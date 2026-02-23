Vodafone bietet Netflix künftig mit einem festen Rabatt von 2 Euro pro Monat an, wenn Ihr das Abo direkt über Vodafone bucht. Der Vorteil gilt für Bestandskunden und Neukunden – solange ein laufender Vodafone-Vertrag besteht. Laut Vodafone reicht dafür ein Internet-, TV- oder Mobilfunk-Vertrag. Der größte prozentuale Effekt entsteht beim günstigsten Netflix-Tarif „Standard-Abo mit Werbung“: Statt 4,99 Euro kostet er über Vodafone 2,99 Euro pro Monat. Vodafone spricht hier von bis zu 40 Prozent Ersparnis.
So dauerhaft ist der Rabatt wirklich
Der Rabatt gilt so lange, wie Euer Vodafone-Vertragsverhältnis besteht. Endet der Vodafone-Vertrag, läuft Netflix laut Anbieter zum regulären Preis weiter. Kündbar ist das Abo dann nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit monatlich.
Wichtig ist auch: Für den rabattierten Netflix-Zugang nennt Vodafone eine Mindestvertragslaufzeit von zwölf Monaten. Das ist kein Showstopper, aber es bedeutet, dass Ihr nicht einfach nach ein, zwei Monaten wieder raus seid, ohne die Laufzeit zu beachten – selbst wenn sich Eure Nutzung ändert. Sich in den Sommermonaten von Netflix verabschieden und die Sonne genießen, geht dann nicht.
Welche Netflix-Tarife günstiger werden
Der 2-Euro-Rabatt gilt nicht nur für das Werbe-Abo, sondern auch für die teureren Netflix-Varianten. Vodafone nennt dafür diese Preise:
- Beim „Netflix Standard-Abo“ sinkt der Preis von 13,99 Euro auf 11,99 Euro pro Monat.
- Beim „Netflix Premium-Abo“ sinkt der Preis von 19,99 Euro auf 17,99 Euro pro Monat.
Unterm Strich spart Ihr in jedem Tarif 24 Euro pro Jahr, solange der Vodafone-Vertrag aktiv ist. Bei den teureren Tarifen ist das prozentual weniger spektakulär, aber es bleibt ein Nachlass.
Buchung: nicht überall sofort möglich
Buchen könnt Ihr den Netflix-Zugang mit Streaming-Vorteil in Vodafone-Shops, über die Hotline und online. Eine Einschränkung nennt Vodafone für Mobilfunk-Neukunden, die online abschließen: Über die Vodafone-Webseite soll die Buchung erst ab Anfang März möglich sein. Bis dahin verweist Vodafone auf Hotline oder Shop.
