch.

Zusätzlich gibt es verschiedenes Zubehör, mit dem Ihr das Smart Lock auf andere Weisen entsperren und schließen könnt. Einzig eine WLAN-Bridge müsst Ihr zusätzlich kaufen, wenn Ihr das Linus L2 Lite von unterwegs steuern möchtet. Alles in allem können wir Euch den Kauf des Yale Linus L2 Lite bedenkenlos empfehlen. Bei Tink könnt Ihr das Türschloss für 139 Euro kaufen.

